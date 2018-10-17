В Мурманске частично затонул плавдок с «Адмиралом Кузнецовым»

В акватории Кольского залива недалеко от Мурманска частично затонул плавучий док ПД-50, в котором ремонтируется авианесущий крейсер «Адмирал Кузнецов», сообщил источник в экстренных службах.

По словам источника, «плавдок частично затонул», в результате упали краны, передает ТАСС.

По предварительной информации, пострадали четверо сотрудников судоремонтного завода, некоторые из которых упали в воды Кольского залива, однако их удалось спасти.

Пострадавшие оказана медицинская помощь.

«Четверо пострадавших при ЧП с плавдоком ПД-50 доставлены в больницу с переохлаждением, у одного травма брюшной полости», – сообщил начальник мурманского территориального Центра медицины катастроф Виктор Рогалев.

Напомним, 20 сентября стало известно, что авианесущий крейсер «Адмирал Кузнецов» встал на ремонт в плавучий док.