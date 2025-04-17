Король Британии Карл III в своем пасхальном обращении, распространенном по случаю празднования Пасхи 20 апреля, затронул тему парадокса человеческой природы, сообщает ТАСС.

Монарх отметил, что в человеке сочетаются как жестокость, так и доброта. Он подчеркнул: «Одна из загадок нашей человеческой природы – то, как мы способны одновременно на величайшую жестокость и на величайшую доброту».

Карл III также обратился к важности трех добродетелей – веры, надежды и любви, отметив, что «величайшая из них – любовь». В своем послании он провел параллели между христианством и другими мировыми религиями, указав на иудейскую этику заботы о чужестранцах и нуждающихся, которая, по его мнению, находит отклик и в исламе.

Карл III продолжает традицию публикации пасхальных обращений, начатую им еще в статусе наследника престола. В отличие от своей матери, королевы Елизаветы II, он уделяет внимание духовным и моральным вопросам, объединяющим разные религиозные традиции и культурные ценности.

Как писала газета ВЗГЛЯД, в 2022 году читатели Daily Mail раскритиковали тогдашнего премьер-министра Британии Бориса Джонсона после его пасхального обращения к украинцам.

Между тем, как отметила руководитель московского Центра поддержки украинцев Ирина Кузьмина, выходцы с Украины, которые теперь живут в России, связывают с ней свое будущее и будущее своих детей, для их адаптации организуют мероприятия, приуроченные к различным праздникам, включая Пасху.