Иран отверг обвинения со стороны Франции в разработке ядерного оружия

Tекст: Антон Антонов

Багаи назвал «абсурдным и безосновательным» заявление министра иностранных дел Франции Жана-Ноэля Барро о том, что Иран якобы находится в процессе разработки ядерного оружия, передает РИА «Новости».

«Такие ложные заявления в сочетании с угрозой повторного введения санкций против Ирана усиливают подозрения, что критическая позиция Франции рискует перерасти в подрывную роль», – заявил Багаи.

Он подчеркнул, что подобные подходы не пойдут на пользу престижу Франции в Европе и в мире.

Как писала газета ВЗГЛЯД, основным предметом споров на переговорах между США и Ираном стали вопросы иранской ядерной и ракетной программ. Иранская сторона заявляла, что не намерена прекращать работу по обогащению урана или демонтировать действующие центрифуги, а ракетная программа не может быть предметом ядерной сделки.