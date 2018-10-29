Выяснилось, как быстро можно изготовить замену утопленному доку ПД-50

Проектирование и строительство плавдока на замену затонувшему ПД-50 займет три–четыре года, заявили специалисты ЦКБ «Монолит» и КБ «Спецсудопроект».

Представители «Спецсудопроекта» и «Монолита» сообщили, что спроектировать плавучий док на замену ПД-50 можно за год, а постройка на одной из российских верфей займет два–три года, сообщает FlotProm.

Конструкторы отметили, что эти сроки будут выдержаны только при условии своевременного финансирования заказа.

Источник в одном из петербургских КБ сообщил, что российские предприятия регулярно прорабатывали с военными и Минпромторгом проекты постройки ПД – в том числе в рамках федеральных целевых программ модернизации судостроения. У КБ «Рубина», «Алмаза», «Монолита» и «Спецсудопроекта» уже есть наработки в этой области, которых достаточно для качественных проектов крупных плавучих доков.

Строительством плавдоков, считают источники, могли бы заняться «Севмаш» или «Залив».

Источник на Северном флоте также сообщил, что одна из причин потери ПД-50 – низкие зарплаты экипажа. Уже несколько лет нет людей, «досконально знающих устройство плавдока и способных полностью ремонтировать его».

«Вызывает вопросы также своевременность обслуживания сооружения», – заявил он, добавив, что принятия решения о судьбе ПД-50 придется ждать еще долго.

Между тем накануне Министерство энергетики опровергло заявления о том, что причиной аварии и затопления ПД-50 стали перебои с береговым энергоснабжением дока.