Стало известно, сколько продлятся испытания «Посейдона»

Полный цикл испытаний системы «Посейдон» займет около двух лет, сообщил информированный источник.

«В течение около двух лет подводная лодка и сами беспилотники «Посейдон» будут проходить совместные испытания», – передает слова источника РИА «Новости».

Источник отметил, что в качестве экспериментальной подлодки выступит переработанный проект 949А «Антей» (ранее – «Белгород»), который достраивается на «Севмаше».

Между тем, гендиректор «Севмаша» Михаил Будниченко отметил, что четвертая АПЛ класса «Борей» будет передана ВМФ в декабре. Кроме того, планируется передача второй подлодки «Ясень».

«Четвертая подлодка класса «Борей» «Князь Владимир» будет передана флоту в декабре 2019 года, в это же время планируется передача второго «Ясеня» – «Казань», – сказал Будниченко.

Он отметил, что пока речи о переносе сроков не идет.

Ранее источник сообщал, что первым носителем «Посейдонов» будет атомная подлодка спецназначения «Белгород» проекта 09852. Ее выведут из эллинга «Севмаша» и спустят на воду во втором квартале 2019 года, утверждал источник.