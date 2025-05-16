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    16 мая 2025, 22:26 • Новости дня

    Франция подала на Иран в суд ООН из-за задержанных граждан

    Париж обвинил Тегеран в нарушении прав двух французов, обвиненных в шпионаже

    Tекст: Денис Тельманов

    Франция подала иск против Ирана в Международный суд ООН, обвиняя Тегеран в незаконном задержании и нарушении прав двух своих граждан. Париж требует ответа за «серьезные и систематические нарушения» в отношении Жака Пари и Сесиль Колер, находящихся в иранской тюрьме более 1000 дней по обвинению в шпионаже.

    В заявлении Международного суда ООН, на которое ссылается ТАСС, говорится, что, по версии Парижа, речь идет о «серьезных и систематических нарушениях» прав французских граждан. На этом основании Франция обвиняет Тегеран в нарушении положений Венской конвенции о консульских сношениях 1963 года.

    Иск касается Жака Пари и Сесиль Колер, которые, по данным французских властей, находятся в иранском заключении уже более тысячи дней. Власти Ирана ранее обвинили их в шпионаже.

    О намерении Парижа принять меры по линии ООН и Европейского союза в связи с задержанием своих граждан министр иностранных дел Франции Жан-Ноэль Барро сообщал еще 2 апреля, подчеркивая длительность их содержания под стражей.

    Ранее сообщалось, что Тегеран отверг обвинения со стороны Парижа в разработке ядерного оружия.

    Кроме того, вопросы взаимодействия с Ираном обсудили в Париже госсекретарь США Марко Рубио и спецпосланник президента США Стивен Уиткофф.

    В марте текущего года Иран и представители европейской тройки, включая Францию, провели в Женеве раунд переговоров по ядерной программе и снятию санкций.


    13 мая 2025, 23:38 • Новости дня
    Макрон признался, что Франция исчерпала возможности поставок оружия Украине

    Макрон заявил об исчерпанных Францией запасах вооружений для Украины

    Tекст: Ирма Каплан

    Президент Франции Эммануэль Макрон признался в телеинтервью, что Париж больше не может поставлять Украине технику и вооружение без ущерба для собственной безопасности.

    Президент Франции Эммануэль Макрон заявил в эфире программы «Эммануэль Макрон – вызовы Франции» на телеканале TF1, что его страна исчерпала все возможности по передаче Украине техники и оборудования из своих запасов.

    «Мы отдали Украине все, что у нас было. Мы даже производили гораздо больше и гораздо быстрее, но нельзя отдавать то, чего у тебя нет... Мы не только передали все, что могли, но и втрое увеличили производство. В этом году все, что мы производим, отправляется на Украину», – цитирует Макрона ТАСС.

    Французский лидер заявил, что его страна передала Украине огромное количество снарядов и техники, артиллерийские системы, кроме того, во Франции прошла обучение «бригада из тысяч человек», которая отправилась в ВСУ под именем «Анны Киевской».

    Как писала ранее  газета ВЗГЛЯД, президент Франции высказался против отправки крупных военных сил западных стран на территорию Украины для ее безопасности.

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    16 мая 2025, 11:05 • Новости дня
    Кандидат в президенты Румынии заявил о неуважении Макрона

    Кандидат в президенты Румынии Симион обвинил Макрона во вмешательстве в выборы

    Кандидат в президенты Румынии заявил о неуважении Макрона
    @ EPA/TASS

    Tекст: Вера Басилая

    Кандидат в президенты Румынии Джордже Симион обвинил президента Франции Эммануэля Макрона в «диктаторских замашках» и вмешательстве в демократические процессы страны, сообщает Politico.

    Симион сообщил в интервью французскому телеканалу CNews, что не уважает Эммануэля Макрона из-за его диктаторских наклонностей и «вмешательства в демократические процессы Румынии», пишет Politico.

    По его словам, французский посол в Румынии обсуждал выборы с председателем Конституционного суда, который аннулировал результаты первого тура президентских выборов из-за опасений по поводу вмешательства России.

    Симион заявил, что посол Франции объехал регионы страны, убеждая предпринимателей поддерживать его соперника, мэра Бухареста Никушора Дана.

    В интервью он также сравнил современную Францию с Ираном, обвинил Париж в утрате духовных ценностей и резко раскритиковал французские власти за политику в отношении детей и традиционных ценностей.

    Симион лидирует в президентской гонке от партии «Альянс за объединение румын», его основной соперник – Никушор Дан, выступающий за проевропейский курс и усиление давления на Россию. Первый тур завершился с результатом 41% у Симиона и 21% у Дана, во втором туре разрыв, согласно опросам, уменьшился.

    Ранее президент Франции Эммануэль Макрон решил сдать в аренду французское ядерное оружие и разместить его в Румынии.

    Между тем разрыв между кандидатами на выборах президента Румынии Джордже Симионом и мэром Бухареста Никушором Даном сократился.

    Напомним, Джордже Симион победил в первом туре президентских выборов в Румынии, набрав почти 41% голосов, и выступил против вовлечения страны в военные конфликты и предоставления военной помощи на Украине.

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    16 мая 2025, 14:20 • Видео
    Президент США пошел против Израиля

    Турне президента США Дональда Трампа по Ближнему Востоку обещает стать историческим. Америка мирится с Сирией, ссорится с Израилем и обещает региону другое будущее. В чем оно другое?

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    14 мая 2025, 12:55 • Новости дня
    Кремль ответил на заявления Макрона о размещении ядерного оружия Франции в Европе

    Песков заявил о необходимости усилий для стратегической безопасности Европы

    Tекст: Вера Басилая

    России, США и европейским странам предстоит совместная работа по обеспечению стратегической безопасности, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

    Представитель Кремля подчеркнул, что обладателям ядерного оружия в Европе необходимо приложить значительные усилия для формирования архитектуры стратегической стабильности, передает ТАСС.

    Песков сделал это заявление в ответ на вопрос о словах президента Франции Эммануэля Макрона, который ранее выразил готовность обсудить размещение французских самолетов с ядерным оружием на территории других европейских государств.

    Российский посол во Франции Алексей Мешков охарактеризовал французскую инициативу о создании ядерного зонтика для Европы как ироничную, подчеркнув ограниченность военного потенциала Парижа.

    Президент Франции Эммануэль Макрон отметил необходимость диалога с Россией, заявив, что переговоры возможны только после установления перемирия на Украине.

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    14 мая 2025, 16:12 • Новости дня
    Times сообщила о планах Франции ограничить оборонные кредиты Лондону

    Tекст: Ольга Иванова

    Париж выступил за максимально жесткие ограничения для британских компаний в будущей европейской оборонной кредитной программе.

    Франция настаивает на том, чтобы Лондон получил ограниченный доступ к новой программе кредитов на развитие оборонной промышленности Евросоюза, передает РИА «Новости». По данным газеты Times, Париж предлагает ограничить участие Британии 15% от объема фонда SAFE, который составляет 150 млрд евро.

    Издание отмечает, что Италия, Германия и Польша выступают против такой позиции, предлагая порог в 35%. В рамках будущего договора о безопасности, который готовится к подписанию на саммите Британии и ЕС 19 мая, обсуждается не только оборонное сотрудничество, но и вопросы о рыболовных квотах.

    «Франция настаивает на том, чтобы ограничить доступ Великобритании к 85% средств фонда перевооружения», – цитирует газета дипломатический источник. При этом Париж подчеркивает, что приоритетным должно оставаться финансирование европейских компаний в интересах так называемой стратегической автономии, на которой настаивает президент Макрон.

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    15 мая 2025, 15:28 • Новости дня
    Лавров назвал заявления Макрона по Украине непостижимыми

    Tекст: Ольга Иванова

    Глава МИД России Сергей Лавров подверг критике высказывания французского президента Эммануэля Макрона о конфликте на Украине, отметив их противоречивость и неприемлемость для России.

    На заседании Дипломатического клуба Лавров заявил, что слова Макрона по украинскому конфликту «умом понять невозможно». Министр отметил, что страны Запада продолжают обсуждать необходимость мобилизации Европы против России, используя Украину как «бесценный инструмент», передает ТАСС.

    Лавров сообщил, что на Украине уже действуют под видом наемников западные инструкторы и военнослужащие НАТО. Он подчеркнул, что Запад планирует ввести дополнительные стабилизационные силы, несмотря на неоднократные предупреждения России об абсолютной неприемлемости такого шага.

    По словам министра, Макрон в недавнем интервью заявил о необходимости избегать прямого столкновения с Россией, чтобы не допустить третьей мировой войны, однако допускает размещение французских войск на украинской территории, чтобы сдерживать Россию. Лавров подчеркнул, что такие заявления звучат от лидера страны с историей и культурой, что делает ситуацию еще более парадоксальной. «Беда. Умом этого понять невозможно», – сказал российский министр.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Макрон заявил, что власти на Украине осознают невозможность возврата всех утраченных с 2014 года территорий. Макрон признал, что Франция больше не может поставлять Украине технику и вооружение без ущерба для собственной безопасности. Президент Франции отметил необходимость диалога с Россией и подчеркнул, что переговоры возможны только после установления перемирия на Украине.

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    14 мая 2025, 05:35 • Новости дня
    Французская разведка предупредила чиновников о «русских шпионах»

    Tекст: Антон Антонов

    Сотрудников госаппарата во Франции призывают быть бдительными из-за опасности контактов с «русскими шпионами», в том числе в неформальной обстановке, пишет L'Express.

    Главное управление внутренней безопасности Франции распространило среди новых сотрудников правительства и парламента специальные предупреждения, передает ТАСС со ссылкой на L'Express.

    В этих уведомлениях говорится, что любой человек, включая собеседника в баре, может быть потенциальным шпионом или пытаться оказать влияние на чиновника. Разведка отдельно подчеркивает опасность необдуманных романтических связей. Предупреждения направлены парламентариям, их помощникам и сотрудникам министерств.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, летом Франция отказала в аккредитации ряду российских журналистов на Олимпийских играх в Париже. Париж заявил, что действует из принципа предосторожности из-за угрозы кибератак через компьютерные сети. При этом гражданин Франции Лоран Винатье в июне признал вину в сборе сведений по военной деятельности России.

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    13 мая 2025, 23:23 • Новости дня
    Макрон заявил о понимании Киевом невозможности вернуть утраченные территории

    Макрон заявил о признании Киевом невозможности вернуть утраченные территории

    Tекст: Антон Антонов

    Власти на Украине осознают невозможность возврата всех утраченных с 2014 года территорий, заявил президент Франции Эммануэль Макрон.

    «Даже сами украинцы способны честно признать, что им не удастся вернуть все, что было потеряно с 2014 года», – приводит слова Макрона ТАСС.

    Вместе с тем он настаивает, что вопрос о территориях должен обсуждаться на будущих мирных переговорах с Россией. По мнению президента Франции, западные союзники стремятся подвести Украину к переговорам в максимально выгодной для нее позиции. Макрон также отметил, что переговоры о мире могут начаться только после прекращения боевых действий.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Макрон заявил о готовности к переговорам с президентом России Владимиром Путиным после прекращения огня.

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    14 мая 2025, 00:55 • Новости дня
    Макрон пригрозил России новыми санкциями
    Макрон пригрозил России новыми санкциями
    @ The Presidential Office of Ukraine/Capital Pictures/Global Look Press

    Tекст: Антон Антонов

    Новые санкции против России собираются ввести «в ближайшие дни», если не будет перемирия на Украине, заявил президент Франции Эммануэль Макрон.

    «Мы хотим ввести их в ближайшие дни в тесной координации с США, если она (Россия) подтвердит свой отказ от соблюдения (перемирия)», – приводит слова Макрона РИА «Новости» со ссылкой на TF1.

    Также Макрон отметил, что представители так называемой «коалиции желающих» не получили ответа на требование о тридцатидневном перемирии, выдвинутое во время визита в Киев лидеров Британии, Польши, Франции и Германии.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Макрон заявил, что власти на Украине осознают невозможность возврата всех утраченных с 2014 года территорий. Макрон признал, что Франция больше не может поставлять Украине технику и вооружение без ущерба для собственной безопасности. Президент Франции отметил необходимость диалога с Россией и подчеркнул, что переговоры возможны только после установления перемирия на Украине.

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    14 мая 2025, 05:20 • Новости дня
    CNN узнал о желании Трампа оставить название Персидского залива неизменным

    Tекст: Ирма Каплан

    Американский президент Дональд Трамп отказался от идеи переименовывать Персидский залив, сообщил телеканал CNN.

    Американский президент Дональд Трамп, выступая в Саудовской Аравии, заявил о «катастрофе» в «Иранском заливе».

    «Подумайте об этом. Они (власти Ирана) хотели назвать его так», – сказал он, подчеркнув, что Тегерану не позволят назвать Персидский залив «Иранским».

    При этом источник CNN сообщает, что Трамп отказался от планов переименовать Персидский залив в «Аравийский (Арабский)». Как пояснил источник, официальные лица Ирана дали понять, что будут решительно возражать против такого шага.

    Как писала ранее газета ВЗГЛЯД, президент США заявил о намерении в ходе визита в Саудовскую Аравию объявить о переименовании Персидского залива в официальных документах США в Аравийский.

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    16 мая 2025, 01:31 • Новости дня
    Стало известно о переговорах Ирана и евротройки в Стамбуле

    Иран провел консультации с Британией, Францией и Германией по ядерной проблематике

    Tекст: Денис Тельманов

    В Стамбуле прошли консультации между иранской делегацией и представителями стран евротройки, посвященные вопросам иранской ядерной программы и перспективам сделки.

    Встреча состоялась на уровне заместителей министров иностранных дел, передает РИА «Новости». Переговоры прошли после того, как четвертый раунд консультаций Ирана с США в Омане завершился 11 мая.

    По словам министра иностранных дел Ирана Аббаса Аракчи, заметен прогресс и сближение позиций Ирана и США, однако Иран не собирается полностью отказываться от обогащения урана, хотя готов скорректировать его уровень для укрепления доверия.

    Ранее даты визита главы МИД Ирана в страны евротройки оставались не определены, но консультации с европейскими сторонами продолжаются. Власти Ирана подчеркивали, что готовы вести переговоры при условии проявления добрых намерений со стороны европейцев.

    Ранее запланированный раунд консультаций был перенесен в связи с ожиданием новых контактов между Тегераном и Вашингтоном. В переговорах с США иранскую сторону представляет Аббас Аракчи, американскую – спецпосланник президента США Стив Уиткофф.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, советник верховного лидера Ирана Али Шамхани заявил о готовности отказаться от запасов высокообогащенного урана и ограничить ядерную программу в обмен на немедленную отмену всех экономических санкций.

    Президент США Дональд Трамп анонсировал возможность скорого заключения соглашения, ограничивающего ядерные разработки Тегерана. Дональд Трамп также выразил желание подписать соглашение с Тегераном при условии отказа Ирана от разработки ядерного арсенала.

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    15 мая 2025, 03:50 • Новости дня
    В Иране потребовали немедленной отмены санкций для ядерной сделки с США

    Tекст: Антон Антонов

    Тегеран готов отказаться от запасов высокообогащенного урана и ограничить ядерную программу в обмен на немедленную отмену всех экономических санкций, заявил советник верховного лидера Ирана по политическим вопросам Али Шамхани.

    «Иран готов подписать ядерную сделку при определенных условиях», – сказал Шамхани. Он заявил, что пойдет на уступки «в обмен на немедленную отмену всех экономических санкций в отношении Ирана», передает РИА «Новости» со ссылкой на NBC.

    Шамхани заявил, что страна готова взять на себя обязательство никогда не производить ядерное оружие и избавиться от всех запасов высокообогащенного урана, пригодного для создания оружия.

    Шамхани уточнил, что Иран согласен обогащать уран только до уровней, необходимых для гражданских целей, и разрешит международным инспекторам контролировать этот процесс.

    На вопрос о возможности немедленного заключения сделки в случае выполнения условий Ирана Шамхани ответил утвердительно.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, глава МИД Ирана Аббас Арагчи заявил, что Иран готов рассмотреть возможность ограничения уровня или объемов обогащения урана. Вашингтон выразил готовность заключить сделку с Ираном при условии отказа страны от создания ядерного оружия.

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    14 мая 2025, 22:57 • Новости дня
    США расширили санкции против Ирана из-за баллистических ракет

    Минфин США наложил новые санкции за помощь Ирану в производстве ракет

    Tекст: Ирма Каплан

    Министерство финансов США ввело новые ограничительные меры против структур, поддерживающих производство критических компонентов для баллистических ракет в Иране.

    Минфин США внес в санкционный список шесть физических и 12 юридических лиц за содействие производству внутри Ирана компонентов для баллистических ракет, сказано на сайте американского финансового ведомства.

    «Соединенные Штаты не могут позволить Ирану разрабатывать межконтинентальные баллистические ракеты. Неустанное и безответственное стремление иранского режима к созданию передовых возможностей баллистических ракет, включая усилия по локализации производственных мощностей, представляет собой неприемлемую угрозу для США и стабильности региона», – приводятся в сообщении слова министра финансов Скотта Бессента.

    Санкции затронули организации, связанные с Корпусом стражей исламской революции (КСИР), включая подразделения, отвечающие за аэрокосмическую сферу и научные исследования.

    При этом в черном списке оказались гражданин Ирана, четыре гражданина Китая и иранские компании.

    По данным Минфина, нынешние меры согласованы с президентским меморандумом по национальной безопасности и направлены на ограничение доступа КСИР к ресурсам и ослабление его деятельности. Отдельные исследовательские подразделения КСИР уже с 2017 года находятся под американскими санкциями за причастность к распространению оружия массового поражения и средств его доставки.

    Как писала ранее газета ВЗГЛЯД, президент США Дональд Трамп заявил, что всегда рассматривает возможность введения вторичных санкций против России и Ирана.

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    14 мая 2025, 14:14 • Новости дня
    Трамп допустил ужесточение санкций против России и Ирана

    Tекст: Валерия Городецкая

    Президент США Дональд Трамп заявил, что всегда рассматривает возможность введения вторичных санкций против России и Ирана.

    Отвечая на вопрос журналистки о возможных новых санкциях за поддержку Тегерана и ситуацию на Украине, американский лидер заявил, что он не хочет вдаваться в подробности, но рассматривает подобные шаги, передает ТАСС.

    Глава Белого дома отметил, что ранее введенные вторичные санкции уже «привели Иран к банкротству». Он подчеркнул: «Надеюсь, они примут верное решение. Все очень просто: проблема решится так или иначе. Они не могут получить ядерное оружие. Мы им этого не позволим либо мирным путем, либо очень недружелюбно».

    Ранее Трамп высказал возможность подписания документа, предусматривающего введение новых ограничений на импорт российских энергоносителей.

    Спецпосланник президента США по Украине Кит Келлог заявил, что в случае отсутствия продвижения по урегулированию конфликта на Украине Вашингтон рассматривает введение «самых жестких» санкций, включая ограничения против Банка России и транспортировки российской нефти.

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    14 мая 2025, 11:53 • Новости дня
    Трамп заявил о готовности заключить сделку с Ираном

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Американский президент Дональд Трамп обозначил желание подписать соглашение с Тегераном при условии отказа Ирана от разработки ядерного арсенала.

    Президент США Дональд Трамп выразил готовность заключить сделку с Ираном, если страна откажется от создания ядерного оружия, передает ТАСС.

    Во время выступления на саммите США и Совета сотрудничества арабских государств Персидского залива Трамп отметил, что готов сделать все возможное для достижения соглашения.

    «Я хочу заключить сделку с Ираном, сделать что-то, если возможно. Но он должен перестать спонсировать терроризм, отказаться от ведения кровавых прокси-войн и навсегда отказаться от цели создать ядерное оружие», – заявил американский лидер.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в Маскате стартовал третий раунд переговоров между Ираном и США. В ходе переговоров стороны завершили третий раунд диалога по вопросам безопасности. США не обсуждали на переговорах вывоз урана с территории Ирана.

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    15 мая 2025, 13:41 • Новости дня
    Саркози досрочно освободили от домашнего ареста

    Tекст: Мария Иванова

    Бывший президент Франции Николя Саркози, осужденный за коррупцию, был освобожден от домашнего ареста досрочно.

    Саркози досрочно завершил домашний арест и больше не обязан носить электронный браслет, сообщает AFP со ссылкой на прокуратуру Парижа.

    Приговор по делу о торговле влиянием и давлении на следствие вступил в силу только после решения Кассационного суда в декабре 2024 года. Саркози был приговорен к одному году домашнего ареста, но его ходатайство о досрочном освобождении удовлетворили, учтя возраст политика.

    В итоге Саркози, которому сейчас 70 лет, пробыл под домашним арестом всего три месяца, и 15 мая с него сняли электронный браслет, установленный для контроля исполнения наказания с 7 февраля этого года, отмечает ТАСС.

    В 2021 году парижский суд признал политика виновным в попытке получить через своего адвоката закрытую служебную информацию от бывшего прокурора Жильбера Азибера.

    По версии следствия, в 2014 году Саркози хотел вернуть записи, изъятые при расследовании дела о возможном нелегальном финансировании своей кампании владелицей компании L'Oreal Лилиан Беттанкур. Апелляционный суд Парижа в 2023 году оставил в силе первоначальный приговор – год заключения и два года условно, а также запрет на участие в выборах в течение трех лет.

    Согласно решению суда, экс-президент мог отбывать срок не в тюрьме, а под домашним арестом с электронным браслетом. После того как Саркози покинул пост президента в 2012 году, его телефонные переговоры попали под прослушку в связи с расследованием возможного финансирования его кампании со стороны Муаммара Каддафи. Следствие считает, что в разговоре с адвокатом Саркози обещал выгодную должность прокурору в Монако в обмен на помощь в расследовании.

    В январе сообалось, что Николя Саркози будет носить электронный браслет в 2025 году из-за приговора по делу о злоупотреблении влиянием и нарушении тайны следствия.

    В марте французская прокуратура потребовала для Саркози семь лет заключения по делу о финансировании из Ливии в 2007 году.

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    • Президент США пошел против Израиля

      Турне президента США Дональда Трампа по Ближнему Востоку обещает стать историческим. Америка мирится с Сирией, ссорится с Израилем и обещает региону другое будущее. В чем оно другое?

    • Переговоры с Украиной в Турции. Чего ждать?

      В Турции возобновляются переговоры по урегулированию на Украине, прерванные по настоянию Запада весной 2022 года. Причем, как и в 2022 году, российскую делегацию возглавил помощник президента Владимир Мединский. О чем это говорит?

    • Макрон показал истинное лицо

      Президент Франции Эммануэль Макрон сделал несколько примечательных заявлений об ультиматуме к России, поддержке Украины и замороженных российских активах. Из них следует, что он, прежде всего, очень жадный человек.

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    • Стратегическое значение Арктики для развития всей России

      Арктика важна для России вовсе не только как крупнейшая кладовая нефти, газа и других ископаемых. О том, какое значение арктические территории имеют для развития всей России и какие планы поставлены по их освоению – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

    • Как распознать телефонных мошенников

      Кем представляются телефонные мошенники, что они говорят потенциальным жертвам, какие инструкции просят исполнить и что нельзя делать при общении с ними – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

    • Характеристики и особенности гиперзвукового ракетного комплекса «Орешник»

      Применение гиперзвуковой ракеты «Орешник» открыло новую эру в сфере вооружений. И хотя подробности тактико-технических характеристик нового вида оружия по понятным причинам держатся в секрете, их основные параметры уже заявлены. О том, что умеет «Орешник» – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

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    • Германские элиты вспомнили нацистское прошлое

      «Покрытый коричневыми пятнами Евросоюз под предлогом, как они это формулируют, угрозы с востока, как когда-то Третий рейх, ремилитаризируется, готовится к войне, не скрывает этого и называет нашу страну врагом. Уроки истории они явно не выучили», – заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова.

    • Трамп заставил Зеленского подписать кабальную сделку по украинским минеральным ресурсам

      США и Украина подписали ресурсное соглашение, которое обсуждали с февраля. В Белом доме заявили, что сделка по ископаемым позволит Киеву расплатиться с США за помощь. Однако последствия заключенного соглашения Киеву еще предстоит осознать.

    • Мечты о НАТО ускользают из рук Зеленского

      Только члены НАТО могут налагать вето на вступление Украины в альянс, заявляет глава киевского режима. Тем самым он дает понять, что по-прежнему надеется добиться вступления Украины в НАТО. Однако руководители и США, и ряда других ведущих стран альянса уже открыто заявляют, что Украину в НАТО не возьмут.

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    • Россиюшка. Специальный репортаж

      Классический русский репортаж – победы и испытания, признанные герои и на первый взгляд незаметные труженики, обстоятельные и драматические очерки жизни в практически всех регионах России. Спецкор Юрий Васильев ведёт непрерывную хронику жизни нашей страны.

    • Слово ветерана

      «Слово ветерана» – серия интервью, в которых ветераны СВО делятся личными историями о возвращении к мирной жизни. Их рассказы содержат как практические советы другим ветеранам, так и помогают понять глубину переживаний и трансформации личности бойцов, прошедших испытание войной.

    • Правда и победа

      Цикл статей и авторских колонок и графических материалов, посвященных теме защиты национальных интересов России и сохранения социокультурной идентичности в условиях внешнего давления.

    • Настоящая история России

      Цикл мультимедийных публикаций (лонгридов), посвященных ключевым событиям новейшей истории России

    • Здесь и там

      Спецпроект о сравнении цифровых сервисов в России и других странах.

    • Напиши письмо солдату

      В канун Нового года газета ВЗГЛЯД предложила читателям написать письма бойцам на фронт. Откликнулись люди разных возрастов из России, Белоруссии, Казахстана, Германии, Индии и др. Письма были опубликованы и отправлены бойцам в зону СВО.

    • Англоязычный «ВЗ Дайджест»

      Интернет-журнал vzdigest.com с адаптированными под англоязычную аудиторию аналитическим статьями и мнениями по проблемам международной политики, экономики, социальным и культурным вопросам. Цель проекта – преодоление языкового и культурного барьера в донесении российского взгляда на ключевые проблемы современности.

    • Почему я иду на выборы?

      Известные политические и общественные деятели, а также обычные граждане России самых разных профессий – от учителей до спортсменов – отвечали на вопрос, зачем участвовать в голосовании на выборах президента 2024.

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