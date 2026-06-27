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    Сергей Миркин Сергей Миркин Зеленский и Нетаньяху – главные разжигатели войны

    И для Зеленского, и для Нетаньяху на карту поставлено не только сохранение власти, но и, вероятно, свобода. Что они будут делать? Добиваться эскалации конфликтов.

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    Дмитрий Орехов Дмитрий Орехов Чему Восток может научить Запад

    Когда-то Запад, не стесняясь, выставлял всей планете свои требования. Теперь пора задуматься об ответных шагах. Если мы не будем мечтать сами, свои мечты нам обязательно навяжут другие.

    13 комментариев
    27 июня 2026, 16:54 • Новости дня

    Иран и ОАЭ возобновили торговые отношения после стабилизации ситуации

    Иран и ОАЭ возобновили торговые связи

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Торговые отношения между Ираном и Объединенными Арабскими Эмиратами начали восстанавливаться на фоне относительного спокойствия в регионе, сообщил глава отдела торговых услуг организации развития торговли Ирана Мохаммад-Садега Ганнадзаде.

    По словам чиновника, объемы перевозок постепенно увеличиваются, передают РИА «Новости».

    «Сейчас, после возвращения относительного спокойствия в регионе, мы наблюдаем отгрузку товаров и контейнеров из порта в Иран. Торговля постепенно растет. Мы надеемся, что она постепенно вернется к нормальным довоенным условиям», – заявил Ганнадзаде, слова которого приводит агентство IRNA.

    Накануне министр иностранных дел ОАЭ шейх Абдалла бен Заид Аль Нахайян обсудил ситуацию в регионе со своим иранским коллегой Аббасом Аракчи. В ходе телефонного разговора дипломаты затронули вопросы выполнения меморандума о взаимопонимании между Тегераном и Вашингтоном, уважения суверенитета и обеспечения свободы судоходства в Ормузском проливе.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Объединенные Арабские Эмираты согласились разблокировать иранские активы на сумму более 10 млрд долларов.

    Делегация Ирана завершила восемнадцатичасовые переговоры с американской стороной в Швейцарии.

    Постоянный представитель Исламской республики при ООН в Женеве Али Бахрейни подтвердил полное открытие Ормузского пролива для коммерческих судов.

    27 июня 2026, 01:52 • Новости дня
    Иран нанес удары по местам дислокации войск США

    КСИР сообщил об ударах Ирана по местам дислокации войск США

    Иран нанес удары по местам дислокации войск США
    @ Mamoun Wazwaz/Keystone Press Agency/Global Look Press

    Tекст: Антон Антонов

    Вооруженные силы Ирана атаковали несколько мест дислокации американских военных на Ближнем Востоке в ответ на действия США, сообщает Reuters со ссылкой на Корпус стражей исламской революции.

    «Государственные СМИ Ирана цитируют заявление Корпуса стражей исламской революции о нанесении ударов по нескольким местам дислокации американской армии в регионе», – приводит РИА «Новости» текст сообщения.

    Американские военные сообщали, что авиация США ранее поразила склады ракет и беспилотников, а также прибрежные радиолокационные станции, передает Reuters.

    По данным телеканала CNN, ссылающегося на неназванного американского чиновника, операция США в регионе завершена.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Центральное командование вооруженных сил США подтвердило нанесение ударов по иранским объектам.

    Белый дом обвинил Иран в нарушении перемирия в Ормузском проливе.


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    27 июня 2026, 00:38 • Новости дня
    США подтвердили удары по Ирану

    Центральное командование вооруженных сил США подтвердило удары по Ирану

    США подтвердили удары по Ирану
    @ U.S Navy/Keystone Press Agency/Global Look Press

    Tекст: Антон Антонов

    Американские военные нанесли удары по иранским объектам, сообщило Центральное командование вооруженных сил США.

    «Силы Центрального командования США нанесли удары по объектам Ирана в качестве решительного ответа на атаку накануне на коммерческое судно, следовавшее через Ормузский пролив», – приводит РИА «Новости» текст сообщения.

    Уточняется, что удар наносился американским воздушным судном по объектам хранения иранских ракет и беспилотников, а также по позициям береговых радаров.

    По данным IRIB, взрывы были слышны в прибрежном городе Сирик у Ормузского пролива.

    Агентство Reuters со ссылкой на иранские СМИ сообщило, что снаряд попал в район пирса города Сирик. Телеканал Press TV со ссылкой на IRIB отметил, что два снаряда угодили в телебашню около этого иранского города.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, ранее о том, что американские военные атаковали иранские цели в районе Ормузского пролива, сообщил журналист Барак Равид.

    Белый дом обвинил Иран в нарушении перемирия в Ормузском проливе.

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    27 июня 2026, 12:17 • Видео
    Зачем Зеленскому война с Белоруссией

    Главком ВСУ Александр Сырский заявил о создании дополнительных бригад у границ с Белоруссией. Ранее из Минска вернулись посланцы Владимира Зеленского, устроившего истерику из-за неких «ретрансляторов»? Что происходит между Украиной и Польшей?

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    26 июня 2026, 20:15 • Новости дня
    Оман вслед за Ираном решил брать плату за проход судов через Ормузский пролив

    Bloomberg: Оман предупредил Европу о планах ввести плату в Ормузском проливе

    Оман вслед за Ираном решил брать плату за проход судов через Ормузский пролив
    @ Wen Xinnian/XinHua/Global Look Press

    Tекст: Вера Басилая

    Оман уведомил государства Европы о возможном введении платы за проход судов через Ормузский пролив.

    Как пишет Bloomberg, Оман в своем обращении заявил, что возвращение к ситуации, существовавшей до боевых действий США и Израиля против Ирана, больше не представляется возможным, передает РИА «Новости».

    «Оман заявил европейским чиновникам, что в вопросе Ормузского пролива пути к довоенному статус-кво нет и проходящие через него суда, возможно, будут вынуждены платить некие сборы», – говорится в публикации. Предполагается, что средства могут взиматься за навигационные услуги и очистку акватории.

    США, страны Европы и соседние государства выражают растущую обеспокоенность возможным созданием совместной системы сборов Ираном и Оманом. При этом пока неясно, станет ли такая плата обязательной. Султанат в настоящее время изучает опыт других стран по контролю за морскими путями, включая Малаккский пролив, где обязательные платежи отсутствуют.

    Стоит отметить, что южным берегом Ормузского пролива является провинция Мусандам – это стратегически важный полуэксклав Омана. От основной территории страны регион отделен территорией Объединенных Арабских Эмиратов. Напротив Мусандама, на северном берегу Ормузского пролива, находится территория Ирана. Такое географическое положение делает Мусандам одним из важнейших военно-стратегических районов Ближнего Востока.

    Ранее Оман открыл бесплатный транзитный коридор в Ормузском проливе.

    В начале июня Тегеран анонсировал совместное с Оманом взимание платы за навигационные услуги в Ормузском проливе. Президент США  категорически отверг любые ограничения на транзит судов по Ормузу.


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    26 июня 2026, 23:51 • Новости дня
    США нанесли удары по иранским целям в районе Ормузского пролива

    Журналист Равид: США атаковали иранские цели в районе Ормузского пролива

    США нанесли удары по иранским целям в районе Ормузского пролива
    @ U.S Navy/Keystone Press Agency/Global Look Press

    Tекст: Антон Антонов

    Американские военные нанесли удары в зоне Ормузского пролива по связанным с Ираном целям, сообщил корреспондент портала Axios и 12-го канала израильского телевидения Барак Равид со ссылкой на источник.

    «Армия США атаковала иранские цели в районе Ормузского пролива», – сообщил Равид в X со ссылкой на американского чиновника высокого ранга.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Белый дом обвинил Иран в нарушении перемирия в Ормузском проливе.

    Иранские военные остановили три иностранных судна из-за попытки без согласия пройти через Ормузский пролив.

    Проход морского транспорта через Ормузский пролив начался в среду. Вскоре после этого Иран атаковал грузовое судно ударным беспилотником.

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    27 июня 2026, 03:14 • Новости дня
    Атаку на Иран провели шесть самолетов ВВС США

    Журналист Шифрин: Шесть самолетов ВВС США нанесли удары по Ирану

    Tекст: Антон Антонов

    В атаке на Иран задействовали шесть самолетов ВВС США, сообщил журналист PBS News Ник Шифрин со ссылкой на американского чиновника.

    «Американский чиновник сообщил мне, что шесть самолетов США атаковали четыре иранские цели: радиолокационные установки, а также хранилища ракет и беспилотников в Сирике, Иран», – написал корреспондент в социальной сети X.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Центральное командование вооруженных сил США подтвердило нанесение ударов по иранским объектам.

    В ответ Корпус стражей исламской революции атаковал места дислокации американских военных на Ближнем Востоке.

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    26 июня 2026, 19:53 • Новости дня
    Трамп обвинил Иран в нарушении перемирия в Ормузском проливе

    Tекст: Вера Басилая

    Президент США Дональд Трамп назвал удар беспилотника, якобы запущенного Ираном по судну в Ормузском проливе нарушением соглашения о прекращении огня.

    Лидер США сообщил об ударах беспилотников по кораблям в Ормузском проливе, передает РИА «Новости». Он опубликовал соответствующее заявление в социальной сети Truth Social.

    По словам президента США, Тегеран выпустил как минимум четыре дрона-камикадзе по проходящим через пролив кораблям. Американским военным удалось перехватить три дрона, однако один беспилотник поразил торговое судно и нанес ему ущерб.

    «Очевидно, что это глупое нарушение нашего соглашения о прекращении огня», – заключил Трамп.

    Иранские военные остановили три иностранных судна из-за попытки без согласия пройти через Ормузский пролив.

    Проход морского транспорта через Ормузский пролив начался в среду. Вскоре после этого Иран атаковал грузовое судно ударным беспилотником.

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    27 июня 2026, 12:40 • Новости дня
    МИД Ирана обвинил США в нарушении меморандума из-за авиаударов
    МИД Ирана обвинил США в нарушении меморандума из-за авиаударов
    @ Morteza Nikoubazl/ZUMAPRESS.com/Global Look Press

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Атаки США на Иран являются явным нарушением меморандума о взаимопонимании, заявляет МИД исламской республики.

    Внешнеполитическое ведомство страны выступило с резким осуждением действий Вашингтона, передает РИА «Новости». «Министерство иностранных дел Исламской Республики Иран осуждает воздушные атаки террористической армии США по нескольким объектам на южном побережье Ирана вечером в пятницу, 26 июня 2026 года. Эти жестокие атаки… являются грубым нарушением… Устава ООН, а также явным нарушением первого пункта меморандума о взаимопонимании», – говорится в официальном заявлении.

    Ранее Центральное командование Вооруженных сил США подтвердило факт нанесения ударов. Американские военные назвали это ответом на предполагаемую атаку коммерческого судна в Ормузском проливе. Местные издания сообщали о звуках мощных взрывов в районе портового города Сирик.

    Напомним, что 18 июня стороны дистанционно подписали меморандум о завершении военного конфликта, начавшегося 28 февраля. Документ предусматривает снятие американской морской блокады и восстановление иранского судоходства. Кроме того, Тегеран обязался отказаться от создания ядерного оружия, ожидая взамен отмены санкций.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, власти Ирана приняли решение перекрыть Ормузский пролив из-за невыполнения США обязательств по прекращению огня.

    Президент США Дональд Трамп заявил о согласии Тегерана на бессрочные ядерные инспекции.

    Ранее американский лидер предупредил о готовности возобновить бомбардировки при отказе выполнять условия договора.

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    27 июня 2026, 00:47 • Новости дня
    КСИР пообещал решительный ответ на удар США по Ирану

    Tекст: Антон Антонов

    Ответ Ирана на удар США будет скорым и решительным, заявил иранский Корпус стражей исламской революции.

    «КСИР заявляет, что ответ на атаку США будет скорым и решительным», – сказано в сообщении Reuters.

    Кроме того, в сообщении КСИР сказано, что иранским вооруженным силам удалось отразить атаку США в районе города Сирик, передает РИА «Новости».

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Белый дом обвинил Иран в нарушении перемирия в Ормузском проливе.

    Американские военные сообщили, что нанесли в ответ удары по иранским объектам.

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    26 июня 2026, 22:38 • Новости дня
    Нетаньяху заявил о решении оставить войска Израиля на юге Ливана

    Tекст: Антон Антонов

    Израильские войска, контролирующие зону безопасности на юге Ливана, не покинут ее до разоружения движения «Хезболла», заявил премьер Израиля Биньямин Нетаньяху.

    Нетаньяху отметил, что прошедшие в США переговоры между представителями Израиля и Ливана стали для еврейского государства «великим достоянием», передает РИА «Новости».

    «Самое главное – это то, что прежде всего Израиль остается в зоне безопасности на юге Ливана», – сказал он.

    По его словам, войска останутся, «пока «Хезболла» не разоружится, пока существует угроза Государству Израиль».

    Как писала газета ВЗГЛЯД, США, Израиль и Ливан заключили соглашение по урегулированию конфликта.

    Министр обороны Израиля Исраэль Кац исключил возможность вывода войск из Южного Ливана даже при прямом требовании США.

    Нетаньяху заявил о неограниченном сроке присутствия израильской армии в зоне безопасности на юге Ливана для защиты граждан страны.

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    27 июня 2026, 02:32 • Новости дня
    США пригрозили Ирану «отвечать насилием на насилие»

    Вэнс: На насилие США ответят Ирану насилием

    Tекст: Антон Антонов

    Американское руководство намерено отвечать Ирану «насилием на насилие», заявил вице-президент США Джей Ди Вэнс.

    «Иран подписал соглашение о прекращении огня, мы его соблюдаем. Если есть разногласия по поводу применения меморандума, они могут снять трубку. Но на насилие будет отвечено насилием», – заявил Вэнс в соцсети X.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Белый дом обвинил Иран в нарушении перемирия, после чего США нанесли удары по иранским объектам.

    В ответ Иран атаковал места дислокации войск США.


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    27 июня 2026, 14:49 • Новости дня
    Bloomberg: Ошибка разведки США привела к удару по школе в Иране

    Bloomberg: Удар по школе в Иране произошел из-за сбоя разведки США

    Tекст: Мария Иванова

    Трагедия в иранском городе Минаб с гибелью 175 человек произошла из-за серьезных системных просчетов при обмене данными внутри американских военных ведомств, отмечает Bloomberg.

    Американские спецслужбы совершили ряд фатальных ошибок, которые закончились атакой на учебное заведение в конце февраля, передает Bloomberg.

    Несогласованность баз данных не позволила вовремя донести до командования критически важную информацию.

    Еще в 2019 году один из аналитиков указывал в неофициальной системе, что потенциальной целью Пентагона является образовательное учреждение. Однако из-за разобщенности ведомств эти сведения затерялись, и удар унес жизни 175 человек, среди которых 168 учениц. Ранения получили 95 пострадавших.

    Расследование инцидента началось в апреле на уровне Министерства обороны США. Сейчас процесс фактически заморожен после передачи дела Центральному командованию страны.

    Изначально американская администрация обвинила в атаке Вооруженные силы Ирана, не предоставив никаких доказательств. Позже на месте трагедии обнаружили обломки ракет с четкой маркировкой боеприпасов США.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, американский президент заявил о непричастности Вашингтона к удару по школе в Минабе

    Половина Сената США потребовала от Пентагона объяснений по поводу гибели детей.

    Военные следователи ранее допустили ответственность американской армии за атаку на это учебное заведение.

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    27 июня 2026, 01:59 • Новости дня
    Израиль разрешил ливанской армии взять под контроль часть юга Ливана

    Нетаньяху: Израиль разрешил Ливану вернуть контроль над частью территории

    Tекст: Антон Антонов

    Ливанская армия готовится взять под контроль участки на юге страны в двух пилотных зонах, Израиль дал свое согласие на это, сообщил премьер Израиля Биньямин Нетаньяху.

    «Мы разрешаем ливанской армии Нетаньяхуначать организацию для взятия контроля над территорией. Мы делаем две пилотные зоны. Обе рекомендованы Армией обороны Израиля (ЦАХАЛ)», – приводит слова Нетаньяху РИА «Новости».

    Премьер уточнил, что одна из пилотных зон фактически расположена за пределами зоны безопасности, к югу от реки Литани. Вторая находится к северу от Литани, ее небольшая часть входит в расширенную зону безопасности, которую израильская армия «обеспечила» за последние две недели, и в которой, по его словам, ЦАХАЛ больше не нуждается.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Нетаньяху заявил о решении не выводить израильские войска из зоны безопасности на юге Ливана до разоружения движения «Хезболла».

    США, Израиль и Ливан заключили соглашение по урегулированию конфликта.

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    26 июня 2026, 22:10 • Новости дня
    Бундестаг в последний раз продлил ливанскую миссию бундесвера

    Tекст: Вера Басилая

    Участие немецких военнослужащих в операциях на территории Ливана окончательно завершится в конце 2026 года, после чего начнется вывод войск, сообщает парламент ФРГ.

    Решение о пролонгации мандата бундесвера в миротворческой миссии ООН в Ливане (ЮНИФИЛ) поддержали 511 парламентариев, передает РИА «Новости».

    «Бундестаг одобрил последнее продление участия бундесвера в миссии ЮНИФИЛ в Ливане», – отмечается в официальном заявлении. Против высказались 67 депутатов, еще четверо воздержались.

    Оперативная фаза с участием до 300 немецких военнослужащих продлится до 31 декабря 2026 года. Затем начнется полугодовой этап свертывания, в ходе которого армия Германии обеспечит возвращение солдат домой и поможет ООН вывести оставшиеся силы.

    До завершения мандата контингент продолжит выполнять текущие задачи. Военные задействуют фрегат в составе морской группы, обеспечат работу штаба и продолжат обучение личного состава ливанских военно-морских сил.

    Временные силы ООН действуют в регионе с весны 1978 года. Сейчас международный миротворческий контингент насчитывает более 10 тыс. человек из 48 стран мира.

    В апреле МИД ФРГ осудил нападение на патруль миротворцев ООН в Ливане.

    В мае Стокгольмский международный институт изучения мира сообщил о рекордном сокращении численности международных миротворцев.

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    26 июня 2026, 19:25 • Новости дня
    Армия обороны Израиля уничтожила семерых членов движения «Хезболла»

    Tекст: Вера Басилая

    Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) устранила семерых членов ливанского движения «Хезболла», занимавшихся переброской оружия в районе буферной зоны на юге Ливана, сообщили в ЦАХАЛ.

    Израильские войска успешно атаковали позиции ливанского движения «Хезболла». Информацию об успешной ликвидации семерых вооруженных лиц подтвердила пресс-служба ЦАХАЛ, передает РИА «Новости».

    «Ранее сегодня ЦАХАЛ нанесла удар и ликвидировала семерых террористов «Хезболлы», перебрасывавших оружие вблизи зоны безопасности на юге Ливана», – говорится в официальном заявлении военных.

    В армейской пресс-службе уточнили, что боевики перевозили вооружение к зданию в районе Эль-Манзала. Этот объект использовался в качестве боевого и наблюдательного пункта для подготовки нападений на израильских солдат.

    Ранее Израиль начал вывод войск с части территорий южного Ливана.

    Ло этого Армия обороны Израиля ликвидировала более 15 боевиков группировки за одни выходные.

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    26 июня 2026, 21:57 • Новости дня
    Иран опроверг слухи о прямой линии связи с США по Ормузскому проливу

    Tекст: Алексей Дегтярев

    Корпус стражей исламской революции (КСИР, элитные части ВС Ирана) отверг сообщения о появлении канала коммуникации с Вашингтоном по вопросам судоходства в Ормузском проливе.

    «Заявления американских чиновников о создании прямой линии связи с Ираном по вопросу Ормузского пролива являются вымыслом», – заявили в КСИР, передает ТАСС со ссылкой на Al Jazeera.

    В ведомстве также добавили, что Ормузский пролив принадлежит Ирану, и Соединенные Штаты не имеют к нему никакого отношения. Военные подчеркнули, что линия связи с американским руководством по этому вопросу никогда не создавалась и не появится в будущем.

    Напомним, Международная морская организация приступила к выводу заблокированных в Персидском заливе экипажей.

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    • Рейтинг недружественных правительств

      Ежемесячный индекс газеты ВЗГЛЯД. Мы оцениваем реальный уровень враждебности почти 50 стран по отношению к России: от поставок оружия и санкций до дипломатических демаршей и информационных атак.

    • Время удивительных историй

      Цикл видеолекций и статей о ярких и спорных событиях отечественной истории, охватывающий период от Древней Руси до «мюнхенской речи». Рассказываем о героях эпохи с юмором и фактами.

    • Россиюшка. Специальный репортаж

      Классический русский репортаж – победы и испытания, признанные герои и на первый взгляд незаметные труженики, обстоятельные и драматические очерки жизни в практически всех регионах России. Спецкор Юрий Васильев ведёт непрерывную хронику жизни нашей страны.

    • Слово ветерана

      «Слово ветерана» – серия интервью, в которых ветераны СВО делятся личными историями о возвращении к мирной жизни. Их рассказы содержат как практические советы другим ветеранам, так и помогают понять глубину переживаний и трансформации личности бойцов, прошедших испытание войной.

    • Правда и победа

      Цикл статей и авторских колонок и графических материалов, посвященных теме защиты национальных интересов России и сохранения социокультурной идентичности в условиях внешнего давления.

    • Настоящая история России

      Цикл мультимедийных публикаций (лонгридов), посвященных ключевым событиям новейшей истории России

    • Здесь и там

      Спецпроект о сравнении цифровых сервисов в России и других странах.

    • Напиши письмо солдату

      В канун Нового года газета ВЗГЛЯД предложила читателям написать письма бойцам на фронт. Откликнулись люди разных возрастов из России, Белоруссии, Казахстана, Германии, Индии и др. Письма были опубликованы и отправлены бойцам в зону СВО.

    • Англоязычный «ВЗ Дайджест»

      Интернет-журнал vzdigest.com с адаптированными под англоязычную аудиторию аналитическим статьями и мнениями по проблемам международной политики, экономики, социальным и культурным вопросам. Цель проекта – преодоление языкового и культурного барьера в донесении российского взгляда на ключевые проблемы современности.

    • Почему я иду на выборы?

      Известные политические и общественные деятели, а также обычные граждане России самых разных профессий – от учителей до спортсменов – отвечали на вопрос, зачем участвовать в голосовании на выборах президента 2024.

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