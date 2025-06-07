Хотя советский Пушкин был весьма деформирован и далек от реального, в нем, однако, была монументальность: стоя в центре культурного мира СССР, Пушкин задавал планку, и высокий уровень советской культуры – во многом его заслуга.4 комментария
В Британии полиция предотвратила теракт против гвардии короля Карла III
Молодой человек был задержан в Слау по обвинению в подготовке теракта против военнослужащих Колдстримской гвардии, охраняющих Виндзорский замок.
Полиция Британии предотвратила террористическую атаку против гвардейцев, охраняющих короля Карла III, передает РИА «Новости» со ссылкой на газету Sun.
В материале издания отмечается: «Полицейские сорвали предполагаемую террористическую атаку против военнослужащих, охраняющих короля Карла».
На прошлой неделе в городе Слау был задержан молодой человек. Его подозревают в хранении оружия с целью нападения и поджоге. Позднее ему предъявили обвинения в подготовке терактов, при этом следствие считает, что он действовал в одиночку.
В связи с этим военнослужащим Колдстримской гвардии, чьи казармы находятся рядом с Виндзорским замком, запретили в течение двух дней выходить за пределы части в военной форме. Меры были введены для обеспечения безопасности после предотвращения нападения.
Как писала газета ВЗГЛЯД, власти Британии ввели бесполетную зону над резиденцией короля Карла III в Сандрингеме после обнаружения беспилотников во время визита президента Украины Владимира Зеленского в марте.
Ранее безопасность короля Карла III на общественных мероприятиях решили усилить на фоне покушения на президента США Дональда Трампа.