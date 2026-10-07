Кажется, что сделки России в нефтегазовой сфере с США и Германией, которые продолжают обсуждать – не более чем бизнес, не имеющий прямого отношения к прекращению огня. Но ведь так и работают мирные инициативы в западном понимании: стремление к миру и стремление к деньгам идут рука об руку.2 комментария
США перехватили направлявшиеся на Кубу партии биодизеля на 3 млн долларов
CBS: США перехватили партии биодизеля для Кубы почти на 3 млн долларов
Американские власти изъяли 90 поставок топлива, которые предназначались для находящейся под санкциями кубинской компании, сообщил телеканал CBS.
США расширили нефтяную блокаду Кубы, перехватив 90 партий направлявшегося в Гавану биодизеля общей стоимостью почти 3 млн долларов, передает РИА «Новости» со ссылкой на телеканал CBS.
По версии министерства внутренней безопасности США, поставки предназначались кубинскому поставщику топлива ENETEC S.A., который находится под американскими санкциями. Таможенно-пограничная служба обнаружила грузы в начале сентября.
В порту Эверглейдс в штате Флорида изъяли 71 резервуар с примерно 1,9 млн литров топлива. Еще 19 партий объемом около 454 тыс. литров перехватили в порту Хьюстона в Техасе. Американские спецслужбы узнали о готовящемся вывозе биодизеля несколько недель назад.
Как писала газета ВЗГЛЯД, во вторник мексиканская компания Pemex прекратила поставки нефти на Кубу из-за американских санкций.
В пятницу МИД России назвал ограничения США против Гаваны бесчеловечными.
В четверг российское ведомство сочло неприемлемым ужесточение блокады островного государства.