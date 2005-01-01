Разведка США узнала сроки принятия «Посейдона» на вооружение

Телеканал CNBC утверждает, что американской разведке якобы стали известны сроки принятия на вооружение российских необитаемых подводных аппаратов «Посейдон» с атомной энергоустановкой.

Источники телеканала утверждают, что необитаемые подводные аппараты «Посейдон» поступят на вооружение якобы не раньше 2027 года, приводит РИА «Новости».

«Речь идет о российской подлодке, которую трудно засечь и которая выпускает дрон с ядерной боеголовкой, по которому трудно попасть», – сказал источник. Телеканал в очередной раз подчеркнул, что у США нет аналогов этой российской разработки.

По версии источника, в России возлагают большие надежды на автономный подводный аппарат с атомным реактором и ядерным оружием, который рассматривается Москвой в качестве ответной меры на случай, «если во время войны их лишат возможности пуска ядерного оружия времен СССР».

Ранее стало известно название первой подводной лодки-носителя комплекса «Посейдон», а также сроки спуска этой субмарины на воду и планируемые сроки завершения испытаний.