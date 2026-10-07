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    Мнения
    Глеб Простаков Глеб Простаков Мир на Украине зависит от денег

    Кажется, что сделки России в нефтегазовой сфере с США и Германией, которые продолжают обсуждать – не более чем бизнес, не имеющий прямого отношения к прекращению огня. Но ведь так и работают мирные инициативы в западном понимании: стремление к миру и стремление к деньгам идут рука об руку.

    0 комментариев
    Ирина Алкснис Ирина Алкснис Главный секрет президента Путина

    Для Запада аномалией и совершенно непостижимым феноменом являются отношения российского президента с российским обществом. Главный секрет – быть плоть от плоти своего народа и работать на его благо.

    1 комментарий
    Игорь Мальцев Игорь Мальцев Левый фронт зашел Европе с тыла

    Правого разворота в Европе, судя по всему, не будет. Мы тупо потратили время, его обсуждая. Будет электоральный захват власти левыми экстремистами, поддерживаемыми миллионами этнических «избирателей».

    42 комментария
    7 октября 2026, 16:47 • Новости дня

    Кобахидзе пожелал Грузии избежать «лидерства» Украины и Молдавии

    Tекст: Дмитрий Александров, Тбилиси

    Грузия выполнила почти на 90% свои обязательства перед ЕС по Соглашениям об ассоциации и свободной торговле, заключенным в 2014 году, заявил в среду журналистам премьер-министр Ираклий Кобахидзе, передает корреспондент газеты ВЗГЛЯД в Тбилиси.

    «Если в чем-то нас опережают (кандидаты в ЕС) Молдавия и Украина, то только в негативных показателях, – сказал он. – Упаси нас Бог опередить их в этом».

    «Наш путь – это мир, экономическое развитие, так мы и продолжим», – сказал Кобахидзе, комментируя заявления еврокомиссара Марты Кос о критическом отставании Тбилиси от Кишинева и Киева на пути евроинтеграции.

    Грузинский премьер призвал Брюссель проявить к его стране «здоровое отношение» для «беспрепятственного продолжения Грузией евроинтеграции».

    «Мы добросовестно выполняем свои обязательства, опережая на тысячи шагов Украину, Молдавию и другие государства-кандидаты в Евросоюз, – сказал председатель грузинского кабмина. – Наши обязательства по соглашениям об ассоциации и свободной торговле выполнены почти на 90%, а еще два-три года назад этот показатель равнялся 60-65 процентам».

    Еврокомиссар по вопросам расширения Марта Кос накануне заявила, что Грузия сохраняет статус кандидата на присоединение к европейскому содружеству исключительно формально.

    7 октября 2026, 00:55 • Новости дня
    Экс-глава Google Шмидт указал на ужас Запада перед «Рассветом»

    Tекст: Катерина Туманова

    Россия находится на этапе развертывания спутниковой сети «Рассвет», а страны Запада уже в ужасе от будущих возможностей ее использования, рассказал бывший глава Google и технический консультант Эрик Шмидт.

    «Правила игры изменились. Сейчас Москва занимается инновациями и улучшением, однако, в отличие от Украины, ресурсов у нее гораздо больше», – заявил бывший глава Google Эрик Шмидт в подкасте The Economist.

    По его данным, до сих пор нет эффективного способа справляться с баллистическими ракетами России, а противобаллистические ракеты, известные на Западе как Patriot, находятся в таком дефиците, что их попросту на всех не хватит.

    Украина имеет на вооружение ракету «Фламинго», но не может производить их в большом количестве.

    «Русские создают крайне мощные так называемые планирующие бомбы, с независимой системой наведения. Они не дают линии фронта сдвинуться и действительно поражают множество целей», – цитирует Шмидта «ИноСМИ».

    Напомним, Россия совершила запуск второй группы спутников «Рассвет» в конце июля. Первую партию, в которую входили 16 аппаратов, вывели на орбиту в марте 2026 года. Проект предназначен для широкополосной передачи данных и подключения к интернету в любой точке планеты.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, эксперт объяснил бессмысленность попытки Киева ограничить работу спутников «Рассвет». Президент Владимир Путин заявил, что развертываемая российская низкоорбитальная группировка не уступает американской системе Starlink.

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    6 октября 2026, 21:41 • Новости дня
    В Киеве начались отключения электроэнергии
    В Киеве начались отключения электроэнергии
    @ Maxym Marusenko/NurPhoto/Reuters

    Tекст: Дарья Григоренко

    В украинской столице начались отключения электроэнергии, горожане переходят на генераторы, сообщили военкоры.

    Во многих районах Киева пропало электроснабжение, начались серьезные перебои со светом, сообщили в канале «Операция Z: Военкоры Русской весны» в Max.

    Из-за долгих отключений света горожане начали подключать генераторы. По данным украинского портала «Новости. Live», бензиновые генераторы вернулись на улицы города, их используют местные жители и предприниматели, пишет РИА «Новости».

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в понедельник жителям Киева предрекли отключения света до 16 часов в сутки в октябре.

    В воскресенье в Киеве начались перебои с электроснабжением.

    На прошлой неделе в городе остановился электротранспорт и пропал свет.

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    6 октября 2026, 17:38 • Видео
    Латвия доказала свою безнадежность

    Премьер-министр и победитель выборов Латвии Андрис Кулбергс запросил у Евросоюза дополнительное финансирование для противостояния с Россией. И этим доказал главное.

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    7 октября 2026, 10:03 • Новости дня
    ВС России нанесли удар по месту производства ракет «Фламинго» в Киеве
    ВС России нанесли удар по месту производства ракет «Фламинго» в Киеве
    @ Министерство обороны РФ/ТАСС

    Tекст: Алексей Дегтярёв

    Вооруженные силы России в ходе ночной атаки применили высокоточное оружие и беспилотники для поражения заводов военно-промышленного комплекса, портовой инфраструктуры и судов, задействованных в интересах украинской армии.

    В результате массированного удара высокоточным оружием и беспилотниками поражены предприятия ВПК в Киеве, Киевской, Черниговской, Кировоградской, Днепропетровской, Полтавской и Харьковской областях, а также объекты в Одесской области, указало Минобороны в Max.

    В Киеве и Киевской области удары пришлись по предприятию «Умные боеприпасы», цеху сборки дронов «Фанплит» и Киевскому картонно-бумажному комбинату, где производились и хранились крылатые ракеты «Фламинго» и беспилотники.

    В Черниговской, Кировоградской и Днепропетровской областях поражены мощности по выпуску комплектующих для ракет и дронов, включая Южный машиностроительный завод в Днепре.

    Кроме того, в Полтавской области нанесен урон производству шасси для пусковых установок на заводе «Автокраз» и табачной фабрике, выпускавшей боеприпасы. В Харьковской области поражен механический завод в Лозовой, а в Одесской области – завод «Дунай судоремонт» и сухогруз с товарами военного назначения.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, ВС России ударили по предприятиям ВПК Украины и по портовой инфраструктуре в Одесской области.

    Во вторник Вооруженные силы России поразили танкер с горючим в порту Южный. В понедельник российские войска нанесли удар по электроподстанции в Харьковской области и порту Вилково.

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    7 октября 2026, 08:14 • Новости дня
    Нанесен массированный удар по производствам ракет и дронов на Украине
    Нанесен массированный удар по производствам ракет и дронов на Украине
    @ Минобороны РФ/ТАСС

    Tекст: Алексей Дегтярёв

    Российские войска нанесли массированный удар высокоточным оружием и беспилотниками по предприятиям военно-промышленного комплекса (ВПК) Украины, сообщило Министерство обороны.

    Удар был направлен на предприятия, задействованные в интересах компании «Файер Пойнт» для производства и хранения крылатых ракет «Фламинго» и беспилотников большой и средней дальности.

    Поражены объекты в Киеве, Киевской, Черниговской, Кировоградской, Днепропетровской, Полтавской и Харьковской областях, указало ведомство в Max.

    Кроме того, в Одесской области уничтожены объекты портовой и судоремонтной инфраструктуры, а также морские суда, работавшие в интересах ВСУ.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, во вторник Вооруженные силы России поразили танкер с горючим для ВСУ в порту Южный.

    В понедельник ВС России нанесли удар по порту Вилково.

    В воскресенье Минобороны пообещало усилить удары в ответ на угрозы Владимира Зеленского.

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    7 октября 2026, 12:00 • Новости дня
    Эксперт объяснил беспрецедентный объем закупок вооружений Польшей

    Военный аналитик Коротченко: Польша стремится к военному лидерству в Европе

    Эксперт объяснил беспрецедентный объем закупок вооружений Польшей
    @ IMAGO/Matthias Wehnert/ТАСС

    Tекст: Олег Исайченко

    Польша закупает танки, истребители пятого поколения и корабли, одновременно добиваясь от США размещения ядерного оружия и передислокации американского контингента из Германии. За масштабной милитаризацией республики стоит стремление Варшавы к военному лидерству в Европе, сказал газете ВЗГЛЯД военный аналитик Игорь Коротченко. Напомним, Польша возглавила мировой рейтинг импортеров оружия.

    «Польшу нельзя отнести к лидерам Евросоюза. Но при этом по итогам 2025 года республика возглавила мировой рейтинг импортеров оружия», – отметил Игорь Коротченко, военный аналитик, главный редактор журнала «Национальная оборона». Он напомнил, что Варшава закупает американские Abrams и южнокорейские K2 и таким образом создает мощный танковый кулак.

    «Опыт СВО меняет подход к технике, однако польское руководство, судя по всему, исходит из прежних стратегических концепций и наращивает бронетанковый потенциал. Масштаб закупок свидетельствует о подготовке к наступательным операциям, в том числе против Белоруссии», – считает собеседник. В этом контексте Коротченко упомянул территориальные претензии Варшавы к Западной Белоруссии – хотя на официальном уровне они не декларируются, у варшавских элит сохраняются обиды в связи с событиями 1939 года.

    Кроме того, Польша активно обновляет и расширяет парк военной авиации, продолжил спикер. «Так, поступили первые истребители пятого поколения F-35, которые являются носителями ядерного оружия», – продолжил аналитик, напомнив, что Варшава настойчиво добивается размещения на своей территории ядерного оружия США, а также предлагает Вашингтону передислоцировать контингент из Германии в Польшу. Коротченко также отметил, что в республике функционирует американская база системы ПРО.

    Помимо этого, Варшава формирует ударный компонент в Балтийском море – в потенциальном конфликте его могут задействовать в том числе для блокады Калининградской области, сказал собеседник. «Речь идет о закупке современных боевых кораблей с ракетным вооружением, подводных лодок для действий в акватории Балтики», – уточнил он.

    По его оценкам, структура закупок свидетельствует о стремлении Польши сформировать одну из самых мощных современных армий в НАТО – за исключением разве что США и Турции, которые традиционно лидируют в блоке по масштабу вооруженных сил и вооружений. При этом в европейском измерении поляки нацелены на то, чтобы занять позицию военного лидера.

    «Самый интересный вопрос – что называется, за чей счет «банкет». Показатели польской экономики отнюдь не впечатляют, однако власти, судя по всему, все же находят необходимые ресурсы», – рассуждает Коротченко. На этом фоне спикер напомнил, что Польша располагает собственной достаточно эффективной военной промышленностью – она тоже активно задействована в программе перевооружения страны.

    «Нам стоит рассматривать нарастающую военную активность и курс на милитаризацию в Польше как фактор, создающий угрозы непосредственно для Москвы и Минска. Республика по-прежнему является тем, чем она была в предшествующий исторический период – гиеной Европы и санитарным кордоном вблизи границ России», – заключил аналитик.

    Ранее эксперты Центра анализа мировой торговли оружием (ЦАМТО) представили рейтинг крупнейших импортеров вооружений в 2025 году. Второй год подряд лидирует Польша: объем идентифицированного военного импорта республики достиг 11,91 млрд долларов – это 9,97% от общемирового объема (119,5 млрд долларов). По данным ЦАМТО, такой показатель стал абсолютным рекордом для Варшавы как в стоимостном выражении, так и в процентном долевом объеме от общемировых поставок.

    Важным элементом наращивания парка бронетехники стала поставка из США. Как напоминают аналитики, Польша в декабре 2025 года получила из Штатов четвертую и последнюю в указанном году партию из 32 танков M1A2 SEPv3 Abrams. С учетом предыдущих поставок (28, 19 и 38 единиц) годовой объем достиг 117 машин. В совокупности с ранее поставленными по отдельному контракту 116 танками M1A1 (2023–2024 годы) польская армия к концу 2025 года располагала 233 Abrams обеих модификаций, а в перспективе получит не менее 366 единиц.

    Помимо этого, южнокорейская компания Hyundai Rotem в ноябре поставила очередные 20 танков K2, полностью закрыв первый контракт (заключен в августе 2022 года на 180 ОБТ стоимостью 3,37 млрд долларов). Второй контракт, подписанный 1 августа 2025 года, предусматривает поставку еще 180 ОБТ ориентировочно на 6,5 млрд долларов в период с 2026 по 2030 год. При этом часть танков модификации K2PL будет производиться на польском заводе Bumar-Labedy, отметили эксперты ЦАМТО.

    Динамика военного импорта Польши демонстрирует устойчивый рост: в 2022 году объем закупок составил 2,168 млрд долларов (2% от мирового импорта), в 2023 году – 3,036 млрд долларов (3,32%), в 2024 году – 7,503 млрд долларов (7,81%). За четырехлетний период (2022–2025 годы) республика импортировала вооружений на сумму 24,617 млрд долларов, что соответствует 5,93% от общего объема мирового импорта.

    В пятерку лидеров по фактическому объему импорта вооружений по итогам 2025 года – помимо Польши – входят: Индия (6,970 млрд долларов, 5,83%), Австралия (6,958 млрд долларов, 5,82%), Тайвань (5,537 млрд долларов, 4,63%), Британия (3,671 млрд долларов, 3,07%). По прогнозам ЦАМТО, крупнейшими покупателями вооружений в мире в ближайшие четыре года окажутся Польша, Индия и Германия.

    Эксперты отметили, что в представленном рейтинге учитывались только коммерческие контракты на закупку вооружения и военной техники. Так, в него не была включена Украина, которая получает безвозмездные поставки вооружения и военной техники (ВиВТ) от стран западной коалиции.

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    7 октября 2026, 10:47 • Новости дня
    Евросоюз начал готовиться к гибридной атаке с массовыми жертвами

    Politico: Страны ЕС обсудили ответ на гибридную атаку с жертвами

    Евросоюз начал готовиться к гибридной атаке с массовыми жертвами
    @ IMAGO/dts Nachrichtenagentur/Global Look Press

    Tекст: Игорь Иножарский

    Европейский комиссар по юстиции Майкл МакГрат сообщил, что страны ЕС ведут закрытые консультации о совместном ответе на возможную гибридную атаку, которая может привести к многочисленным жертвам среди граждан союза.

    Столицы стран Евросоюза в последние недели обсуждают, как блок должен реагировать на крупную гибридную атаку с несколькими погибшими, при этом встречи послов всех 27 государств проходят в закрытом формате без телефонов и помощников, пишет Politico. Поводом для активизации дискуссий стал выявленный в августе дрон со взрывчаткой в аэропорту Лейпцига, а также участившиеся сообщения о кибератаках, диверсиях и инцидентах с беспилотниками, включая подрыв судна в Черном море и попытки поджогов в транспортных узлах ЕС и Британии.

    По словам МакГрата, «демократии Европы сталкиваются с растущим числом угроз», поэтому Евросоюз наращивает возможности по раннему выявлению и коллективному реагированию на них. При этом дипломаты отмечают, что после начала спецоперации на Украине, по оценке ЕС, Россия усилила кампанию кибератак, саботажа и других скрытых операций, и считают появление жертв лишь вопросом времени. Обсуждаются варианты развертывания групп экстренного реагирования, выделение общеевропейского финансирования пострадавшей стране и согласование антикризисных коммуникаций руководителей институтов ЕС.

    В то же время часть столиц опасается, что новые инициативы Брюсселя по безопасности будут дублировать ключевые функции НАТО и запутывать систему принятия решений. Скепсис усиливают недостаточная защищенность каналов связи институтов ЕС и опасения утечек, из-за чего самые чувствительные данные многие страны предпочитают обсуждать только в форматах НАТО. Идеи председателя Еврокомиссии Урсулы фон дер Ляйен о создании «экстренного протокола безопасности» и Европейского совета безопасности критики предлагают заменить использованием уже существующих механизмов кризисного реагирования, а эксперты призывают четко разделить роли: за военное сдерживание и обмен разведданными должна отвечать НАТО, за гражданский ответ – Евросоюз.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен призвала защитить Евросоюз от «серой зоны» действий России. Премьер Дании обвинила Россию в причастности к инцидентам с дронами в датских аэропортах. Британия заявила о росте числа «российских» гибридных атак.

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    6 октября 2026, 19:48 • Новости дня
    Чиновники Одессы наказаны за использование русского языка

    Tекст: Дарья Григоренко

    В Одесской области Украины на чиновников составлены административные протоколы за использование русского языка, сообщили в офисе уполномоченного по защите госязыка на Украине.

    В офисе уполномоченного по защите госязыка на Украине уточнили, что административные протоколы были составлены на чиновников Одесского горсовета, а также на чиновников и депутатов Теплицкого горсовета Одесской области из-за того, что они использовали русский язык, передает РИА «Новости».

    В сообщении говорится: «В Теплицкой общине во время пленарного заседания совета русским языком пользовались сельский глава, три должностных лица и семь депутатов. Почти все они признали нарушения и способствовали проведению государственного контроля. По его результатам составлено 11 протоколов».

    Также сообщается, что административные протоколы были составлены на двух заместителей мэра Одессы, которые общались с сотрудником на русском языке.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в прошлом месяце депутата Верховной рады оштрафовали за русскоязычную рекламу в соцсетях.

    В начале сентября на Украине пригрозили штрафами за русский язык в школьных чатах.

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    7 октября 2026, 11:22 • Новости дня
    Послы стран Евросоюза согласовали 22-й пакет санкций против России

    Послы стран Евросоюза согласовали 22-й пакет антироссийских санкций

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Послы стран Европейского союза согласовали 22-й пакет санкций, затрагивающий более 1,5 тыс. компаний и физических лиц, связанных с оборонным сектором России.

    Послы стран Евросоюза согласовали 22-й пакет санкций, в который войдут свыше 1,5 тыс. компаний и физических лиц, связанных с российским оборонным сектором, передает ТАСС со ссылкой на европейский источник.

    По словам собеседника агентства, ожидается, что новые ограничительные меры будут окончательно утверждены Советом ЕС до конца недели, после чего они вступят в силу.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, во вторник Европейская комиссия предложила упразднить право вето стран ЕС по расширению и санкциям.

    В тот же день Молдавия запланировала присоединиться к санкциям Евросоюза против удобрений из России.

    Алишер Усманов, Михаил Фридман и Петр Авен были исключены из санкционного списка ЕС.

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    7 октября 2026, 10:07 • Новости дня
    Спецслужба Грузии пресекла попытку продажи урана-238

    Tекст: Дмитрий Александров,
    Тбилиси

    Служба государственной безопасности Грузии задержала гражданина страны за попытку продать радиоактивное вещество уран-238 за 700 тыс. долларов иностранному подданному, передает корреспондент газеты ВЗГЛЯД в Тбилиси.

    СГБ не уточняет гражданство предполагаемого покупателя урана-238.

    Гражданину Грузии грозит десятилетнее заключение.

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    7 октября 2026, 12:22 • Новости дня
    ВС России отразили попытку ВСУ деблокировать Доброполье
    ВС России отразили попытку ВСУ деблокировать Доброполье
    @ Станислав Красильников/РИА Новости

    Tекст: Мария Иванова

    Подразделениями группировки «Центр» отражена попытка деблокирования окруженного противника подразделениями 25-й воздушно-десантной бригады ВСУ силами до взвода при поддержке бронетехники.

    В Доброполье штурмовые группы 51-й армии продвигались в центральной и северной частях города, говорится в канале Max Минобороны.

    Подразделения морской пехоты продолжали наступление в северо-западном направлении вдоль железной дороги. Овладели территорией парковой зоны, домом культуры в северной части населенного пункта и двумя производственными сооружениями на территории шахты «Добропольская».

    Подразделения группировки улучшили положение по переднему краю, нанеся поражение живой силе и технике четырех механизированных бригад, бригады беспилотных систем, штурмового полка ВСУ, бригад морской пехоты и нацгвардии в районах Святогоровки, Белозерского, Сергеевки, Степановки, Новоявленки, Роганского, Лидино и Новоандреевки в Донецкой народной республике (ДНР), Петропавловки и Чугуево в Днепропетровской области.

    В течение последних суток были освобождены 82 здания, уничтожены более 25 украинских военнослужащих, бронеавтомобиль и пикап, перечислили в Минобороны.

    Всего в зоне ответственности группировки за прошедшие сутки потери украинских вооруженных формирований составили до 520 военнослужащих, семь бронемашин, орудие полевой артиллерии, четыре станции РЭБ и радиолокационная станция, подытожили в оборонном ведомстве.

    Утром в понедельник сообщалось, что морпехи группировки «Центр» уничтожили опорные пункты ВСУ в Доброполье.

    Накануне сообщалось, что в Доброполье штурмовые группы 51-й армии продвигаются в центральной части города.

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    7 октября 2026, 00:03 • Новости дня
    Трамп пообещал скорое завершение конфликта на Украине «верите вы или нет»
    Трамп пообещал скорое завершение конфликта на Украине «верите вы или нет»
    @ Evan Vucci/AP/ТАСС

    Tекст: Катерина Туманова

    Президент США Дональд Трамп во время выступления в Мэриленде выразил уверенность в скором завершении конфликта на Украине благодаря своим усилиям, добавив, что это случится вне зависимости от мнения скептиков, которые в это не верят.

    «Мы еще не завершили конфликт между Россией и Украиной. Я работаю над этим… это тоже довольно скоро произойдет. Хотите, верьте, хотите нет, это может не выглядеть так, но оно действительно приближается», – приводит РИА «Новости» слова американского лидера об окончании конфликта.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в конце сентября президент  США потребовал от Киева сократить удары по российским объектам. Президент России Владимир Путин оценил предложения Вашингтона по Украине.

    При этом Германия предсказала приближение мира по дыму из Киева.


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    7 октября 2026, 14:12 • Новости дня
    МИД указал на ключевую роль США в воздействии на Киев и Европу

    МИД: Для России очевидна ключевая роль США в плане воздействия на Киев

    МИД указал на ключевую роль США в воздействии на Киев и Европу
    @ Vladimir Baranov/Global Look Press

    Tекст: Дарья Григоренко

    Заместитель министра иностранных дел России Сергей Рябков заявил, что для Москвы является очевидной ключевая роль Соединенных Штатов в вопросе воздействия на украинские и европейские власти.

    Способность американской стороны оказывать давление на европейские страны и украинское руководство абсолютно понятна для российских властей, передает РИА «Новости».

    «Конечно, ключевая роль Соединенных Штатов в плане воздействия на Киев, да и на европейцев, для нас тоже очевидна», – сказал Рябков.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в среду Дональд Трамп пообещал скорое завершение конфликта на Украине.

    Во вторник Пентагон запланировал создать базу ремонта ЗРК Patriot на Украине.

    Госсекретарь США Марко Рубио исключил членство Украины в НАТО из повестки дня.

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    7 октября 2026, 09:23 • Новости дня
    Грузия прочитала Брюсселю лекцию о достоинстве

    Tекст: Дмитрий Александров,
    Тбилиси

    Председатель парламентского большинства правящей «Грузинской мечты» Ираклий Кирцхалия заявил об отказе Грузии вступать в Евросоюз за счет утраты достоинства и мира, как это происходит в случае с Украиной и Молдавией, передает корреспондент газеты ВЗГЛЯД в Тбилиси.

    «Мы желаем членства в ЕС, но не любой ценой и не за счет национальных интересов Грузии, – сказал он. – Поэтому, когда нас упрекает Брюссель в отставании от Украины и Молдавии, наш ответ прост: Грузия выбирает достоинство и мир».

    Так он прокомментировал заявление еврокомиссара Марты Кос о том, что Грузия остается кандидатом в Евросоюз «только на бумаге».

    «Грузия уважает ту Европу, которая уважает Грузию как равное государство. Если сегодня в Брюсселе считают прогрессом беспрекословное исполнение конкретных политических требований, то это уже не основанная на заслугах европейская интеграция, а бессловесное подчинение», – заявил Ираклий Кирцхалия.

    По его словам, «власти Грузии неоднократно доказывали, что могут осуществлять необходимые для европейской интеграции реформы».

    «Но есть «красные линии» – национальные интересы и уважение решений избранного народом Грузии правительства», – сказал лидер парламентского большинства правящей партии.

    «Мы хотим равенства, а не внешних указаний, что нам нужно уступить, чтобы заслужить статус хорошего ученика», – заявил он.

    Еврокомиссар по вопросам расширения Марта Кос накануне заявила, что Грузия сохраняет статус кандидата на присоединение к европейскому содружеству исключительно формально. «Как вы знаете, Грузия является страной-кандидатом только на бумаге. Я сожалею об этом», – подчеркнула Кос. Дальнейшее развитие диалога между Брюсселем и Тбилиси будет во многом зависеть от позиции государств, входящих в объединение. По словам еврокомиссара, будущее этих отношений определят сами страны-участницы. Она также отметила, что подробная оценка происходящих в республике процессов появится в специальных докладах о расширении. Документы планируется представить в конце октября текущего года.

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    6 октября 2026, 23:40 • Новости дня
    Российские дипломаты в Кишиневе «восхитились» словами Каллас о евробезопасности

    В Кишиневе раскритиковали слова Каллас о евробезопасности

    Tекст: Катерина Туманова

    Верховный представитель Евросоюза по иностранным делам и политике безопасности Кая Каллас 5 октября заявила о том, что приднестровский конфликт не является препятствием для вступления Молдавии в ЕС, заметили российские дипломаты в Кишиневе.

    Они допустили, что верным будет сделать вывод фактическом согласии в Брюсселе с присутствием на территории ЕС российских войск, размещенных в Приднестровье согласно Договору о принципах мирного урегулирования от 1992 года, написали дипломаты Telegram-канале посольства.

    «Отрадно наблюдать признание их роли как гаранта стабильности в регионе. Не означает ли это, что озвученный К.Каллас сценарий станет шагом в сторону формирования евразийской системы равной и неделимой безопасности?» – поиронизировали они.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Кишинев анонсировал отказ от вин «Изабелла» и «Лидия» ради вступления в ЕС. Молдавия подготовила план по вступлению в ЕС к 2028 году.

    При этом Еврокомиссия разработала механизм защиты ЕС от новых стран-участниц.


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    6 октября 2026, 21:38 • Новости дня
    Глава МИД Германии заявил, что Россия якобы хочет воссоздать СССР

    Tекст: Алексей Дегтярёв

    Министр иностранных дел Германии Йоханн Вадефуль заявил, что Россия якобы намерена воссоздать Советский Союз, что создает «угрозу» для Украины, Грузии, Молдавии и стран Прибалтики.

    По словам Вадефуля, Россия «хочет воссоздать СССР», сообщает «Газета.Ru» со ссылкой на немецкий телеканал ntv. Министр обосновал это заявление словами президента Владимира Путина, который ранее назвал распад Советского Союза величайшей катастрофой XX века.

    «Если это была величайшая катастрофа, то он, вероятно, хочет ее исправить», – заявил Вадефуль. Глава МИД ФРГ добавил, что в случае нападения России на прибалтийские страны, являющиеся членами НАТО, конфликт затронет и Германию.

    Он заверил, что Берлин выполнит свои обязательства перед союзниками по НАТО, если атака коснется Польши, Эстонии, Латвии или Литвы. Кроме того, министр заявил, что Германия уже «подверглась нападению» со стороны России в рамках гибридных операций.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в прошлом месяце Берлин потребовал от Киева увеличить военные заказы у Германии.

    МИД ФРГ объявил о закрытии генерального консульства России в Бонне.

    Летом глава МИД Германии признал нехватку средств на оказание помощи Украине.

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