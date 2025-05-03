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    Андрей Колесник Андрей Колесник Современная война вернула древние боевые практики

    Я много раз разговаривал с участниками СВО – бойцами специальных подразделений, в том числе с теми, которых сам когда-то тренировал. Опыт боевых единоборств многим спасал жизнь. Перед нами запрос на широкое обучение штурмовиков армейскому рукопашному бою.

    8 комментариев
    Геворг Мирзаян Геворг Мирзаян Москва хочет дать украинцам выбор

    Предложение Николая Патрушева о референдуме в Одессе и других регионах Украины о самоопределении возможно лишь в одном-единственном случае – если к моменту референдумов украинская территория будет находиться под контролем российской армии. Которая даст возможность жителям исторических российских регионов (не только Одессы) сделать исторический выбор.

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    Глеб Простаков Глеб Простаков Крым ляжет в основу новой геополитической реальности

    Новый крымский консенсус способен окончательно разрушить систему международной изоляции России, планомерно выстраиваемую Западом с 2014 года. Признание Крыма зафиксирует приоритет безопасности великих держав над территориальной целостностью государств.

    9 комментариев
    3 мая 2025, 04:09 • Новости дня

    Иран отверг обвинения со стороны Франции в разработке ядерного оружия

    Tекст: Антон Антонов

    Тегеран отвергает обвинения со стороны Парижа в разработке ядерного оружия, заявил официальный представитель МИД Ирана Исмаил Багаи.

    Багаи назвал «абсурдным и безосновательным» заявление министра иностранных дел Франции Жана-Ноэля Барро о том, что Иран якобы находится в процессе разработки ядерного оружия, передает РИА «Новости».

    «Такие ложные заявления в сочетании с угрозой повторного введения санкций против Ирана усиливают подозрения, что критическая позиция Франции рискует перерасти в подрывную роль», – заявил Багаи.

    Он подчеркнул, что подобные подходы не пойдут на пользу престижу Франции в Европе и в мире.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, основным предметом споров на переговорах между США и Ираном стали вопросы иранской ядерной и ракетной программ. Иранская сторона заявляла, что не намерена прекращать работу по обогащению урана или демонтировать действующие центрифуги, а ракетная программа не может быть предметом ядерной сделки.

    30 апреля 2025, 19:07 • Новости дня
    Путин сообщил об участии французских бойцов в СВО на стороне России
    Путин сообщил об участии французских бойцов в СВО на стороне России
    @ Александр Казаков/ТАСС

    Tекст: Валерия Городецкая

    Президент России Владимир Путин сообщил, что на стороне России в зоне специальной военной операции принимают участие граждане Франции.

    На встрече с участниками просветительского марафона «Знание. Первые» Путин подчеркнул, что эти французские добровольцы назвали свое подразделение «Нормандия – Неман», по аналогии с легендарным французским авиаполком, который сражался вместе с советскими летчиками во время Великой Отечественной войны, передает ТАСС.

    Российский лидер отметил: «И сегодня некоторые граждане Французской Республики вместе с нашими бойцами в зоне специальной военной операции воюют плечом к плечу, и назвали свое подразделение тоже, как и их деды и прадеды, "Нормандия – Неман"».

    Глава государства также добавил, что и сегодня во Франции, как и в других западных странах, есть люди, которые разделяют российские принципы и ценности.

    Ранее глава МИД России Сергей Лавров заявил, что значительная часть населения Франции осознает ситуацию на Украине и не хочет отказываться от дружбы с Россией.

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    2 мая 2025, 16:15 • Новости дня
    Стало известно о попытках Макрона повлиять на выборы папы римского

    Le Monde сообщила о попытках Макрона повлиять на выборы папы

    Стало известно о попытках Макрона повлиять на выборы папы римского
    @ IMAGO/Chris Emil Janssen/Global Look Press

    Tекст: Вера Басилая

    В Риме появились слухи о попытках президента Франции повлиять на исход конклава, где выберут нового понтифика, сообщила газета Le Monde.

    Во Франции и Италии активно обсуждают сообщения Le Monde о том, что президент Эммануэль Макрон якобы стремился оказать влияние на выборы будущего папы римского, передает «Звезда».

    Подозрения вызвали встречи Макрона с представителями католического движения Sant'Egidio вскоре после объявления о смерти Франциска.

    По сведениям издания, главным кандидатом от движения выступает кардинал Дзуппи, чьи взгляды отличаются от курса правительства премьер-министра Италии Джорджи Мелони.

    Ранее исследование компании «Крибрум» показало, что англоязычные СМИ чаще всего называли в качестве вероятных преемников папы римского Франциска итальянцев Пьетро Паролина, Маттео Дзуппи и филиппинца Луиса Тагле.

    Между тем кардинал Луис Тагле, известный как «азиатский Франциск», оказался одним из главных претендентов на папский престол на фоне перестройки Католической церкви.

    Источник в Ватикане назвал 7 мая датой тайного конклава кардиналов для избрания нового понтифика.

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    2 мая 2025, 15:39 • Видео
    Украинские изуверы против русских детей

    Видный деятель украинской интеллигенции Богдан Бенюк призвал пороть детей за употребление русских слов и силой вбивать в них любовь к украинской культуре. Стоит признать, выступил он вовремя.

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    2 мая 2025, 00:42 • Новости дня
    ЕС захотел «скоординировать» с США новые санкции против России
    ЕС захотел «скоординировать» с США новые санкции против России
    @ Lev Radin/Keystone Press Agency/Global Look Press

    Tекст: Антон Антонов

    Европейские страны хотят «скоординировать» с США введение очередного, 17-го по счету, санкционного пакета против России, заявил глава французского МИД Жан-Ноэль Барро.

    Барро, комментируя призыв американского сенатора Линдси Грэма (включен в России в список террористов и экстремистов) ужесточить меры против России, заявил: «Мы, европейцы, собираемся сопроводить эту американскую инициативу 17-м пакетом санкций».

    Барро отметил, что в среду обсудил этот вопрос с сенатором и взял на себя обязательство попытаться «скоординировать» введение европейских и американских санкций как по содержанию, так и по срокам, передает РИА «Новости» со ссылкой на Agence France-Presse.

    Глава евродипломатии Кая Каллас заявляла, что министерства иностранных дел стран ЕС в мае рассмотрят 17-й пакет санкций против России.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Грэм (включен в России в список террористов и экстремистов) предложил ужесточить меры против стран, закупающих российские энергоносители. США заявили Франции о необходимости приложить усилия для урегулирования на Украине.

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    30 апреля 2025, 15:12 • Новости дня
    В Сирии заявили о стремлении страны к сбалансированным отношениям с Россией

    Сирийский министр аш-Шибани заявил о желании выстроить сбалансированные отношения с Россией

    Tекст: Ирма Каплан

    Министр иностранных дел Сирии Асад аш-Шибани сообщил о намерении страны вести открытую политику со всеми государствами, передает Al Arabiya.

    Министр иностранных дел Сирии Асад аш-Шибани снова заявил, что его страна не будет представлять угрозы ни для одного государства, включая Израиль, так как стремится выстроить сбалансированный диалог и стратегическое сотрудничество со всеми странами, передает Al Arabiya.

    В отношении международных контактов министр аш-Шибани отметил, что страна общается со своими европейскими партнерами, чтобы не допустить возобновления санкций, так как это дестабилизирует страну.

    «Он подчеркнул, что стремится извлечь выгоду из политического, экономического и военного влияния России в регионе и желает сбалансированных отношений с Москвой, основанных на взаимном уважении», – передает слова сирийского министра Al Arabia.

    Аш-Шибани также подтвердил открытость страны к развитию стратегических отношений с Соединенными Штатами, отметив, что между двумя странами много общих интересов.

    Он отметил необходимость сотрудничества с Китаем в предстоящий период восстановления, подчеркнув, что Сирия стремится к открытой политике со всеми странами, в том числе с ООН.

    Как ранее писала газета ВЗГЛЯД, Саудовская Аравия и Катар приняли решение полностью покрыть долг Сирии перед Всемирным банком на сумму 15 млн долларов, что откроет путь к возобновлению финансовой поддержки страны.

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    30 апреля 2025, 22:59 • Новости дня
    Хуситы заявили о крушении F-18 после удара по авианосцу Harry Truman

    Хуситы заявили о сбитом F-18 при атаке на авианосец Harry Truman

    Tекст: Вера Басилая

    Американский истребитель F-18 был сбит в результате удара по авианосцу Harry Truman, заявили представители хуситов, заявил военный представитель хуситов Яхья Сариа в эфире телеканала Al Masirah.

    По словам Сариа, американский истребитель F-18 был сбит в результате удара по авианосцу Harry Truman, заявили представители хуситов, операция была проведена против американской авианосной группы в понедельник. передает ТАСС.

    В ходе атаки, по словам Сариа, был сбит истребитель F-18, а также предотвращена воздушная атака против Йемена. Он уточнил, что авианосец после инцидента отошел в северную часть Красного моря, ближе к Суэцкому каналу.

    Хуситы отметили, что для удара использовали новую тактику применения баллистических и крылатых ракет, а также беспилотников. Представители движения также заявили о возможном прямом попадании по авианосцу Harry Truman.

    Ранее вооруженные формирования хуситов заявили, что американский авианосец Harry Truman мог быть поражен в результате их недавней атаки в Красном море.

    CNN сообщил о потере истребителя F/A-18E после нападения хуситов на авианосец ВМС США.

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    2 мая 2025, 05:56 • Новости дня
    США пригрозили санкциями покупателям иранской нефти во всем мире

    Tекст: Антон Антонов

    Белый дом потребовал немедленного прекращения всех покупок нефти и нефтехимической продукции у Ирана, пригрозив нарушителям вторичными санкциями со стороны США.

    Власти США заявили, что любая страна или лицо, приобретающие у Ирана даже незначительные объемы иранской нефти или нефтехимической продукции, немедленно попадут под вторичные санкции, передает ТАСС.

    «Все закупки иранских нефти или нефтехимической продукции должны быть сейчас же прекращены», – говорится в сообщении. Указывается, что нарушителям будет полностью запрещено вести бизнес с США в любой форме.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, администрация США разрабатывает стратегию остановки и досмотра иранских судов с целью минимизировать экспорт нефти из Ирана. Соединенные Штаты потребовали от Ирана полного отказа от ядерной программы.


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    1 мая 2025, 02:35 • Новости дня
    Стало известно о катастрофической нехватке питания для младенцев Газы

    Управление ООН сообщило, что 92% младенцев в Газе остались без базового питания

    Tекст: Денис Тельманов

    В секторе Газа почти все младенцы в возрасте до двух лет остались без необходимого питания, что создало угрозу их жизни и здоровью.

    Практически девять из десяти малышей в секторе Газа не получают даже минимального рациона, информирует палестинское агентство WAFA со ссылкой на данные Управления ООН по координации гуманитарных вопросов (УКГВ), передает ТАСС.

    По подсчетам ведомства, число детей, которые вынуждены проходить лечение от недоедания, увеличилось на 80% за последний месяц на фоне продолжающейся израильской блокады и закрытия пунктов пропуска.

    УКГВ подчеркнуло, что 92% младенцев в возрасте от шести месяцев до двух лет не обеспечиваются минимальным питанием со стороны матерей, и это ставит под угрозу их здоровье на всю жизнь.

    В управлении также отметили, что 65% жителей анклава не имеют доступа к питьевой воде, что дополнительно усугубляет гуманитарную ситуацию.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, израильские удары по сектору Газа за последние сутки привели к десяткам погибших и сотням раненых, среди которых есть люди, находящиеся под завалами, которых не удается эвакуировать.

    В то же время президент США Дональд Трамп предложил переселять беженцев из сектора Газа в другие ближневосточные страны за счет их финансирования, а министр энергетики Израиля Эли Коэн распорядился немедленно прекратить поставки электричества в сектор Газа для усиления давления на ХАМАС.

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    2 мая 2025, 09:25 • Новости дня
    CNN сообщил о атаке БПЛА на судно «Флотилии свободы»

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Сигнал бедствия был подан после того, как судно с гуманитарной помощью для сектора Газа подверглось атаке беспилотников у берегов Мальты.

    Судно, входящее в состав «Флотилии свободы» с гуманитарной помощью для сектора Газа, подало сигнал бедствия после атаки беспилотников у берегов Мальты, передает РИА «Новости». Пресс-атташе «Флотилии свободы» Ясемин Аджар сообщила CNN, что на судне появилась пробоина, оно тонет, а сигнал SOS был передан в близлежащие страны, включая Мальту.

    По словам пресс-атташе, атака произошла около полуночи по местному времени, когда судно находилось в 17 километрах от мальтийского побережья. Представитель добавила: «В настоящее время на судне образовалась пробоина, и оно тонет. Сигнал SOS передан в близлежащие страны, включая Мальту. Прямо сейчас наше судно находится в 17 километрах от берегов Мальты, они дважды подвергались атаке беспилотников».

    Связь с экипажем сейчас отсутствует. На борту находятся тридцать правозащитников из разных стран.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху заявил, что война в Газе закончится только после полного уничтожения ХАМАС, глава МИД Турции Хакан Фидан провел переговоры с руководством ХАМАС по вопросу возможного перемирия в Газе, а лидер ХАМАС выразил готовность обсудить вопрос освобождения заложников.

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    2 мая 2025, 04:22 • Новости дня
    ООН попросили официально признать сектор Газа зоной голода

    Tекст: Антон Антонов

    В секторе Газа большинство населения испытывает острую нехватку еды и питьевой воды, сообщил гендиректор министерства здравоохранения сектора Мунир аль-Бараш, призвав ООН «официально признать сектор Газа зоной голода».

    Аль-Бараш сообщил, что более 90% жителей сектора Газа сталкиваются с критической нехваткой продовольствия, а 65% лишены доступа к чистой питьевой воде, передает РИА «Новости» со ссылкой на Anadolu.

    «Порядка 92% детей и кормящих матерей страдают от острого дефицита продовольствия, что создает прямую угрозу их жизни», – сказал он.

    Он подчеркнул, что ситуация в секторе соответствует всем критериям ООН для признания зоны голода и призвал организацию сделать это официально.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, палестинское агентство WAFA со ссылкой на данные Управления ООН по координации гуманитарных вопросов заявило, что в секторе Газа почти все младенцы в возрасте до двух лет остались без необходимого питания.

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    2 мая 2025, 19:56 • Новости дня
    В ХАМАС заявили, что запросили перемирия в Газе на пять лет

    Tекст: Алексей Дегтярев

    Движение ХАМАС действительно запросило в рамках соглашения с израильской стороной прекращения огня в секторе Газа на пять лет, сообщил один из лидеров движения Абдель Рахман Шадид.

    ХАМАС запросил у Израиля перемирие 17 апреля на пять лет, но израильское руководство отвергло его и отказалось от прекращения боевых действий, сказал Шадид, передает ТАСС.

    Он добавил, что движение готово к заключению сделки об обмене израильских заложников на палестинских заключенных, и предоставило предложение по этой теме.

    «Однако Израиль препятствует успеху переговоров, сейчас мяч на его стороне», – сказал представитель ХАМАС.

    Ранее в ООН заявили, что в секторе Газа почти все младенцы в возрасте до двух лет остались без необходимого питания.

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    1 мая 2025, 12:56 • Новости дня
    Филиппо заявил о выгоде США в сделке по минералам Украины

    Филиппо объяснил, как США заработали на украинских ресурсах

    Tекст: Елизавета Шишкова

    Лидер французской партии «Патриоты» Флориан Филиппо заявил, что сделка по украинским ресурсам выгодна США и не несет для них рисков.

    Сделка по природным ресурсам Украины позволит США получить значительную финансовую выгоду, не вовлекаясь в украинские проблемы.

    Флориан Филиппо, глава французской партии «Патриоты», отметил на своей странице в соцсети X (бывший Twitter, заблокирован в России), что президент США Дональд Трамп не предоставил Киеву никаких гарантий безопасности, несмотря на просьбы Владимира Зеленского.

    «Вопреки желаниям Зеленского Трамп не включил никаких «гарантий безопасности» для Киева. Итак, благодаря Трампу Соединенные Штаты получат деньги, не увязнув там», – заявил Филиппо.

    Он также добавил, что из-за политики Евросоюза и президента Франции Эммануэля Макрона французские средства уходят на финансирование и вооружение Киева, что политик считает разорительным.

    Филиппо подчеркнул, что отправка французских военных на Украину приведет к жертвам, а европейские санкции уже стоили Франции российского рынка, который американцы вскоре получат обратно.

    Напомним, американские и украинские власти достигли соглашения о создании фонда для совместных инвестиций и восстановления экономики Украины с особым вниманием к природным ресурсам.

    При этом СМИ писали, что окончательный вариант соглашения по добыче полезных ископаемых между США и Украиной не предусматривает предоставления гарантий безопасности со стороны Вашингтона.

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    2 мая 2025, 17:34 • Новости дня
    Во Франции объявили о старте новой охоты за «Золотой совой»

    Tекст: Алексей Дегтярев

    Франция готовится к запуску новой охоты за Золотой совой с уникальными загадками, первую из которых озвучат на премьере документального фильма

    На премьере документального фильма о прошлых поисках покажут первую загадку для участников новой охоты, премьера пройдет 2 и 3 мая в 400 кинотеатрах по всей стране, передает ТАСС.

    В этот раз игра обещает не затянуться на десятилетия – организаторы рассчитывают, что поиски займут от трех до шести лет, а система проверки решений появится с самого старта.

    Создатели сообщили, что новая книга с загадками и иллюстрациями выйдет осенью, но уже сейчас поклонников ждет «затравка» для размышлений. По словам иллюстратора и организатора Мишеля Беккера, принцип останется прежним: 12 основных загадок и 10 промежуточных, которые будут сопровождаться иллюстрациями.

    В октябре 2024 года во Франции завершилась предыдущая охота за «Золотой совой», продлившаяся более 31 года.

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    30 апреля 2025, 13:28 • Новости дня
    В Иране казнили признанного виновным в шпионаже на «Моссад»

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Власти Ирана осуществили смертную казнь Мохсена Лангарнешина за сотрудничество с израильской разведкой и участие в терактах.

    Казнь признанного виновным в работе на службу израильской внешней разведки «Моссад» была проведена утром в среду, передает РИА «Новости» со ссылкой на агентство Tasnim.

    В сообщении уточняется, что «один из основных шпионов и активных сторонников ряда операций «Моссада» в Иране был повешен сегодня утром после прохождения юридических процедур и рассмотрения его дела в суде».

    По данным агентства Tasnim, Мохсен Лангарнешин начал сотрудничать с израильской разведкой осенью 2020 года и работал с высокопоставленными офицерами «Моссада». Он поддерживал террористические операции этой спецслужбы, а также присутствовал при теракте, в результате которого в 2022 году был убит полковник КСИР Хасан Сайяд-Ходаи.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, власти Ирана казнили четырех из десяти членов диверсионной группы, связанной с Израилем, по обвинению в сотрудничестве со спецслужбами этой страны, ранее в стране четверых человек казнили по обвинению в шпионаже в пользу израильских служб внешней разведки, также Мехрдад Каримпур и Фарид Мохаммади были приговорены к повешению по обвинению в гомосексуализме.

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    1 мая 2025, 17:32 • Новости дня
    МИД Омана сообщил о переносе встречи США и Ирана из-за логистических проблем

    Tекст: Алексей Дегтярев

    Переговоры Вашингтона и Тегерана, которые планировалось провести 3 мая, решили перенести на другой день, причиной стали проблемы с логистикой, сообщил глава МИД Омана Бадр аль-Бусаиди.

    «По связанным с логистикой причинам мы переносим встречу между США и Ираном, предварительно запланированную на 3 мая», – сообщил аль-Бусаиди, передает РИА «Новости».

    По его словам, новую дату объявят после того, как все стороны ее согласуют.

    Ранее New York Times сообщала, что США готовится к встрече с представителями Ирана по ядерной программе через две недели в одной из европейских стран.

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    30 апреля 2025, 11:55 • Новости дня
    Посол Мешков сравнил французский ядерный зонтик для Европы с украшением десерта

    Tекст: Ирма Каплан

    Российский посол во Франции Алексей Мешков иронично охарактеризовал французскую инициативу создать ядерный зонтик для Европы, подчеркнув ограниченность военного потенциала Парижа.

    Возможности Франции по созданию ядерного зонтика для Европы сравнимы с бумажным зонтиком для десертов, потому что французский ядерный арсенал несопоставим с потенциалом России, США и Китая, заявил посол России во Франции Алексей Мешков каналу «Россия 24».

    «На пляжах есть большие зонтики, которые закрывают достаточно большую часть от солнца. Есть шербурские зонтики, которые надежно от дождя одного человека защищают. А есть зонтики на мороженом в китайском ресторане. Это ближе к тому, что относится к возможностям Франции сделать ядерные зонтики для Европы», – сказал дипломат.

    Мешков подчеркнул, что Франция обладает собственным ядерным потенциалом, включая несколько подводных лодок, но этого достаточно лишь для локального сдерживания, а не для глобальной войны. Однако размещение французского ядерного оружия на территории других стран, например, в союзе с Польшей, стало бы нарушением Договора о нераспространении ядерного оружия, участником которого является Франция.

    «Мы с полной серьезностью относимся к тому, что и Франция, и Великобритания имеют определенный ядерный потенциал. Поэтому мы и говорим о том, что в будущих переговорах по стратегическим вопросам, по стратегической стабильности, следовало бы учитывать и потенциал этих двух стран», – уточнил посол.

    Кроме того, Мешков считает, что Париж не станет размещать французский военный контингент на Украине без Вашингтона. Он напомнил, что Франция едва ли не единственная страна, стремящаяся участвовать в «коалиции желающих».

    «Французы главным условием реализации этой идеи имеют в виду участие американцев в той или иной форме. Я думаю, что нет... При таком раскладе, конечно, это выглядело бы безумием», – сказал Мешков.

    Как ранее писала газета ВЗГЛЯД, Кремль считает идею создания «коалиции желающих» для размещения западных миротворческих контингентов на территории Украины абсолютно неприемлемой.

    До этого Times писала, что твердое намерение европейских стран по отправке миротворцев на Украину подверглось пересмотру после переговоров представителей Киева и ряда западных государств.

    В середине апреля президент Польши Анджей Дуда предложил сотрудничество с Францией и США для включения Польши в программу ядерного зонтика и предоставления ядерного оружия; кроме того, он призывал Вашингтон переместить ядерное оружие на польскую территорию для повышения безопасности региона.

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    Режим Зеленского доказал свою антихристианскую сущность

    Спецслужбы Украины продолжают организовывать покушения на видных деятелей России. В этот раз ФСБ удалось предотвратить теракт в отношении митрополита Симферопольского и Крымского Тихона. Эксперты отмечают, что для украинских властей расправы над христианским духовенством стали нормой, а вице-премьер Сербии Александр Вулин назвал покушение атакой на весь православный мир. Какую цель преследовал Киев, планируя это преступление? Подробности

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    • Украинские изуверы против русских детей

      Видный деятель украинской интеллигенции Богдан Бенюк призвал пороть детей за употребление русских слов и силой вбивать в них любовь к украинской культуре. Стоит признать, выступил он вовремя.

    • «Людоловов» Украины настигла расплата

      В украинском Генштабе заявили, что сотрудники так называемых ТЦК (в народе – «людоловы») без боевого опыта будут отправлены на фронт. Иными словами, пойдут в «мясные штурмы» в компании людей, которых они отлавливали на улицах украинских городов.

    • Украина отвергла перемирие

      Власти Украины отвергли предложение России о трехдневном перемирии на юбилей Победы, более того, намекнули на удар по торжественному параду. Эта наглость проистекает из того, что США дали Киеву некоторую надежду.

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    • Стратегическое значение Арктики для развития всей России

      Арктика важна для России вовсе не только как крупнейшая кладовая нефти, газа и других ископаемых. О том, какое значение арктические территории имеют для развития всей России и какие планы поставлены по их освоению – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

    • Как распознать телефонных мошенников

      Кем представляются телефонные мошенники, что они говорят потенциальным жертвам, какие инструкции просят исполнить и что нельзя делать при общении с ними – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

    • Характеристики и особенности гиперзвукового ракетного комплекса «Орешник»

      Применение гиперзвуковой ракеты «Орешник» открыло новую эру в сфере вооружений. И хотя подробности тактико-технических характеристик нового вида оружия по понятным причинам держатся в секрете, их основные параметры уже заявлены. О том, что умеет «Орешник» – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

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    • Трамп заставил Зеленского подписать кабальную сделку по украинским минеральным ресурсам

      США и Украина подписали ресурсное соглашение, которое обсуждали с февраля. В Белом доме заявили, что сделка по ископаемым позволит Киеву расплатиться с США за помощь. Однако последствия заключенного соглашения Киеву еще предстоит осознать.

    • Мечты о НАТО ускользают из рук Зеленского

      Только члены НАТО могут налагать вето на вступление Украины в альянс, заявляет глава киевского режима. Тем самым он дает понять, что по-прежнему надеется добиться вступления Украины в НАТО. Однако руководители и США, и ряда других ведущих стран альянса уже открыто заявляют, что Украину в НАТО не возьмут.

    • Зеленского ловят на аркан

      Сделка между Украиной и США по редкоземельным металлам, которую в свое время лоббировал сам Зеленский, в итоге становится ловушкой для киевского режима.

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    • Россиюшка. Специальный репортаж

      Классический русский репортаж – победы и испытания, признанные герои и на первый взгляд незаметные труженики, обстоятельные и драматические очерки жизни в практически всех регионах России. Спецкор Юрий Васильев ведёт непрерывную хронику жизни нашей страны.

    • Слово ветерана

      «Слово ветерана» – серия интервью, в которых ветераны СВО делятся личными историями о возвращении к мирной жизни. Их рассказы содержат как практические советы другим ветеранам, так и помогают понять глубину переживаний и трансформации личности бойцов, прошедших испытание войной.

    • Правда и победа

      Цикл статей и авторских колонок и графических материалов, посвященных теме защиты национальных интересов России и сохранения социокультурной идентичности в условиях внешнего давления.

    • Настоящая история России

      Цикл мультимедийных публикаций (лонгридов), посвященных ключевым событиям новейшей истории России

    • Здесь и там

      Спецпроект о сравнении цифровых сервисов в России и других странах.

    • Напиши письмо солдату

      В канун Нового года газета ВЗГЛЯД предложила читателям написать письма бойцам на фронт. Откликнулись люди разных возрастов из России, Белоруссии, Казахстана, Германии, Индии и др. Письма были опубликованы и отправлены бойцам в зону СВО.

    • Англоязычный «ВЗ Дайджест»

      Интернет-журнал vzdigest.com с адаптированными под англоязычную аудиторию аналитическим статьями и мнениями по проблемам международной политики, экономики, социальным и культурным вопросам. Цель проекта – преодоление языкового и культурного барьера в донесении российского взгляда на ключевые проблемы современности.

    • Почему я иду на выборы?

      Известные политические и общественные деятели, а также обычные граждане России самых разных профессий – от учителей до спортсменов – отвечали на вопрос, зачем участвовать в голосовании на выборах президента 2024.

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