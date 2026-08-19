Российские войска освободили Красноподолье и Ореховатку в ДНР

Tекст: Мария Иванова

Подразделения группировки «Центр» освободили Красноподолье, а Южная группировка зачистила Ореховатку в ДНР, говорится в канале Max Минобороны.

Группировкой «Центр» нанесено поражение живой силе и технике двух механизированных, егерской бригад, штурмового полка ВСУ, бригады морской пехоты и двух бригад нацгвардии у Доброполья, Новофедоровки, Сергеевки, Новоандреевки, Райского, Матяшево и Новогришино ДНР.

Потери ВСУ при этом составили свыше 355 военнослужащих, две бронемашины, два артиллерийских орудия и станция РЭБ, отчитались в Минобороны.

Подразделения Южной группировки освободили Ореховатку в ДНР. Было нанесено поражение формированиям двух механизированных, аэромобильной бригад ВСУ и бригады теробороны в районах Кондратовки, Никоноровки, Николаевки, Славянска, Краматорска, Черкасского, Дружковки, Куртовки и Веролюбовки ДНР.

Противник при этом потерял до 260 военнослужащих, британский бронетранспортер Spartan, американский бронетранспортер М113, девять бронмашин, включая HMMWV и два канадских бронеавтомобиля Senator. Уничтожены четыре орудия полевой артиллерии, перечислили в Минобороны.

Подразделения группировки «Север» улучшили тактическое положение, нанеся поражение живой силе и технике механизированной бригады ВСУ, бригады теробороны и пограничного отряда погранслужбы Украины около Ольшанки, Малой Рыбицы, Хотени, Ямного и Уланово Сумской области.

А в Харьковской области нанесено поражение формированиям механизированной, мотопехотной бригад и штурмового полка ВСУ возле Пунктов Белаши, Рубежного, Кудиевки и Казачьей Лопани.

Противник при этом потерял свыше 200 военнослужащих, четыре бронемашины и радиолокационную станцию контрбатарейной борьбы.

В то же время подразделения группировки «Запад» заняли более выгодные рубежи и позиции, нанеся поражение живой силе и технике двух механизированных, штурмовой бригад ВСУ и бригады теробороны рядом с Студенками, Подлиманом, Нижней Журавкой Харьковской области, Маяками, Святогорском, Крымками и Сидорово ДНР.

Потери противника при этом составили более 220 военнослужащих и три артиллерийских орудия, подытожили в оборонном ведомстве.

Напомним, накануне российские войска зачистили от противника Андреевскую Общину в ДНР и запорожское Новосолошино.

Днем ранее ВС России взяли под контроль Першомарьевку в ДНР и Кудиевку в Харьковской области.

А до этого они освободили Рыбальское в Запорожской области.