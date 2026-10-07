Кажется, что сделки России в нефтегазовой сфере с США и Германией, которые продолжают обсуждать – не более чем бизнес, не имеющий прямого отношения к прекращению огня. Но ведь так и работают мирные инициативы в западном понимании: стремление к миру и стремление к деньгам идут рука об руку.0 комментариев
Глава Минсельхоза рассказала об обработке полей беспилотниками
Лут: Аграрии обработали более 1 млн га полей с помощью беспилотников
Российские аграрии в 2026 году обработали более 1 млн га полей с помощью беспилотных летательных аппаратов, превысив первоначальные ожидания, сообщила глава Минсельхоза Оксана Лут.
«Потому что сейчас в этом году мы ожидали, что будет миллион, получается больше миллиона гектаров, которые мы смогли обработать с помощью беспилотников», – заявила Лут на пленарной сессии выставки «Золотая осень», передает РИА «Новости».
По ее словам, количество техники с автопилотом увеличивается на 24 тыс. единиц ежегодно. Лут отметила, что парк такой техники постоянно пополняется, а отечественные предприятия продолжают ее выпуск.
Как писала газета ВЗГЛЯД, в прошлом месяце Минсельхоз опроверг слухи о проблемах с экспортом российского зерна.
Весной Оксана Лут отметила, что аномальная погода замедлила начало посевной кампании в регионах.
Россия и Иран обсудили обеспечение продовольственной безопасности.