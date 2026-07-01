Можно ли считать тех, кто называет себя сегодня украинцами, потомками запорожских казаков? Нет, это точно такой же миф, как и всё, на чем строится украинская идентичность и государственность.18 комментариев
Российские силовики назвали возможных организаторов теракта в Монако
ТАСС: Российские силовики обвинили руководство СБУ в организации теракта в Монако
Взрыв в жилом комплексе Монако мог быть спланированной операцией украинских спецслужб против бывшего гражданина страны, готовившего доклад о местной коррупции, считают российские силовые ведомства.
Российские силовые ведомства располагают данными о причастности первого замглавы Службы безопасности Украины Александра Поклада к взрыву в Монако, передает ТАСС. Инцидент произошел 29 июня текущего года в подъезде жилого дома, в результате чего тяжелые травмы получили три человека.
Среди пострадавших оказался состоятельный кипрский бизнесмен Вадим Ермолаев, который вышел из украинского гражданства семь лет назад. «Ермолаев, на которого совершили покушение в Монако, планировал выступить в Европарламенте по поводу коррупции на Украине», – рассказал собеседник агентства.
Западная пресса отмечает, что европейские следователи также рассматривают версию о причастности СБУ к преступлению. Местная прокуратура расследует дело о покушении на убийство, хотя изначально власти квалифицировали происшествие как теракт. Журналисты предполагают, что случившееся носило характер жесткого предупреждения.
Как писала газета ВЗГЛЯД, французские правоохранительные органы рассматривают участие Службы безопасности Украины в качестве главной версии покушения.
Бывший сотрудник французской разведки Клод Монике сообщил о планах бизнесмена организовать слушания по украинской коррупции.
В январе текущего года Владимир Зеленский назначил Александра Поклада первым заместителем главы СБУ.