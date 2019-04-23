Российские подводные роботы изменят картину морских сражений

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23 апреля, вторник  |  Последнее обновление — 22:33  |  vz.ru
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Американские угрозы сделают Россию богаче

США последовательно убирают венесуэльскую и иранскую нефть с мирового рынка Фото: Hamad I Mohammed/Reuters
Иран должен быть полностью лишен своего главного источника доходов – торговли нефтью. По крайней мере, именно такие планы поставили перед собой США. Тем, кто ослушается запрета на покупку иранской нефти, Вашингтон угрожает страшными карами. Добьются ли США своей цели и что в результате этого получит Россия? Подробности...
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Появятся ли свои «Зеленские» в других странах бывшего СССР

Владимир Зеленский хочет стать примером для постсоветского пространстваФото: Стрингер/РИА «Новости»
Сразу после победы на президентских выборах Владимир Зеленский обратился к бывшим республикам СССР, призвав их брать пример с Украины. Украинские политики давно считают себя достойными подражания, ролевой моделью для многих других соседей. Но получится ли у Зеленского стать привлекательным политическим образцом для постсоветского пространства – и в том числе для России? Подробности...
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Что помогает и что мешает переселенцам на Дальнем Востоке

Староверы, вернувшиеся из Латинской Америки, обустраиваются в Приморье и ПриамурьеФото: Юрий Смитюк/ТАСС
Число соотечественников, вернувшихся в Россию из дальнего и ближнего зарубежья, приближается к миллиону. По программе переселения на Дальний Восток едут многодетные семьи русских из Казахстана и Средней Азии, старообрядцы из Боливии и Никарагуа. В этом году репатриантам стало проще обустроиться на берегах Амура, получив дальневосточный гектар. Как изменились правила игры? Подробности...
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Сможет ли Зеленский наказать виновных за войну в Донбассе

За кровавые провалы ВСУ в Донбассе несет ответственность правящая верхушка Украины, но пока никто не ответил за содеянноеФото: Baz Ratner/Reuters
После прихода к власти избранный президент Украины Владимир Зеленский «обнародует правду» и накажет тех, кто развязал войну в Донбассе. Об этом заверили в штабе будущего лидера страны. Самые серьезные потери за время конфликта украинские военные понесли в котлах под Иловайском и Дебальцево. Насколько выполнимы угрозы команды Зеленского и кто первым должен ответить за кровавые ошибки в Донбассе? Подробности...
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Тюмень спасли от боевиков

Силовая спецоперация в Тюмени завершилась полным превосходством спецслужбФото: Максим Слуцкий/ТАСС
В Тюмени в ходе силовой операции уничтожены двое сторонников запрещенной в России группировки «Исламское государство». Боевики планировали теракты в местах массового скопления людей. На месте происшествия обнаружены взрывные устройства, оружие и экстремистская литература. Насколько серьезную угрозу обществу представляли эти боевики и почему не удается поставить заслон идеологии терроризма? Подробности...
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Нового Ленина снова не прислали России

Сергей Мардан, публицист
То, что Алексей Навальный отправляет дочку учиться в Стэнфорд, означает, что нам досталась эпоха, в которой компрадорская не только буржуазия, но и оппозиция. Офшорные миллиардеры ничем не отличаются от офшорных революционеров. Подробности...
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Главный урок Шри-Ланки

Геворг Мирзаян, доцент департамента политологии Финансового университета при Правительстве РФ
Трагедии, подобные серии терактов на Шри-Ланке, не должны повторяться. Но они повторятся – в случае, если страны, наконец, не прекратят играть в геополитику и не начнут бороться с терроризмом по-настоящему. Подробности...
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Мир для подростков нужно строить весело и сексуально

Ольга Ускова, президент группы компаний Cognitive Technologies
Если я что-то вообразила, значит это в принципе можно сделать. Даже самое невероятное. Воображение – начало производственного процесса. Так, собственно, и беспилотники начали создаваться, с детской «Емелиной печи». Подробности...
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            О новой подводной лодке известно крайне мало – нет даже ее полного изображения   23 апреля 2019, 21:30
            Фото: Олег Кулешов/ТАСС
            Текст: Виктор Сокирко

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            Россия сделала еще один шаг по созданию уникального вида оружия, которое так пугает американцев: подводного беспилотника «Посейдон». На воду спущена подводная лодка, которая станет носителем «Посейдонов» – АПЛ «Белгород». Как устроен этот сверхсекретный корабль и какими возможностями он будет обладать?

            Своеобразный «день флота» выдался 23 апреля 2019 года. Владимир Путин принял участие в закладке двух фрегатов проекта 22350 – «Адмирал Амелько» и «Адмирал Чичагов» на петербургском судостроительном заводе «Северная верфь», стал свидетелем стыковки крупных блоков корпуса корвета проекта 20386 «Меркурий».

            Помимо этого президент в режиме телемоста наблюдал за церемонией закладки двух больших десантных кораблей проекта 11711 «Василий Трушин» и «Владимир Андреев» на Прибалтийском заводе «Янтарь» в Калининграде. И – хит сезона! – за спуском на воду новой атомной подлодки «Белгород» проекта 09852 на северодвинском заводе «Севмаш». Той самой АПЛ, которая станет первым носителем ударных беспилотников «Посейдон», получивших кодификацию НАТО Kanyon.

            О «Посейдоне» сказано немало. Рекламу этому подводному аппарату неограниченной дальности сделал Владимир Путин, рассказав о нем в прошлогоднем послании федеральному собранию, когда беспилотник был известен специалистам еще как проект «Статус-6». Путин же в феврале 2019-го озвучил и готовность к спуску на воду первой атомной подлодки, которая станет носителем «Посейдонов». Сказал, что весной нынешнего года – и не обманул, АПЛ «Белгород» уже покачивается на волне возле причала в Северодвинске.

            В течение двух лет подлодка и сами беспилотники будут проходить совместные испытания и на рубеже 2020–2021 годов вся система (а это именно единая система) планируется к принятию на вооружение ВМФ России. В это же время «Белгород» пройдет достройку на плаву и швартовые испытания, испытания ядерной энергетической установки.

            Вспомним, что совсем недавно телеканал CNBC со ссылкой на доклад разведки США утверждал, что «Посейдон» появится на вооружении ВМФ РФ не раньше 2027 года. При этом подчеркивалось, что у самих США нет аналогов подобных этой российской разработке, а лодку-носитель атомных подводных беспилотников «трудно засечь, а по выпускаемым ею дронам сложно попасть». В общем, ошибочка вышла у американской разведки на шесть–семь лет.

            О том, что первым штатным носителем «Посейдонов» станет АПЛ «Белгород» (в предшествующих испытаниях задействовались другие подлодки), было известно давно. На лодке заранее был сформирован экипаж, ее командиром назначен капитан первого ранга Антон Алехин, который и разбил традиционную бутылку шампанского о борт субмарины 23 апреля. Еще одним носителем подводных беспилотников станет подлодка-близнец проекта 09851 «Хабаровск», строительство которой сейчас завершается также на верфях «Севмаша».

            Что известно о самом экспериментальном носителе системы АПЛ «Белгород»? Это переработанный проект многоцелевой атомной субмарины 949А «Антей» – аналог АПЛ «Курск». У подлодки непростая судьба. Ее заложили еще в 1992 году, но уже в 1994 году исключили из состава ВМФ и законсервировали. После гибели в сентябре 2000 года однотипного атомохода «Курск» ее решили реанимировать, но строительство не продвинулось далее 80 процентов готовности. И лишь в 2012 году штаб ВМФ объявил о том, что «Белгород» будет достраиваться по специальному проекту. Тогда же ее перезаложили по проекту 09852, под которым АПЛ сейчас спустили на воду.

            Известно, что во время достройки и переделки длина подлодки увеличилась со 154 до 184 метров.

            Тогда еще не шла речь о размещении на ней «Посейдонов» (беспилотников «Статус-6»), предполагалось, что АПЛ станет носителем глубоководных атомных аппаратов типа «Лошарик» (не несущих вооружения) или автономных глубоководных станций «Палтус» и «Нельма». То есть «Белгород» изначально переделывался под лодку-матку. О наличии на ее борту других вооружений – противокорабельных ракет «Гранит», «Оникс» или крылатых ракет «Калибр» – ничего не известно.

            Вероятно, в боковых контейнерах средних отсеков вне прочного корпуса, где размещались 24 ракеты «Гранит», и найдут свое место «Посейдоны». Наверняка неспроста подлодке добавили и 30 метров длины. Впрочем, даже визуально новый носитель подводных беспилотников нельзя было хоть как-то идентифицировать – фото и видео при спуске было строго запрещено.

            Еще до «Белгорода» в испытаниях подводных беспилотников принимали другие подводные лодки. Так, в декабре 2016 года американская разведка сообщила о практическом испытании подводного беспилотного аппарата с ядерной силовой установкой, запущенной из дизель-электрической подводной лодки «Саров». Пуски проводились также и со специально переоборудованной в лодку-носитель АПЛ «Подмосковье». У американцев тогда вызвало недоумение появление у России подводной лодки с большим боевым потенциалом, но «с не ясным предназначением».

            В ходе реконструкции стратегический ракетоносец «Подмосковье» получил отсек с аппаратурой для подводных работ и стыковочный узел в нижней части корпуса. Но настоящего предназначения этой лодки американцы не знали, потому и нервничали. А в России в это время велись активные работы по созданию перспективных подлодок пятого поколения, которые будут оборудованы унифицированными модульными платформами, оснащенными интеграционным вооружением и роботизированными комплексами.

            Для испытаний подводных беспилотников проекта «Статус-6» использовалась и дизельная лодка «Саров» (проект 20120), которая также была переоборудована для транспортировки роботизированных комплексов. Именно на «Сарове» испытывались мини-подлодки для АПЛ пятого поколения, спроектированные в центре имени Макеева совместно с ЦКБ «Рубин». Проект носит название «Скиф». Его предназначение, как и у «Посейдона» – нанесение неожиданных ударов из глубин океана. Разница в дальности поражения – «Скиф», отлежавшись до поры до времени на дне океана, бьет по команде на 300 километров, «Посейдон» может незаметно «шляться» в толще воды и выбирать цель на дальности в 10 000 километров (Путин сказал, что неограниченно).

            АПЛ «Белгород» (а вслед за ней и «Хабаровск») станут первыми подлодками пятого поколения, которые будут нести на своем борту беспилотники и роботизированные комплексы. Совершенно иной и, что немаловажно, непредсказуемой для противника станет и тактика действий подводного флота России. Своих «малышей», призванных стать одним из элементов стратегического ядерного сдерживания и способных уничтожать целые авианосные группировки и объекты на прибрежных территориях, подлодки смогут запускать даже не приближаясь к противнику, буквально от причальной стенки.

            Вероятно, что «Посейдон», «Скиф» и ряд других боевых глубоководных дронов являются частью одного проекта. По крайней мере их объединяет один носитель – атомная подводная лодка, первая из которых, «Белгород», уже спущена на воду.


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