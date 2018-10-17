Упавший кран повредил корпус и палубу «Адмирала Кузнецова»

Кран, который упал с затонувшего плавдока ПЛ-50, повредил палубу авианосца «Адмирал Кузнецов», а также корпус корабля, сообщил глава Объединенной судостроительной корпорации (ОСК) Алексей Рахманов.

Рахманов сообщил, что ЧП с краном привело к повреждению корпуса и палубы авианосца, но «это произошло на тех участках, которые не связаны с эксплуатацией какого-то «жизненно важного» оборудования крейсера», передает ТАСС.

Объемы ущерба в данный момент оцениваются.

Ранее источник сообщил, что речь идет о технической зоне взлетной палубы.

Тем временем губернатор Мурманской области Марина Ковтун сообщила в Instagram, что после ЧП с плавучим доком до сих пор не нашли одного человека.

Она уточнила также, что двое пострадавших обслужены амбулаторно, два человека находятся в областных медучреждениях – в Севрыбе и городской больнице.

«О причинах ЧП пока говорить рано. На 9 утра назначены работы аварийно-спасательных и водолазных групп Северного флота. Выводы будут делать следственные органы. Док в 3.30 утра был полностью затоплен. «Адмирал Кузнецов» на буксире выведен», – добавила губернатор.

В свою очередь руководитель регионального Центра медицины катастроф Виктор Рогалев сообщил, что двое пострадавших при инциденте остаются в реанимации – один в медсанчасти «Севрыба», другой в городской больнице, передает РИА «Новости».

Напомним, «Адмирал Кузнецов» проходил на 82-м заводе плановый доковый ремонт. В ночь на вторник произошел перебой в подаче электроэнергии, в результате чего были заполнены нештатно цистерны плавдока ПД-50 и плавдок резко ушел под воду. ПД-50 является одним из крупнейших в регионе плавучих доков.

Ранее стало известно, что после инцидента авианесущий крейсер отбуксировали на новое место стоянки.