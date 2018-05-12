Названы сроки передачи ВМФ ядерных «Посейдонов»

Беспилотные подводные аппараты «Посейдон» поступят в ВМФ России в рамках действующей госпрограммы вооружения на 2018-2027 годы, сообщил источник в оборонно-промышленном комплексе.

Источник ТАСС сообщил, что система «Посейдон» с атомной энергетической установкой поступит в ВМФ до 2027 года. «Их носителем станет атомная подлодка, строящаяся на «Севмаше», – отметил источник, не уточнив тип субмарины-носителя, но добавив, что «это будет не подлодка пятого поколения «Хаски».

Официально эта информация не подтверждена.

Ранее телеканал RT показал видео беспилотника «Посейдон».

О создании в России беспилотного подводного аппарата с ядерной энергетической установкой впервые сообщил президент Владимир Путин в своем послании Федеральному собранию в феврале 2018 года. Аппарат получил название «Посейдон» в ходе открытого голосования на сайте российского военного ведомства.