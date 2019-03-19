В ОСК назвали сроки спуска на воду подлодки-носителя «Посейдона»

Первая подводная лодка-носитель «Посейдонов» будет спущена на воду весной, сообщил президент Объединенной судостроительной корпорации (ОСК) Алексей Рахманов, отказавшись раскрывать характеристики субмарины.

«Действительно, первая лодка будет спущена на воду весной этого года», – передает его слова РИА «Новости».

Он не стал раскрывать характеристики подлодки и ее проект, объяснив, что эта информация носит закрытый характер.

Ранее источник сообщал, что первым носителем «Посейдонов» будет атомная подлодка спецназначения «Белгород» проекта 09852. Ее выведут из эллинга «Севмаша» и спустят на воду во втором квартале 2019 года, утверждал источник.

Также Рахманов отметил, что ремонт и модернизация единственного в ВМФ авианосца «Адмирал Кузнецов» завершится в срок – в 2021 году. Работу пройдут в сухих доках судоремонтного завода №35 в Мурманске.

Проблема с докованием авианосца возникла после того, как в Росляково затонул плавучий док ПД-50, на котором находился корабль.

«У нас готов план, который обеспечит ремонт и модернизацию корабля в 2021 году. Возможно, уйдем вправо на два-четыре месяца. План заключается в том, чтобы на судоремонтном заводе №35 в Мурманске будут модернизированы мощности. Первая часть этого процесса – сухие доки завода», – сказал Рахманов.

Кроме того, Рахманов сообщил, что подготовка к строительству фрегатов проекта 11356 в Индии уже началась.

Соглашение о производстве в интересах ВМС Индии фрегатов проекта 11356 было подписано по итогам переговоров президента Владимира Путина с премьер-министром Индии Нарендрой Моди.