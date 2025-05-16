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Франция подала на Иран в суд ООН из-за задержанных граждан
Париж обвинил Тегеран в нарушении прав двух французов, обвиненных в шпионаже
Франция подала иск против Ирана в Международный суд ООН, обвиняя Тегеран в незаконном задержании и нарушении прав двух своих граждан. Париж требует ответа за «серьезные и систематические нарушения» в отношении Жака Пари и Сесиль Колер, находящихся в иранской тюрьме более 1000 дней по обвинению в шпионаже.
В заявлении Международного суда ООН, на которое ссылается ТАСС, говорится, что, по версии Парижа, речь идет о «серьезных и систематических нарушениях» прав французских граждан. На этом основании Франция обвиняет Тегеран в нарушении положений Венской конвенции о консульских сношениях 1963 года.
Иск касается Жака Пари и Сесиль Колер, которые, по данным французских властей, находятся в иранском заключении уже более тысячи дней. Власти Ирана ранее обвинили их в шпионаже.
О намерении Парижа принять меры по линии ООН и Европейского союза в связи с задержанием своих граждан министр иностранных дел Франции Жан-Ноэль Барро сообщал еще 2 апреля, подчеркивая длительность их содержания под стражей.
Ранее сообщалось, что Тегеран отверг обвинения со стороны Парижа в разработке ядерного оружия.
Кроме того, вопросы взаимодействия с Ираном обсудили в Париже госсекретарь США Марко Рубио и спецпосланник президента США Стивен Уиткофф.
В марте текущего года Иран и представители европейской тройки, включая Францию, провели в Женеве раунд переговоров по ядерной программе и снятию санкций.