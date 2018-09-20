Единственный в России тяжелый авианосец встал на ремонт

Авианесущий крейсер «Адмирал Кузнецов» введен в плавучий док для проведения ремонта и модернизации.

«Да, он встал в док», – сказал РИА «Новости» источник в судостроительной отрасли.

Это единственный в составе ВМФ России тяжелый авианесущий крейсер. Он был введен эксплуатацию в 1991 году. Длина палубы авианосца – 306 метров, водоизмещение – 60 тыс. тонн, экипаж – 1960 человек.

Штатное крыло крейсера состоит из палубных самолетов Су-33 и Су-25, вертолетов Ка-27/Ка29. Также авианосец располагает противокорабельными крылатыми ракетами комплекса ударного ракетного оружия «Гранит», зенитными ракетными комплексами «Кинжал», «Кортик».

Ранее глава Невского проектно-конструкторского бюро (ПКБ), разработавшего проект модернизации корабля, Сергей Орлов сообщал, что «Адмирал Кузнецов» будет доработан под палубные самолеты МиГ-29К/КУБ.

Ремонт и модернизация «Адмирала Кузнецова» обойдутся в 1 млрд долларов. Авианесущий крейсер вернется в состав ВМФ в 2021 году.