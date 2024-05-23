Глава комитета Госдумы Макаров: Прогрессивная ставка не должна коснуться подавляющего большинства россиян

Tекст: Ольга Никитина

По словам Макарова, очень важно, чтобы люди понимали, на что государство направляет налоги, насколько эффективно и прозрачно оно их тратит.

«Приведу пример. Вспомните, когда увеличивали на два процентных пункта ставки НДФЛ для тех, кто получает больше 5 млн в год, – с 13 до 15%, но при этом сказали, что эти дополнительные средства будут направлены на лечение детей с орфанными заболеваниями. У общества вообще не возникло возмущения по поводу повышения ставки. Причем, если бы ставку подняли, пообещали направить деньги на благие цели, а они куда-то растворились, это было бы еще хуже, чем просто повышение налога. Но что сделала ФНС: по личным кабинетам налогоплательщиков направляют уведомления с отчетом, на что пошли их деньги, и говорят спасибо. За прошлый год более чем 7000 детям спасли жизнь», – рассказал он в интервью «Ведомостям».

При этом, уточнил он, речь не идет о том, чтобы «окрашивать средства». «Многие водители жалуются, что отчисляют деньги в дорожный фонд, но дороги все равно их не устраивают. При этом они часто не подозревают, что средства транспортного налога – это лишь небольшая часть ресурсов, которые идут на строительство и ремонт дорог. Просто, наверное, качество дорог зависит не только от дорожного фонда. Но в любом случае налогоплательщик должен понимать, на что идут его дополнительные платежи, и видеть, как они расходуются», – подчеркнул Макаров.

Также глава комитета Госдумы по бюджету и налогам отметил, что средства пойдут на важные цели: это качество и продолжительность жизни, здоровье и благополучие, технологический суверенитет, развитие экономики и так далее.

Ну и, конечно, это справедливость распределения. Государственную поддержку должны получить те – граждане, компании, регионы, – которые больше всего в этом нуждаются», – добавил Макаров.

Газета ВЗГЛЯД писала ранее, кто из граждан и бизнеса выиграет от налоговых изменений.