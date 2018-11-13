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21 ноября, среда  |  Последнее обновление — 16:20  |  vz.ru
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Зачем российским военным запрещенные украинские авиадвигатели

Минобороны РФ в поиске украинских двигателейФото: Vitaly V. Kuzmin/vitalykuzmin.net
Министерство обороны РФ неожиданно объявило тендер на украинские авиадвигатели Д-436 от «Мотор Сич», которые украинские власти запретили поставлять в Россию. Москва при этом уверяла, что невелика потеря, так как у нас уже имеется для замены собственный двигатель. Зачем же Минобороны понадобились запрещенные двигатели и как военные рассчитывают их получить? Подробности...
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Почему никто не сможет помешать Путину заключить мирный договор с Японией

Владимир Путин и Синдзо Абэ провели уже несколько десятков встречФото: Михаил Метцель/ТАСС
Уже неделю, прошедшую со встречи Владимира Путина и Синдзо Абэ, не утихают страсти по поводу Курильских островов. В России возмущаются самой мыслью о возможности что-либо передать Японии, а в Японии большинство по-прежнему хочет получить все четыре острова. Является ли общественное мнение непреодолимым препятствием для заключения мирного договора и изменения отношений двух стран – или же Путин и Абэ могут изменить его во имя стратегических интересов своих государств? Подробности...
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Потеря ПД-50 спровоцирована «реформами Сердюкова»

ПД-50 – не единственный док в России с такими проблемамиФото: Лев Федосеев/ТАСС
В истории с гибелью крупнейшего в России плавучего дока ПД-50 всплывают новые обстоятельства. На этот раз сообщается, что одной из причин потери ПД-50 стала низкая квалификация экипажа, а грамотных специалистов невозможно нанять из-за низких зарплат. Каков заработок доковых служащих – и какое отношение к потере дока могут иметь знаменитые реформы Сердюкова? Подробности...
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Евромайдан заставил украинцев полюбить неудачников

Недооценить итоги евромайдана трудно – он изменил для Украины слишком многоеФото: Gleb Garanich/Reuters
Ровно пять лет назад начался евромайдан. Он превратил Украину в самую бедную страну Европы и оставил серьезный отпечаток в ее национальном сознании. Многие украинцы с тех пор переосмыслили не только свое место в мире, но и свою роль в истории. Однако далеко не все итоги этого переосмысления понравятся идеологам евромайдана. Там есть от чего встревожиться. Подробности...
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Гибель человека на ВПП Шереметьево требует жестких решений

Столкновение авиалайнера с человеком на взлетно-посадочной полосе (ВВП) аэропорта Шереметьево могло привести к крушению авиалайнера или крупной катастрофе
В системе авиационной безопасности России обнаружилась огромная прореха. На взлетно-посадочной полосе московского аэропорта Шереметьево самолетом был сбит насмерть непонятно как там оказавшийся гражданин Армении, депортированный из Испании. По мнению экспертов, инцидент мог закончиться значительно хуже – даже привести к крушению взлетающего лайнера. После ЧП к руководству аэропорта возник целый ряд серьезных вопросов. Подробности...
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Британия готова силой отстоять Гибралтар

Никита Коваленко, замредактора отдела политики газеты ВЗГЛЯД
Внутри Испании начали идти толки о том, что Мадрид полностью провалил переговоры по Брекситу, не сумев извлечь из них особой выгоды. И тут испанское руководство вспомнило про тот козырь, который оно припасло в рукаве: Гибралтар. Подробности...

Современный мир больше не управляется телевизором

Андрей Тесля, кандидат философских наук, БФУ имени И. Канта, Калининград
Удивляет, правда, сколь много времени отнимает телевидение у тех, у кого оно вызывает тошноту и рвоту. Хотя, с другой стороны, мазохизм – дело личных предпочтений, и не нам ставить это им в упрек, ведь мы сами выбираем свою френдленту. Подробности...
Обсуждение: 5 комментариев

Как токсичный Янукович Майдан организовал

Геворг Мирзаян, доцент департамента политологии Финансового университета при Правительстве РФ
Настоящие патриоты, а не называющие себя так члены секты Свидетелей Майдана, надеются, что когда-нибудь люди, организовавшие переворот, ответят по закону. Однако на скамье подсудимых должен оказаться и «ростовский сиделец». Подробности...
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      Российская студия представила новые вагоны с зонами персонального комфорта, созданные на базе общих и плацкартных. Согласно задумке, пространство должно отвечать всем запросам пассажиров. Внутри вагонов появится возможность отгородиться от соседей. В эксплуатации новые вагоны появятся в 2019 году
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      В Калифорнии произошел самый разрушительный за историю штата пожар

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      В России отмечается День народного единства

      В воскресенье в России отмечается День народного единства. По традиции Владимир Путин в сопровождении религиозных лидеров возложил цветы к памятнику Кузьме Минину и Дмитрию Пожарскому на Красной площади в Москве
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        Спустя пять лет после Евромайдана как вы считаете, когда Украина вернется в зону влияния России?
        • В ближайшие 5 лет

        • В ближайшие 10-15 лет

        • Не раньше, чем через 50 лет

        • Никогда. Украина для России потеряна навсегда

        В 1956 году СССР и Япония подписали декларацию, которая предусматривала передачу Японии островов Хабомаи и Шикотан после подписания мирного договора. Должна ли Россия выполнить обязательство СССР и вернуть Японии два острова?
        • Да, обязательства нужно выполнять

        • Нет, ни при каких условиях

        • Да, если получим гарантии неразмещения там военных баз

        • Да, но только при соответствующей компенсации

        • Рассмотреть вопрос совместного использования этих островов

        От кого вы впервые узнали о сексе?
        • От родителей

        • От учителя в школе

        • От друзей

        • Из кино и литературы

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          Потеря ПД-50 спровоцирована «реформами Сердюкова»

          ПД-50 – не единственный док в России с такими проблемами   21 ноября 2018, 14:56
          Фото: Лев Федосеев/ТАСС
          Текст: Илья Стулов

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          В истории с гибелью крупнейшего в России плавучего дока ПД-50 всплывают новые обстоятельства. На этот раз сообщается, что одной из причин потери ПД-50 стала низкая квалификация экипажа, а грамотных специалистов невозможно нанять из-за низких зарплат. Каков заработок доковых служащих – и какое отношение к потере дока могут иметь знаменитые реформы Сердюкова?

          Одна из причин потери ПД-50 – низкие зарплаты экипажа. По крайней мере, именно так утверждают некие источники издания FlotProm. По их словам, уже несколько лет нет людей, «досконально знающих устройство плавдока и способных полностью ремонтировать его». Так ли это на самом деле?

          Зарплата на судоремонтных доках – действительно одна из самых низких в отрасли. «Оклад начальника среднего плавучего дока составляет 38 тысяч рублей, – пояснил газете ВЗГЛЯД информированный источник в судостроительной отрасли. – Оклады его замов не превышают 23 тысяч, плюс ежемесячная премия, потолок которой 10 процентов. Для примера, квалифицированный радиомонтажник в цеху СРЗ при нормальной загрузке имеет зарплату, равную зарплате начальника дока. Денежное содержание заводских бригадиров и мастера – значительно выше».

          Можно напомнить, что при таких зарплатах доковая команда отвечает за собственно доковое оборудование на сотни миллионов рублей. А сами поставленные в док корабли, в том числе военные, могут стоить сотни миллионов долларов.

          На ПД-50, который относился к категории больших доков, уровень зарплат несколько выше – и все же был существенно ниже среднеотраслевых показателей. Должностной оклад начальника – порядка 47 тысяч рублей. Старших механика, электромеханика и докмейстера (то есть заместителей начальника) – чуть менее 30 тысяч. Базовые ставки членов экипажа – от 12 до 26 тысяч рублей, в зависимости от занимаемых должностей. Помимо номинальных премий, есть еще полярные коэффициенты. Но все равно – на такую зарплату на Севере точно не прожить. Именно поэтому на док в основном идут служить те, кого устраивала и зарплата, и сменный режим работы (сутки через трое) – то есть пенсионеры.

          Но даже при этом желающих работать в доках не хватает. В частности, на ПД-50, как рассказал газете ВЗГЛЯД информированный источник, на октябрь 2018 года не все штатные единицы были заполнены. Зарплаты вакансий распределялись среди действующих членов экипажа. Действовала так называемая система совмещения должностей, что тоже не могло не сказаться на уровне как подготовки экипажа, так и состояния докового оборудования.

          «Судя по тому, что 30 октября творилось на ПД-50, на борту не оказалось ни одного грамотного человека, способного принять разумное решение, – рассказал источник. – Вахтенные трюмные должны знать все задвижки на доке и правила эксплуатации насосов. Но, судя по всему, не знали».

          Кто же именно отвечает за всю систему эксплуатации дока и подбор квалифицированных кадров?

          Прежде всего, конечно – начальник дока. Именно он и его заместители, принимая на работу членов экипажа, оценивают их профпригодность. Можно предположить, что руководитель дока специально не заполнял все вакансии – как раз чтобы за счет сэкономленных средств поощрять действующих членов экипажа. Которых в критический момент могло просто физически не хватить для проведения всех необходимых операций.

          Во-вторых, ответственность несет главный инженер судоремонтного завода, которому принадлежит док. В нашем случае это СРЗ-82, расположенный в мурманском районе Росляково и ремонтирующий крупнейшие корабли российского ВМФ. СРЗ-82 отвечал и за ремонт систем и механизмов ПД-50, за его полную исправность. Если, как сообщается, часть дока вышла из строя, а доковая команда не знала об этом, либо не сообщала об этом, либо не была способна квалифицированно оценить проблему и составить грамотный план ремонта – за все это отвечает в итоге судоремонтный завод. Именно там должны знать, почему в критический момент доковая команда ПД-50 приняла решения, приведшие к затоплению дока.

          Кроме того, можно вспомнить еще об одном системном решении, которое могло повлиять на кадровый состав экипажа и его квалификацию.

          «До эпохи сердюковских реформ ПД-50 был экипирован исключительно военным экипажем. В состав трюмно-котельной группы (ТКГ), отвечающей за погружение и всплытие дока, входило более 50 моряков, четыре мичмана и один офицер, – рассказал газете ВЗГЛЯД источник в судоремонтной отрасли. – И именно военный экипаж в свое время идеально провел уникальную операцию, поставив на кильблоки останки поднятой со дна АПЛ «Курск».

          Напомним, что министр обороны Сердюков провел массовую замену военного персонала на гражданский – не только на доках, но и во множестве других частей и подразделений, в том числе среди специалистов и инженерных кадров. В целом ряде случаев это было полностью оправданно: условный бухгалтер или секретарь, сотрудник военного ведомства, не должен носить погоны. Ведь тот, кто носит погоны, имеет массу льгот, в том числе особую пенсию. Соответственно, реформа Сердюкова была направлена на существенную экономию государственных средств. Однако теперь видно, что военный персонал справлялся со своей работой куда более ответственно, чем гражданский. Тем более что в ходе реформ кадры подверглись и сокращению.

          «Штаты доковых команд в результате реформ оказались сокращены на треть, а то и больше, – рассказал источник. – Поставить в док или вывести корабль таким составом (если он компетентный), конечно, можно.

          Однако содержать в рабочем состоянии вверенные механизмы такое количество людей оказалось не в состоянии просто физически – тем более при столь низкой зарплате».

          И все же не стоит поминать экипаж сразу недобрым словом – и не только потому, что расследование еще не закончено. Члены доковой команды наказаны (если их было за что наказывать) самой аварией – несколько человек пострадали, один скончался, а еще несколько пропали без вести (их тела не нашли – то есть, к сожалению, скорее всего, они погибли).

          А на что точно следует обратить внимание – это на состояние других подобных доков в России и на то, как подготовлены их доковые команды. В частности – на дальневосточный ПД-41. Наверняка там аналогичная ситуация.


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