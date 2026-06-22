Делегация Ирана покинула Швейцарию после 18-часовых переговоров с США

Tекст: Вера Басилая

Глава МИД Ирана сообщил, что делегация Ирана во главе со спикером парламента завершила восемнадцатичасовые переговоры с американской стороной в Швейцарии и направились обратно в Тегеран.

По словам Аракчи, стороны обсуждали реализацию подписанного ранее меморандума с США, передает ТАСС.

Представители Катара и Пакистана, выступающие посредниками между Тегераном и Вашингтоном, ранее заявили об успешной разработке дорожной карты. Документ, созданный в швейцарском Бюргенштоке, направлен на достижение окончательного соглашения между странами.

Для контроля за дальнейшим ходом переговорного процесса планируется создание специального комитета. Он будет следить за выполнением достигнутых договоренностей и способствовать дальнейшему диалогу.

Делегации США и Ирана прибыли на технические переговоры в швейцарский Бюргеншток.

Страны-посредники в лице Пакистана и Катара объявили о позитивном завершении первого раунда саммита.

Глава МИД Ирана Аббас Аракчи заявил о значительном прогрессе в прекращении войны в Ливане.