Судостроители оценили состояние «Адмирала Кузнецова» после затопления плавдока

Представитель Центра судоремонта «Звездочка», ответственного за ремонт авианесущего крейсера «Адмирал Кузнецов», Евгений Гладышев оценил состояние корабля после инцидента с плавучим доком ПД-50 в Мурманске.

«По предварительным данным, «Адмирал Кузнецов» не поврежден, его сейчас штатно буксируют на 35-й судоремонтный завод», – сообщил Гладышев.

По его словам, более точная информация появится после завершения буксировки судна, передает ТАСС.

Тем временем источник в экстренных службах рассказал, что плавдок 82-го судостроительного завода ПД-50, в котором ремонтировался авианесущий крейсер, полностью затонул.

Начальник мурманского территориального Центра медицины катастроф Виктор Рогалев в свою очередь сообщил, что из четырех пострадавших при инциденте с плавдоком трое находятся в состоянии средней степени тяжести, они были доставлены в медсанчасть «Севрыба», еще один – в тяжелом состоянии, он был доставлен в городскую больницу Мурманска.

Ранее Рогалев сообщил, что четырех пострадавших при ЧП с плавдоком госпитализировали с переохлаждением, один из них также получил травму брюшной полости.

Напомним, в акватории Кольского залива недалеко от Мурманска затонул плавучий док ПД-50, в котором стоял на ремонте авианесущий крейсер «Адмирал Кузнецов».