Иран и ОАЭ возобновили торговые отношения после стабилизации ситуации

Иран и ОАЭ возобновили торговые связи

Tекст: Тимур Шайдуллин

По словам чиновника, объемы перевозок постепенно увеличиваются, передают РИА «Новости».

«Сейчас, после возвращения относительного спокойствия в регионе, мы наблюдаем отгрузку товаров и контейнеров из порта в Иран. Торговля постепенно растет. Мы надеемся, что она постепенно вернется к нормальным довоенным условиям», – заявил Ганнадзаде, слова которого приводит агентство IRNA.

Накануне министр иностранных дел ОАЭ шейх Абдалла бен Заид Аль Нахайян обсудил ситуацию в регионе со своим иранским коллегой Аббасом Аракчи. В ходе телефонного разговора дипломаты затронули вопросы выполнения меморандума о взаимопонимании между Тегераном и Вашингтоном, уважения суверенитета и обеспечения свободы судоходства в Ормузском проливе.

Как писала газета ВЗГЛЯД, Объединенные Арабские Эмираты согласились разблокировать иранские активы на сумму более 10 млрд долларов.

Делегация Ирана завершила восемнадцатичасовые переговоры с американской стороной в Швейцарии.

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