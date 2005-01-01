Стала известна мощность боеголовки подводного аппарата «Посейдон»

Создаваемый в России беспилотный подводный аппарат «Посейдон» сможет нести ядерную боевую часть мощностью до двух мегатонн для уничтожения военно-морских баз противника, сообщил источник в ОПК.

«На «торпеду» многоцелевой морской системы «Посейдон» можно будет устанавливать различные ядерные заряды, максимальную мощность будет иметь моноблочная термоядерная боевая часть, аналогичная заряду «Авагарда», – до двух мегатонн в тротиловом эквиваленте», – сообщил источник ТАСС.

По его словам, в ядерном оснащении аппарат будет «предназначен в первую очередь для уничтожения укрепленных военно-морских баз потенциального противника» и сможет идти к цели на межконтинентальную дальность на глубине более одного километра со скоростью до 130 км/ч.

О создании в России беспилотного подводного аппарата с ядерной энергетической установкой впервые сообщил президент Владимир Путин в послании Федеральному собранию в феврале. Аппарат получил название «Посейдон» во время открытого голосования на сайте российского военного ведомства.

Напомним, 12 мая источник в ОПК рассказал, что беспилотные подводные аппараты «Посейдон» поступят в ВМФ России в рамках действующей госпрограммы вооружения на 2018–2027 годы.