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    Дмитрий Скворцов Дмитрий Скворцов Тарифная война США ведется по рецептам XIX века

    Доля США в мировом ВВП в послевоенные годы неуклонно снижалась и к настоящему времени, по оценке Всемирного банка, опустилась с 52% в 1944 году до 14% в 2024 году.

    0 комментариев
    Геворг Мирзаян Геворг Мирзаян Зеленский сделал выбор между разумом и самим собой

    Для Зеленского с его комплексами крайне важно представляться глобальным лидером, задающим повестку. И он не готов уступать эту роль Дональду Трампу, не готов признавать медийное превосходство американского президента.

    4 комментария
    Игорь Караулов Игорь Караулов Белорусская модель – это возможность, упущенная Украиной

    Целый украинский народ не может бесконечно находиться в состоянии безумия. Рано или поздно должно начаться возвращение к норме. А образец нормы находится не за тридевять земель, ведь от разоренного войной Чернигова до процветающего Гомеля – всего 100 км.

    18 комментариев
    27 апреля 2025, 00:18 • Новости дня

    СМИ сообщили о разногласиях США и Ирана на переговорах в Омане

    Стороны спорили об иранском обогащении урана и ракетной программе

    Tекст: Денис Тельманов

    Основным предметом споров на переговорах между США и Ираном стали вопросы иранской ядерной и ракетной программ.

    Разногласия между США и Ираном на переговорах в Омане касались главным образом иранской программы обогащения урана, передает The Wall Street Journal. Как отмечает издание, эта тема стала главным камнем преткновения на текущем этапе диалога. Дополнительным спорным моментом остается желание американской стороны связать обсуждение ракетной программы Ирана с новым соглашением по ядерному вопросу.

    Тем не менее, неназванный представитель администрации президента США Дональда Трампа заявил, что переговоры были «позитивными и продуктивными». Он сообщил, что очередная встреча сторон назначена на ближайшее время и пройдет в одной из европейских стран.

    Третий раунд переговоров завершился «серьезными разногласиями и обязательством провести новую встречу», подытожила The Wall Street Journal. В переговорах на высоком уровне участвовали министр иностранных дел Ирана Аббас Арагчи и спецпосланник США Стивен Уиткофф. Экспертные консультации возглавляли директор по политическому планированию Госдепа Майкл Энтон и представители иранского МИДа.

    Ранее иранская сторона заявляла, что не намерена прекращать работу по обогащению урана или демонтировать действующие центрифуги, а ракетная программа не может быть предметом ядерной сделки.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, американские представители на переговорах с Ираном не поднимали вопрос об экспорте иранского урана, третий раунд непрямых переговоров между Ираном и США по ядерной программе прошел в Маскате, а Дональд Трамп не исключил военное участие США в возможном конфликте Израиля и Ирана.

    26 апреля 2025, 02:22 • Новости дня
    Трамп заявил о согласовании основных условий сделки по Украине

    Стало известно о согласовании основных пунктов соглашения по Украине

    Трамп заявил о согласовании основных условий сделки по Украине
    @ Bonnie Cash/CNP/Keystone Press Agency/Global Look Press

    Tекст: Денис Тельманов

    Большая часть условий урегулирования ситуации на Украине получила согласование, однако для окончательного решения необходима встреча на высшем уровне.

    Президент США Дональд Трамп сообщил в социальной сети Truth Social, что основные положения возможного соглашения по урегулированию конфликта между Россией и Украиной согласованы, передает ТАСС. По его словам, стороны «очень близки к сделке», и теперь им нужно встретиться на «очень высоком уровне». Трамп подчеркнул: «Большинство основных пунктов согласовано».

    Американский лидер отметил, что представители США будут готовы участвовать в процессе там, где это потребуется для содействия завершению конфликта.

    В пятницу состоялась четвертая с начала года встреча между президентом России Владимиром Путиным и спецпосланником американского президента Стивеном Уиткоффом. Помощник президента России Юрий Ушаков заявил, что беседа длилась три часа и прошла конструктивно и весьма полезно. Трамп охарактеризовал эту встречу как хорошую.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, план Дональда Трампа предполагает сохранение за Россией ДНР, ЛНР и Крыма, что рассматривается как неизменная позиция США.

    Дональд Трамп также заявил, что убийство замначальника Главного оперативного управления Генштаба ВС России Ярослава Москалика стало крупным происшествием, а эксперты отметили, что США в диалоге с Россией стремятся сместить акцент с обсуждения украинского кризиса в пользу двусторонних контактов, что свидетельствует о том, что Дональд Трамп не будет спешить с заключением мира.

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    26 апреля 2025, 18:10 • Новости дня
    Трамп пригрозил России санкциями в случае новых ударов по Украине
    Трамп пригрозил России санкциями в случае новых ударов по Украине
    @ Daniel Torok/Keystone Press Agency/Global Look Press

    Tекст: Вера Басилая

    Президент США Дональд Трамп пригрозил ввести банковские или вторичные санкции против России из-за ударов по объектам инфраструктуры Украины, следует из его сообщения в соцсети.

    Трамп раскритиковал удары ВС России по Украине, отметив, что у Путина «нет причин, чтобы он запускал ракеты по гражданским районам, городам и поселкам» и выразил сомнения «в желании президента России завершить конфликт», передает РИА «Новости».

    «Возможно, Путин не хочет останавливать войну… и с ним нужно обращаться по-другому, через банковские или вторичные санкции?», – написал Трамп в соцсети Truth Social

    Кроме того, Трамп назвал нелепыми предложения американских журналистов о передаче Украине территорий, освобожденных Россией. По мнению экс-президента, подобные идеи не способствуют деэскалации ситуации.

    Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков подтвердил, что российские военные продолжают наносить удары только по военным и околовоенным целям в рамках задач спецоперации на Украине.

    Минобороны России сообщило о массированном ударе по авиационным, ракетным и бронетанковым предприятиям на Украине.

    Президент России Владимир Путин выразил готовность к возобновлению переговоров с Украиной без предварительных условий.

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    26 апреля 2025, 14:35 • Видео
    Индия против Пакистана: новая война?

    Индия и Пакистан предельно близки к четвертой полномасштабной войне друг с другом. При этом обе страны обладают ядерным оружием. Владимир Жириновский предсказывал, что эта война неизбежно начнется и унесет не меньше 200 миллионов жизней.

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    26 апреля 2025, 14:25 • Новости дня
    Эксперт: Москва и Вашингтон загоняют киевский режим в угол

    Американист Васильев: Задача Трампа – продавить союзников в отношении российско-американского соглашения по Украине

    Эксперт: Москва и Вашингтон загоняют киевский режим в угол
    @ Sergey Elagin/Business Online/Global Look Press

    Tекст: Андрей Резчиков

    Видимо, в ходе визита Стивена Уиткоффа в Россию Москва и Вашингтон согласовали все основные пункты по урегулированию ситуации на Украине, теперь США остается протолкнуть этот план через Лондон, Киев и Брюссель, сказал газете ВЗГЛЯД американист Владимир Васильев. О согласовании основных пунктов мирного соглашения заявил президент США Дональд Трамп.

    «Все зависит от того, в какой степени Трамп сможет продавить своих союзников в отношении согласованного российско-американского соглашения по ситуации на Украине», – считает Владимир Васильев, главный научный сотрудник Института США и Канады РАН.

    По его словам, в переговорах участвуют четыре стороны – Москва, Вашингтон, Брюссель и Киев: «Американцы сначала пошли по традиционному пути 3+1 и предложили собственный план в расчете на то, что к нему присоединятся западноевропейские союзники и Киев. Но, как показала встреча в Лондоне, этого не произошло. И тогда американская администрация, видимо, после согласования с Москвой, пошла по пути 2+2. И во время приезда в Москву в пятницу спецпосланника Стивена Уиткоффа все основные детали были согласованы».

    По прогнозу эксперта, финализировать итоговое соглашение стороны могут к концу апреля или к восьмому-девятому мая, когда будет отмечаться 80-летие Победы во Второй Мировой войне, «а дальше начнется основная интрига». «Вашингтон взял на себя задачу протолкнуть через абстрактный Лондон, Киев и Брюссель американо-российский план, действуя по принципу «разделяй и властвуй», – рассуждает Васильев.

    По его словам, для западноевропейских союзников Украины будет чрезвычайно сложно выступить против согласованного плана, «поскольку они не участвуют в переговорах». «Максимум, что они могут – это воздержаться, но тогда все спихнут на Киев. Это уже прозвучало в словах британского премьера Кира Стармера, когда он сказал, что вопрос статуса Крыма – это проблема Киева», – подчеркнул собеседник.

    Если Украина откажется поддержать это соглашение, то ей укажут на то, чтобы она сама вступала в переговоры с Москвой: «Этот вариант тоже просчитали. Видимо, поэтому Владимир Путин заявил Уиткоффу о готовности к переговорам с украинской стороной, прекрасно зная, что Зеленский запретил вести переговоры с Россией. То есть получается, что Киев загоняют в угол. Возможно, появится повод отказать ему в предоставлении основной военной помощи. У Зеленского безвыходная ситуация, Трамп считает, что он дожмет Киев», – добавил спикер.

    Васильев также отметил сдержанность российской дипломатии, которая в отличие от Украины и США не раскрывает подробностей о ходе переговоров.

    «Такая сдержанность – это самое главное, что сегодня остается делать.

    Имеет место согласованная позиция. Москва и Вашингтон вступили в совершенно очевидные соглашения. По умолчанию этой договоренности Москва не хочет вредить Трампу и чтобы президента США не обвиняли в том, что за основу соглашения он взял позицию России. Сегодня это должно выглядеть как совместная и равноправная российско-американская договоренность», – пояснил американист.

    Что касается челночной дипломатии между Россией и США, когда Уиткофф лично передает письменные послания президентов, то все это вызвано вопросами конфиденциальности: «В Вашингтоне произошел скандал вокруг использования мессенджера Signal должностными лицами США. Чиновникам и даже ближайшему окружению Трампа нет доверия. Поэтому делается все для того, чтобы никто ничего не знал о ходе переговоров. Сегодня глубинное государство по обе стороны океана – серьезный и возмущающий фактор, поэтому все переговоры затемнены и проходят тет-а-тет, с глазу на глаз. Двое есть, третий не лезь».

    Васильев напомнил, что до появления интернета и других современных средств коммуникации секретные договоренности были основой дипломатии.

    «Переговоры всегда вел очень узкий круг людей. Вся дипломатия чуть ли не до конца XX века считалась секретной. И сейчас переговоры ведутся по модели 1939 года – с точки зрения формы. Есть договор, а к нему добавляются секретные приложения. Вот сегодня мировая дипломатия все больше клонится к этой модели», – считает политолог.

    Кроме того, процесс переговоров, пояснил Васильев, бывает двойной: либо сверху вниз, либо снизу вверх. Сегодня переговоры идут по принципу сверху вниз. Хотя во времена оные все переговоры шли снизу вверх. «Сначала договаривались на уровне послов, помощников и затем передавали наверх. А когда переговоры идут сверху вниз, они возвращаются к той модели, которая была в начале XIX века», – пояснил Васильев.

    Накануне президент США Дональд Трамп сообщил в социальной сети Truth Social о согласовании основных положений возможного соглашения по урегулированию украинского конфликта. По его словам, стороны «очень близки к сделке», и теперь им нужно встретиться на «очень высоком уровне». Американский лидер отметил, что представители США будут готовы участвовать в процессе там, где это потребуется для содействия завершению конфликта.

    Состоявшаяся накануне четвертая по счету встреча президента России Владимира Путина и спецпосланника Трампа Стивена Уиткоффа позволила дополнительно сблизить позиции Москвы и Вашингтона не только по украинскому вопросу, но и по ряду других значимых международных тем. Об этом заявил помощник российского лидера Юрий Ушаков, который также присутствовал на встрече.

    По его словам, на переговорах обсуждалась в том числе возможность возобновления прямых переговоров между Россией и Украиной. Ушаков также подчеркнул, что продуктивный диалог между Россией и Соединенными Штатами продолжится в самом активном режиме.

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    26 апреля 2025, 15:15 • Новости дня
    Число пострадавших при взрыве в порту Шахид-Раджаи достигло 516

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Взрыв в порту Шахид-Раджаи на юге Ирана привел к травмам у 516 человек, при этом сведений о погибших пока не поступало.

    Число пострадавших в результате взрыва в порту Шахид-Раджаи на юге Ирана увеличилось до 516 человек, передает ТАСС. Инцидент произошел на побережье Персидского залива, подробности о причинах взрыва пока не сообщаются.

    Представитель службы скорой помощи Бабок Йектапараст сообщил: «Общее число пострадавших достигло 516». Информации о погибших на данный момент не поступало, отмечают в экстренных службах.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в субботу днем в южном порту Бендер-Аббас произошел сильный взрыв, подробности инцидента и причины происшествия на тот момент были неизвестны, позже причиной взрыва стало возгорание резервуара с топливом, а число пострадавших при взрыве достигло 406 человек.

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    26 апреля 2025, 20:25 • Новости дня
    При ударе США по порту Йемена пострадали три российских моряка

    Tекст: Вера Басилая

    В результате авиаударов США по порту Рас-Иса на западе Йемена три члена экипажа российского нефтетанкера получили различные травмы, сообщил министр иностранных дел и экспатриантов в созданном в Сане движением «Ансар Алла» (хуситами) правительстве Джамаль Амир.

    Глава МИД властей в Сане Джамаль Амир сообщил, что удар был нанесен в минувшую пятницу по порту Рас-Иса, где стоял российский танкер. По его словам, трое россиян – Роман Кашпор, Игорь Казаченко и Артем Ванин – получили ранения различной степени тяжести, передает РИА «Новости».

    Министр уточнил, что пострадавших моряков спасла береговая охрана Йемена, после чего они были доставлены в местные больницы для оказания медицинской помощи. Амир заявил, что США целенаправленно атаковали гражданское судно, чтобы помешать разгрузке нефтяного груза.

    Он также отметил, что США продолжают регулярные удары по контролируемым хуситами территориям Йемена, их целью якобы являются военные объекты. По его мнению, на деле удары наносятся по объектам, связанным с экономикой страны, что является грубым нарушением международного права.

    Ранее американские военные нанесли авиаудары по рынку в районе Фарва столицы Йемена, в результате чего погибли 12 человек и пострадали еще 30.

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    26 апреля 2025, 10:15 • Новости дня
    Лавров подчеркнул отказ России обсуждать переговоры публично

    Лавров назвал некорректным публичное обсуждение переговоров по Украине

    Лавров подчеркнул отказ России обсуждать переговоры публично
    @ Shatokhina Natalia/news.ru/Global Look Press

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Москва придерживается дипломатической этики, не раскрывая содержание переговоров по урегулированию ситуации на Украине в отличие от Киева, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров в интервью CBS News.

    По его словам, Россия не раскрывает детали переговоров по урегулированию конфликта на Украине публично, передает РЕН ТВ. Лавров заявил в интервью CBS News: «Мы по-настоящему вежливые люди и, в отличие от некоторых, никогда не обсуждаем на публике то, о чем идет речь на переговорах».

    По словам Лаврова, если кто-то хочет узнать детали переговоров, стоит обратиться к Владимиру Зеленскому, который нередко публично высказывается по этим вопросам через СМИ, включая требования к бывшему президенту США Дональду Трампу.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, самолет спецпосланника США Стива Уиткоффа приземлился в Омане после вылета из Москвы, американский президент Дональд Трамп отметил успешность переговоров Уиткоффа в Москве, а прошедшая встреча президента России Владимира Путина и Уиткоффа позволила сблизить позиции Москвы и Вашингтона по украинскому вопросу и другим международным темам.

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    26 апреля 2025, 14:18 • Новости дня
    Число пострадавших при взрыве в иранском порту Бендер-Аббас достигло 406 человек

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    При взрыве в южном иранском порту Бендер-Аббас количество пострадавших выросло до 406, что значительно превышает ранее сообщавшиеся данные.

    Число пострадавших при взрыве в порту Бендер-Аббас на юге Ирана достигло 406 человек, передает РИА «Новости» со ссылкой на иранское агентство Fars. Ранее агентство Mehr информировало о 281 пострадавшем. В сообщении уточняется: «Четыреста шесть человек пострадали».

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в субботу днем в южном порту Бендер-Аббас зарегистрировали сильный взрыв, подробности инцидента и причины происшествия были неизвестны, позже причиной взрыва стало возгорание резервуара с топливом, а число пострадавших достигло 115 человек.

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    26 апреля 2025, 01:21 • Новости дня
    Times сообщила о планах Трампа закрепить Крым и Донбасс за Россией

    Times сообщила о «высеченном в камне» плане Трампа по территориям

    Tекст: Денис Тельманов

    План Дональда Трампа предполагает сохранение за Россией ДНР, ЛНР и Крыма, что, по данным источников, считается неизменной позицией США.

    План Дональда Трампа по урегулированию конфликта на Украине, предусматривающий закрепление ДНР, ЛНР и Крыма за Россией, считается «высеченным в камне», передает Times. Газета ссылается на источники, близкие к спецпосланнику США по Украине Стивену Уиткоффу, отмечая, что этот вопрос уже не подлежит пересмотру.

    По данным издания, Трамп может встретиться с Владимиром Зеленским в Риме на похоронах Папы Римского Франциска, где будет предложен вариант урегулирования, предполагающий признание освобожденных территорий частью России. Источник газеты заявил, что у Киева «реально нет выбора», кроме как согласиться на предложенный план, иначе США могут выйти из переговоров уже на следующей неделе.

    Times обращает внимание, что в случае отказа от предложенного соглашения конфликт может затянуться на месяцы и годы, а прекращение американского финансирования приведет к сокращению поставок вооружения для Украины: «Прекращение финансирования США на самом деле окажет такое же влияние, как и прекращение поставок оружия в этом году».

    Washington Post ранее сообщала, что США недовольны позицией Киева и планировали предложить европейским странам и Украине признать Крым российским в обмен на гарантии безопасности, передает издание.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, глава киевского режима Владимир Зеленский заявил, что Украина не будет юридически признавать Крым российским, но вернуть полуостров с помощью оружия не получится; мэр Киева Виталий Кличко допустил, что ради мира Украине придется временно уступить России часть территорий, впервые публично озвучив такую позицию среди крупных украинских политиков; представитель МИД Украины Георгий Тихий подтвердил, что Киев не признает российской ни одну часть территории, включая Крым.

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    26 апреля 2025, 10:19 • Новости дня
    Песков опроверг обсуждение Путиным и Уиткоффом прямых рейсов между Россией и США
    Песков опроверг обсуждение Путиным и Уиткоффом прямых рейсов между Россией и США

    Tекст: Валерия Городецкая

    На встрече президента России Владимира Путина и спецпосланника США Стивена Уиткоффа вопрос о восстановлении прямых рейсов между странами не поднимался, сообщил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.

    На вопрос журналистов о том, поднимался ли этот вопрос, Песков ответил коротко: «Нет». Об этом сообщает РИА «Новости».

    Посол России в Вашингтоне Александр Дарчиев сообщал о планах России обсудить с США возобновление авиасообщения.

    Ранее глава МИД России Сергей Лавров заявил, что для восстановления авиасообщения между Россией и США необходимо снять санкции с «Аэрофлота».

    Напомним, в пятницу в Кремле состоялась встреча президента России Владимира Путина с посланником США Стивеном Уиткоффом.

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    26 апреля 2025, 15:53 • Новости дня
    Названо число погибших при взрыве в порту Ирана

    Взрыв в иранском порту Бендер-Аббас унес жизни четырех человек

    Tекст: Валерия Городецкая

    Взрыв в иранском порту Бендер-Аббас, по данным местных спасательных служб, привел к гибели как минимум четырех человек.

    Глава службы спасения Ирана Бабак Махмуди сообщил о гибели минимум четырех человек в результате взрыва в порту Бендер-Аббас, передает РИА «Новости». Он уточнил в эфире иранского телевидения: «У нас есть статистика, но нам подтвердили (гибель) четырех человек».

    Напомним, в субботу днем в южном порту Бендер-Аббас в Иране произошел сильный взрыв, сообщалось о 516 пострадавших.

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    26 апреля 2025, 02:29 • Новости дня
    Вылетевший из Москвы самолет Уиткоффа приземлился в Омане

    После встречи с Путиным Уиткофф прилетел в Оман, самолет политика сел в Маскате

    Tекст: Денис Тельманов

    В аэропорту Маската приземлился бизнес-джет Bombardier Global 7500, вылетевший из столичного аэропорта Внуково после визита в Москву спецпосланника президента США Стивена Уиткоффа.

    Самолет Bombardier Global 7500, который накануне вечером покинул Москву спецрейсом, совершил посадку в Маскате, столице Омана, передает ТАСС. Информацию о прилете воздушного судна подтвердили в аэропорту Маската, где уточнили, что речь идет именно о борте, прибывшем из Москвы.

    Ранее этот самолет вылетел из Форт-Лодердейла, штат Флорида, а затем приземлился в Москве. По данным агентства, в Кремле прошла трехчасовая встреча президента России Владимира Путина со спецпосланником президента США Стивеном Уиткоффом. Помощник главы государства Юрий Ушаков охарактеризовал беседу как «конструктивную и весьма полезную».

    Самолет покинул воздушное пространство России примерно через 50 минут после вылета из Москвы, после чего был взят под контроль латвийскими диспетчерами. Окончательная точка маршрута не раскрывалась, но онлайн-ресурсы по слежению за авиацией подтверждали информацию о движении судна и его американском происхождении.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, американский президент Дональд Трамп назвал успешными переговоры, проведенные его спецпосланником Стивом Уиткоффом в Москве.

    Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков отметил, что визит спецпосланника США является примером челночной дипломатии, а глава РФПИ Кирилл Дмитриев подчеркнул положительную динамику в переговорах между президентом России Владимиром Путиным и спецпосланником США Стивеном Уиткоффом.

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    26 апреля 2025, 12:57 • Новости дня
    Названа причина взрыва в порту Бендер-Аббас на юге Ирана

    Tasnim: Взрыв в порту на юге Ирана произошел из-за возгорания резервуара с топливом

    Tекст: Валерия Городецкая

    Причиной взрыва в иранском порту Бендер-Аббас стало возгорание резервуара с топливом, сообщило агентство Tasnim.

    По данным Tasnim, в районе происшествия срочно были развернуты группы быстрого реагирования, передает РИА «Новости».

    Как сообщил заместитель главы портового и морского управления по провинции Хормозган Эсмаил Маккизаде, инцидент произошел вблизи причала, а на месте продолжают работать пожарные, пытаясь локализовать возгорание.

    Агентство Fars сообщило, что около 50 человек пострадали при взрыве в порту Бендер-Аббас.

    Напомним, в субботу днем в южном порту Бендер-Аббас прогремел сильный взрыв.

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    26 апреля 2025, 18:30 • Новости дня
    Хуситы заявили о нанесении ударов по авианосцу Harry Truman

    Хуситы атаковали американский авианосец Harry Truman беспилотниками

    Tекст: Вера Басилая

    Йеменские хуситы из движения «Ансар Алла» атаковали американского авианосца Harry Truman с помощью беспилотников в северной части Красного моря, заявил военный представитель повстанцев Яхья Сариа.

    Военный представитель йеменских хуситов Яхья Сариа сообщил об атаках на американский авианосец Harry Truman в Красном море, передает ТАСС.

    По его словам, военно-воздушные и военно-морские силы хуситов провели совместную операцию, в ходе которой несколько беспилотников были использованы для удара по кораблям, возглавляемым американским авианосцем в северной части Красного моря.

    Помимо этого, Сариа заявил о двух атаках дронами на израильские объекты в городах Ашкелон и Тель-Авив. По его словам, цели были расположены в оккупированных районах Яффо (Тель-Авив) и Ашкелона.

    Он назвал атаки ответом на «ежедневную агрессию» США против Йемена.

    Ранее хуситы заявили об атаке на израильскую авиабазу гиперзвуковой ракетой «Палестина-2».

    Также хуситы заявили о ракетных ударах по авианосцам США.

    В Пентагоне отметили, что потери американских беспилотников в воздушном пространстве Йемена резко ограничили возможности США по наблюдению за хуситами и оценке авиаударов.

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    26 апреля 2025, 20:11 • Новости дня
    Число пострадавших при взрыве в Иране достигло 700 человек

    Tекст: Вера Басилая

    В результате мощного взрыва на причале порта Бендер-Аббас на юге Ирана число пострадавших превысило 700 человек, сообщает иранское агентство Tasnim.

    Число пострадавших в результате мощного взрыва в порту Бендер-Аббас на юге Ирана выросло до семисот человек, передает ТАСС со ссылкой на агентство Tasnim и медицинские службы страны.

    По информации иранских СМИ, ударная волна была настолько сильной, что ее услышали на острове Кешм, который находится примерно в 20 километрах от порта. В результате ЧП были выбиты окна в зданиях в радиусе нескольких километров. Министерство внутренних дел Ирана поручило провести проверку обстоятельств происшествия.

    Российское посольство в Иране подтвердило, что граждане России не пострадали во время инцидента с взрывом в порту Бендер-Аббаса.

    Напомним, в субботу днем в южном иранском порту Бендер-Аббас произошел сильный взрыв.

    До этого сообщалось о 516 пострадавших и четырех погибших.

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    26 апреля 2025, 16:53 • Новости дня
    Завершился третий раунд переговоров США и Ирана в Омане

    ISNA: Завершился третий раунд переговоров США и Ирана в Омане

    Tекст: Валерия Городецкая

    Третий раунд непрямых переговоров между Ираном и США по ядерной программе прошел в Маскате, сообщило иранское госагентство ISNA.

    Обсуждение касалось перспективы снятия части санкций с Тегерана при условии соблюдения определенных требований по ядерной деятельности, передает РИА «Новости». В сообщении уточняется, что встреча завершилась «несколько минут назад».

    На прошлой неделе в Риме прошел второй раунд непрямых переговоров между Ираном и США, где Тегеран настаивал на полном снятии антииранских санкций. Глава МИД Ирана Аббас Арагчи сообщал о существенном сближении позиций Тегерана и Вашингтона.

    Ранее стало известно, что иранские власти включили специальную «группу экспертов по снятию санкций» в состав делегации, отправившейся на непрямые переговоры с Соединенными Штатами в Оман.

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