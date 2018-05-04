Названа стоимость модернизации авианосца «Адмирал Кузнецов»

Техзадание на ремонт и модернизацию тяжелого авианесущего крейсера «Адмирал Кузнецов» подписано и утверждено, сообщил знакомый с ситуацией источник.

«На ремонт и модернизацию авианосца «Адмирал Кузнецов» запланировано выделить около 60 млрд рублей, то есть примерно 1 млрд долларов по текущему курсу», – передает «Интерфакс» слова источника.

Он отметил, что «это достаточно оптимистичный вариант ремонта и модернизации авианосца», так как ранее в СМИ фигурировали суммы от 22 до 65 млрд рублей.

Напомним, 24 апреля президент Объединенной судостроительной корпорации Алексей Рахманов заявил, что авианесущий крейсер «Адмирал Кузнецов» вернется в состав ВМФ в 2021 году.