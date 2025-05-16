Франция подала на Иран в суд ООН из-за задержанных граждан

Париж обвинил Тегеран в нарушении прав двух французов, обвиненных в шпионаже

Tекст: Денис Тельманов

В заявлении Международного суда ООН, на которое ссылается ТАСС, говорится, что, по версии Парижа, речь идет о «серьезных и систематических нарушениях» прав французских граждан. На этом основании Франция обвиняет Тегеран в нарушении положений Венской конвенции о консульских сношениях 1963 года.

Иск касается Жака Пари и Сесиль Колер, которые, по данным французских властей, находятся в иранском заключении уже более тысячи дней. Власти Ирана ранее обвинили их в шпионаже.

О намерении Парижа принять меры по линии ООН и Европейского союза в связи с задержанием своих граждан министр иностранных дел Франции Жан-Ноэль Барро сообщал еще 2 апреля, подчеркивая длительность их содержания под стражей.

Ранее сообщалось, что Тегеран отверг обвинения со стороны Парижа в разработке ядерного оружия.

Кроме того, вопросы взаимодействия с Ираном обсудили в Париже госсекретарь США Марко Рубио и спецпосланник президента США Стивен Уиткофф.

В марте текущего года Иран и представители европейской тройки, включая Францию, провели в Женеве раунд переговоров по ядерной программе и снятию санкций.





