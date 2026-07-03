Песков анонсировал встречу Путина с главой ВТБ Костиным

«Единая Россия» последовательно выполняет задачу, поставленную президентом: создавать условия, чтобы ветераны СВО могли продолжить служение стране уже в гражданской сфере – в политике, государственном и муниципальном управлении. Партия уделяет этому направлению особое внимание», – сказал политолог Александр Асафов.
«Ветеранам, участвующим в выборах в Госдуму, оказывается всесторонняя поддержка. Они проходят обучение в Высшей партийной школе, а в рамках предварительного голосования для них были предусмотрены дополнительные меры поддержки. Это вполне закономерно: как и любому человеку, впервые приходящему в политику, им необходимо освоить новые инструменты работы», – отметил он.
Собеседник напомнил, что военная служба формирует уникальный набор качеств – ответственность, дисциплину, способность принимать решения в сложной обстановке и работать в команде. Но политическая деятельность требует и других компетенций: публичной коммуникации, взаимодействия с избирателями, понимания законодательного процесса и устройства системы государственного управления. «На развитие этих навыков и направлена программа Высшей партийной школы. По своей логике она во многом сопоставима с президентским кадровым проектом «Время героев», – пояснил эксперт.
«При этом речь не идет о том, чтобы изменить этих людей или подстроить их под партийные стандарты.
Задача обучения – помочь им раскрыть свой потенциал и дать инструменты, которые позволят максимально эффективно реализовать накопленный жизненный и управленческий опыт уже в новой сфере деятельности», – добавил собеседник.
«Практика показывает, что ветераны очень быстро осваивают новые форматы работы. Во многом этому способствует армейская дисциплина, высокая мотивация и привычка постоянно учиться. Поэтому переход от военной службы к публичной политике для многих из них становится вполне органичным», – считает Асафов.
«Таким образом, «Единая Россия» последовательно укрепляет свой законодательный корпус ветеранами СВО. Но речь идет не просто о кадровом обновлении – партия создает условия, чтобы люди, доказавшие свою преданность стране на передовой, могли реализовать себя и в законотворческой работе. И кандидаты-ветераны совершенно точно найдут своего избирателя», – заключил Асафов.
Напомним, 30 июня Высшая партийная школа «Единой России» открывает второй поток очного обучения кандидатов на выборы 2026 года из числа ветеранов спецоперации.
Ранее президент Владимир Путин в своей речи на съезде «Единой России» отметил, что партия обладает «прямой связью с боевыми подразделениями ВС РФ, с оборонными заводами и массовыми волонтерскими движениями». «Вы помогаете жителям Донбасса и Новороссии, Крыма, Севастополя, нашим приграничным регионам, поддерживаете семьи защитников Родины и, конечно, самих ветеранов боевых действий», – обратился он к участникам мероприятия.
Глава государства подчеркнул, что ветераны являются «подлинной элитой России», поэтому важно продолжить создавать условия для их дальнейшего «служения стране в гражданских сферах, в политике, в экономике, в государственном и муниципальном управлении».