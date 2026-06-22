Власть над ценой нефти сместилась от скважины к контролю над логистикой. Иран превращается из осажденного санкциями аутсайдера в держателя ключей от глобальной энергобезопасности. Россия же, замкнувшая на себя систему страховок, своп-контрактов и альтернативных маршрутов, становится еще одним осевым элементом новой логистической конструкции.0 комментариев
Делегация Ирана покинула Швейцарию после 18-часовых переговоров с США
Делегация Ирана, возглавляемая спикером Меджлиса Мохаммадом Багером Галибафом, покинула Швейцарию после 18 часов переговоров с США, сообщил глава МИД Ирана Аббас Аракчи.
Глава МИД Ирана сообщил, что делегация Ирана во главе со спикером парламента завершила восемнадцатичасовые переговоры с американской стороной в Швейцарии и направились обратно в Тегеран.
По словам Аракчи, стороны обсуждали реализацию подписанного ранее меморандума с США, передает ТАСС.
Представители Катара и Пакистана, выступающие посредниками между Тегераном и Вашингтоном, ранее заявили об успешной разработке дорожной карты. Документ, созданный в швейцарском Бюргенштоке, направлен на достижение окончательного соглашения между странами.
Для контроля за дальнейшим ходом переговорного процесса планируется создание специального комитета. Он будет следить за выполнением достигнутых договоренностей и способствовать дальнейшему диалогу.
Делегации США и Ирана прибыли на технические переговоры в швейцарский Бюргеншток.
Страны-посредники в лице Пакистана и Катара объявили о позитивном завершении первого раунда саммита.
Глава МИД Ирана Аббас Аракчи заявил о значительном прогрессе в прекращении войны в Ливане.