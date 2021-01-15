Назван срок передачи ВМФ третьего носителя ядерных торпед «Посейдон»

Третий по счету носитель ядерных беспилотных подводных аппаратов «Посейдон» – атомная подводная лодка (АПЛ) специального назначения «Ульяновск» – будет передан ВМФ вместе со средствами поражения в рамках госпрограммы вооружения до 2027 года, сообщил источник в кораблестроительной отрасли.

«Атомная подлодка спецназначения «Ульяновск» (проект 09853) будет передана ВМФ в рамках действующей государственной программы вооружений до 2027 года вместе с подводными аппаратами, которые к тому времени также завершат государственные испытания. В отличие от двух первых носителей ядерных суперторпед «Ульяновск» впервые будет сдан как единый комплекс вместе со средствами поражения», – приводит слова источника ТАСС.

По сведениям источника, сейчас завершается строительство корпуса корабля, а в ближайшее время начнутся его гидравлические испытания на заводе «Севмаш» (входит в Объединенную судостроительную корпорацию). «АПЛ спецназначения «Ульяновск» заложена на судоверфи «Севмаш» в 2017 году. Это младший брат субмарины «Хабаровск» проекта 09851. Он имеет те же основные размерения, но отличается от «Хабаровска» тем, что в нем будут применены более современные системы и механизмы», – добавил он.

Напомним, 20 февраля 2019 года министр обороны генерал армии Сергей Шойгу объявил об успешном завершении морских полигонных испытаний «Посейдона». Первый носитель «Посейдонов» – подлодка «Белгород» проекта 09852 – была спущена на воду 23 апреля 2019 года. В июле 2020 года Минобороны объявило о проведении испытаний первой подлодки-носителя «Посейдонов». Передача ВМФ АПЛ специального назначения «Белгород» проекта 09852 запланирована на 2021 год.

Второй носитель глубоководных подводных аппаратов «Посейдон» – атомную подводную лодку «Хабаровск» проекта 09851 – планировалось спустить на воду в конце июня 2020 года, однако вывод из эллинга завода «Севмаш» и спуск на воду перенесли на 2021 год. Как «Белгород», так и АПЛ «Хабаровск» способны нести по шесть «Посейдонов».

О создании в России «Посейдона» впервые сообщил президент Владимир Путин в послании Федеральному собранию 1 марта 2018 года. «Посейдон» сможет разгоняться до 200 км/ч, что гарантирует неуязвимость аппарата. Глубоководный необитаемый аппарат получит неограниченную дальность хода, рабочая глубина погружения превысит 1 км. В боевой состав Северного и Тихоокеанского флотов планируется ввести по две подлодки-носителя «Посейдонов». Подводные беспилотники «Посейдон» смогут нести ядерную боевую часть мощностью до двух мегатонн, а также могут быть оснащены обычной боевой частью и смогут уничтожать объекты инфраструктуры противника, авианосные группировки.