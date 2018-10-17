Озвучена предварительная оценка повреждений «Адмирала Кузнецова»

Специалисты «Звездочки» проводят осмотр крейсера «Адмирал Кузнецов» после ЧП с плавдоком ПД-35; предположительно, повреждений, способных повлиять на сроки ремонта, нет, сообщили в пресс-службе Объединенной судостроительной корпорации (ОСК).

Из сообщения ОСК следует, что «Адмирал Кузнецов» был ошвартован «у причала филиала «35-й судоремонтный завод» Центра судоремонта «Звездочка», передает РИА «Новости».

«Плановая доковая операция по спуску «Адмирала Кузнецова» на воду, которую проводил подрядчик – 82 СРЗ – прошла аварийно. Тем не менее корабль штатно встал на воду и был отбуксирован на 35 СРЗ, где продолжатся работы по его модернизации», – добавили в пресс-службе.

В 6.10 крейсер «швартовался у причала 35 СРЗ». В данный момент специалисты «Звездочки» осматривают его материальную часть.

«По первоначальным оценкам, никаких повреждений, способных повлиять на сроки выполнения работ, корабль не получил», – сказали в корпорации.

В свою очередь в пресс-службе ЦС «Звездочка» заявили, что ремонтные работы по авианосцу продолжатся в соответствии с графиком.

Официальный представитель «Объединенной судостроительной корпорации» Илья Житомирский также заявил, что инцидент с ПД-50 на 82-м заводе не повлияет на срок сдачи авианосца «Адмирал Кузнецов» Военно-морскому флоту в 2021 году.

Авианосец уже прошел плановый доковый ремонт, все остальные регламентные ремонтно-организационные работы будут проходить у штатного причала на 35-м заводе под Мурманском.

Ранее стало известно, что кран, который упал с затонувшего плавдока ПЛ-50, повредил палубу авианосца «Адмирал Кузнецов», а также корпус корабля.