Названа причина затопления плавдока с «Адмиралом Кузнецовым» в Мурманске

Представитель Центра судоремонта «Звездочка» Евгений Гладышев назвал предварительную причину «нерасчетного погружения в воду» плавучего дока ПД-50, в котором на ремонте стоял авианесущий крейсер «Адмирал Кузнецов».

По словам Гладышева, причиной «нерасчетного погружения в воду» плавучего дока ПД-50 стало отключение насосов, вызванное скачком напряжения в электросети на берегу в ходе операции по спуску «Адмирала Кузнецова» на воду, передает ТАСС.

По поступающей информации, перебои с электроснабжением в ряде районов Мурманска произошли из-за непогоды, вызвавшей аварии на линиях электропередачи.

Представитель Центра судоремонта пока не смог уточнить, поврежден ли док.

По словам источника в экстренных службах, выход авианесущего крейсера из плавдока был плановым, готовилась буксировка «Адмирала Кузнецова» на штатное место стоянки на 35-м судоремонтном заводе в Мурманске.

Тем временем в медсанчасти «Севрыба» сообщили, что двое из четырех пострадавших при затоплении плавучего дока самостоятельно ушли домой, еще один – в реанимации.

Напомним, в акватории Кольского залива недалеко от Мурманска затонул плавучий док ПД-50, в котором стоял на ремонте авианесущий крейсер «Адмирал Кузнецов». Сам авианосец, по предварительным данным, не поврежден, однако в ходе инцидента пострадали четыре человека.