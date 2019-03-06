Назван первый носитель беспилотного подводного комплекса «Посейдон»

Источник в оборонно-промышленном комплексе России назвал подводную лодку, которая станет первым носителем необитаемых подводных аппаратов «Посейдон».

По словам источника, первым носителем «Посейдонов» станет атомная подлодка специального назначения «Белгород» проекта 09852, которая будет выведена из эллинга «Севмша» и спущена на воду во втором квартале 2019 года, передает ТАСС.

В оборонно-промышленном комплексе России утверждают, что до конца 2019 года будут проведены достройка субмарины на плаву и швартовые испытания, а на боевое дежурство «Белгород» планируется поставить в 2020 году.

По имеющимся у источника сведениям, «Белгород» сможет нести на борту шесть стратегических беспилотных аппаратов.

Кроме того, в оборонно-промышленном комплексе России сообщили, что второй штатный носитель «Посейдонов» – подлодку «Хабаровск» (проект 09851) – планируется спустить на воду через год, весной 2020, а ввести в боевой состав флота – в 2022 году.

Напомним, 20 февраля министр обороны генерал армии Сергей Шойгу объявил об успешном завершении морских полигонных испытаний беспилотного подводного аппарата «Посейдон». В тот же день президент России Владимир Путин анонсировал скорое появление подлодки-носителя «Посейдона».