Было бы странно, если бы в современном мире у чуда Благодатного огня не существовало множества противников и разоблачителей. Уже один только факт, что именно православные, а не католики и тем более не протестанты, участвуют в древнем обряде, говорит о том, какие силы и средства затрачиваются на разоблачительные признания и фокусы.6 комментариев
Бесполетную зону после визита Зеленского ввели над поместьем Карла III в Британии
Над резиденцией короля Карла III установили бесполетную зону после визита Зеленского
Бесполетную зону над резиденцией британского короля Карла III в Сандрингеме установили после обнаружения беспилотников во время визита президента Украины Владимира Зеленского в марте, пишет Sky News.
Над резиденцией короля Великобритании Карла III в Сандрингеме установлена бесполетная зона после того, как во время визита президента Украины Владимира Зеленского в марте над поместьем заметили дроны, сообщает Sky News.
«Приказ, подписанный министром транспорта, ограничивает полеты ниже 2 тыс. футов (609 м) в Сандрингеме по соображениям общественной безопасности. В документе указано, что ограничения введены для обеспечения безопасности членов королевской семьи и других высокопоставленных лиц», – говорится в материале.
Ограничения, которые были введены службами безопасности 4 марта, вступили в силу 10 марта, Управление гражданской авиации и Департамент транспорта согласились с принятием мер по просьбе служб безопасности, уточняется в статье.
По данным Sky News, приказ не затрагивает королевские рейсы, самолеты для посетителей, полицию и экстренные службы.
Прием Зеленского у Чарльза III состоялся в марте, когда глава киевского режима посещал в Британии оборонный саммит в Лондоне. Визит Зеленского сопровождался операцией по обеспечению безопасности из-за обнаружения беспилотников в поместье Сандрингем.
Один из дронов был отслежен до мужчины, который находился поблизости и управлял БПЛА, об источниках других дронов подробностей нет.
Как писала газета ВЗГЛЯД, Карл III в Пасхальном послании подчеркнул парадокс человеческой природы, соединяющий жестокость и доброту, и отметил важность веры, надежды и любви.