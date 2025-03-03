Есть версия, что произошедшее в Белом доме 28 февраля было случайностью. Что никто этого не хотел, так получилось из-за того, что ни Зеленский, ни Вэнс, ни Трамп просто не смогли остановиться. Однако в такое верится с трудом. На таком высоком уровне, в игре с такими ставками, случайности не случайны.29 комментариев
Зеленский встретился с Карлом III
Карл III принял Зеленского в поместье Сандрингем в Англии
Король Британии Карл III принял украинского лидера Владимира Зеленского в поместье Сандрингем в английском графстве Норфолк, сообщило PA.
Зеленский прибыл на встречу на вертолете после участия в другой встрече по Украине, прошедшей в особняке Ланкастер-хаус в Лондоне. Зеленский и британский монарх провели около часа за чаем. Сообщается, что аудиенция прошла в теплой и дружественной обстановке, передает ТАСС со ссылкой на PA.
Как писала газета ВЗГЛЯД, Владимир Зеленский поссорился с президентом США прямо в Белом доме в Вашингтоне. В итоге переговоры были свернуты, а украинскую делегацию выпроводили из Белого дома.