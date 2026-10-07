Кажется, что сделки России в нефтегазовой сфере с США и Германией, которые продолжают обсуждать – не более чем бизнес, не имеющий прямого отношения к прекращению огня. Но ведь так и работают мирные инициативы в западном понимании: стремление к миру и стремление к деньгам идут рука об руку.0 комментариев
Мантуров встретился с президентом Узбекистана
Первый вице-премьер Мантуров провел встречу с президентом Узбекистана Мирзиеевым
Первый вице-премьер России Денис Мантуров провел встречу с президентом Узбекистана Шавкатом Мирзиеевым, сообщили в секретариате зампредседателя правительства.
Стороны подчеркнули важность скоординированных мер для сохранения динамики товарооборота и продвижения проектов кооперации в приоритетных отраслях экономики, передает ТАСС.
Мантуров также встретился с премьер-министром Узбекистана Абдуллой Ариповым для обсуждения развития торгово-экономических связей. Вместе с заместителем премьер-министра Жамшидом Ходжаевым он ознакомился с проектом строительства Нового Ташкента.
Кроме того, обсуждалось создание кампуса филиала МГТУ им. Н. Э. Баумана в Ташкенте. Строительство первых учебных корпусов планируется завершить в 2028 году.
Как писала газета ВЗГЛЯД, в среду президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев высоко оценил вклад президента России Владимира Путина в развитие партнерства двух стран.
Вице-премьер Дмитрий Григоренко анонсировал открытие первого зарубежного многофункционального центра в Узбекистане.
Во вторник Денис Мантуров сообщил о росте товарооборота между Россией и Узбекистаном.