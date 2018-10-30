«Адмирала Кузнецова» отбуксировали на новое место стоянки

Авианесущий крейсер «Адмирал Кузнецов» после затопления плавучего дока ПД-50 в Мурманске отбуксировали на новое место стоянки, сообщили в экстренных службах.

По словам источника, авианесущий крейсер прибыл на штатное место стоянки на 35-й судоремонтный завод в Мурманске, передает ТАСС.

Источник сообщил, что буксировка заняла чуть больше часа, в операции был задействован буксир Северного флота, в настоящий момент идут швартовые работы.

В экстренных службах уточнили, что 82-й судостроительный завод, где произошло затопление дока ПД-50, так и 35-й судоремонтный завод находятся в Кольском заливе в черте Мурманска.

Напомним, в акватории Кольского залива затонул плавучий док ПД-50, в котором стоял на ремонте авианесущий крейсер «Адмирал Кузнецов». Сам авианосец, по предварительным данным, не поврежден. Судостроители уже назвали предварительную причину «нерасчетного погружения в воду» плавучего дока ПД-50.