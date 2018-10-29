Опровергнута версия ЧП с затоплением дока «Адмирала Кузнецова»

Министерство энергетики опровергло заявления о том, что причиной аварии и затопления ПД-50 стали перебои с береговым энергоснабжением дока. Соответствующее заявление газете ВЗГЛЯД сделал первый замминистра энергетики Алексей Текслер.

Как заявил газете ВЗГЛЯД первый замминистра энергетики Алексей Текслер, во время инцидента с плавучим доком ПД-50 не было никаких перебоев с энергоснабжением дока с берега.

«Мы проверяли эту информацию. Никаких перебоев с подачей энергии в Росляково не было», - заявил Текслер, отвечая на соответствующий вопрос корреспондента газеты ВЗГЛЯД.

Ранее сообщалось, что причиной «нерасчетного погружения в воду» плавучего дока ПД-50 стало отключение насосов, вызванное скачком напряжения в электросети на берегу. Об этом заявлял ТАСС представитель Центра судоремонта «Звездочка» Евгений Гладышев.

Газета ВЗГЛЯД ранее подробно анализировала версии аварии, из-за которой один из крупнейших в стране плавучих доков ПД-50 затонул и, скорее всего, не сможет быть поднят и далее эксплуатироваться. Высказывалось предположение, что автономные источники энергоснабжения (дизель-генераторы) не работали из-за отсутствия топлива, и именно поэтому во время отключения подачи энергии с берега произошло затопление дока.

Таким образом, данные Минэнерго опровергают эту версию и ставят новые вопросы о причинах аварии.