Мантуров рассказал о судьбе затонувшего плавдока «Адмирала Кузнецова»

Плавучий док ПД-50, затонувший в Мурманске, будет поднят со дна, сообщил министр промышленности и торговли Денис Мантуров в кулуарах форума «Антиконтрафакт-2018».

«[ПД-50] будет точно подниматься, иначе будет нарушен режим доступа в гавань для работы 82-го [судостроительного] завода. Другой вопрос – как, каким способом, в какой период (проводить работы – прим. ВЗГЛЯД)», – приводит его слова ТАСС.

«Сейчас работает водолазная бригада, которая будет вырезать кусок металла, чтобы определить усталость металла», – отметил он.

В ночь на 30 октября были нештатно заполнены цистерны плавдока ПД-50; он резко ушел под воду, повредив находящийся на ремонте авианосец «Адмирал Кузнецов». Газета ВЗГЛЯД ранее подробно анализировала версии аварии, из-за которой один из крупнейших в стране плавучих доков ПД-50 затонул.