Оборону России укрепят целым арсеналом подводных роботов

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21 февраля, четверг  |  Последнее обновление — 21:52  |  vz.ru
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Интернет становится локомотивом российской экономики

Экспорт российских ИТ-продуктов и услуг достиг планки в 10 миллиардов долларовФото: Игорь Зарембо/РИА Новости
Немецкие деловые СМИ предсказывают России превращение в великую IT-державу. Ряд отечественных компаний за короткий срок и без особой поддержки государства стали полноценными транснациональными игроками, и этот факт безоговорочно признается на Западе. Более того, потенциал роста нашей ИТ-отрасли выглядит неисчерпаемым. Но так ли всё хорошо, как видится из ФРГ? Подробности...
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Россия приступила к укреплению «внутреннего каркаса» государства

В Гостином дворе собралось более тысячи человек: думцы, сенаторы, а также губернаторы и министры, деятели искусства и наукиФото: Екатерина Штукина/пресс-служба
правительства РФ/ТАСС
«Милитаристская» часть послания Владимира Путина была яркой и запоминающейся, но главным в речи президента было то, что касалось «социалки». Поддержка многодетных семей и малоимущих, «ипотечные каникулы» и поддержка здравоохранения – обо всем этом было сказано больше и подробнее, чем о новых кораблях и самолетах. Главное – президент обозначил «горизонт ответственности» за реализацию принятых решений. Подробности...
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Кто стравливает русский и белорусский языки

Теперь на фасаде минского вокзала остались лишь английские и белорусские надписиФото: by24.org
Признаком «уничтожения русского языка в Белоруссии» назвали в прессе демонтаж русскоязычной вывески над центральным входом в минский вокзал. Одни уверяют, что это просто подготовка к II Европейским играм в белорусской столице, другие пугают: возвращается тотальная белорусизация, как в начале 1990-х. Действительно ли русский язык становится уязвимым в братской республике? Подробности...
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Лучшие вузы стран Запада погрязли в расизме

Конференция по борьбе с расизмом на площадке ООНФото: Denis Balibouse/Reuters
Лозунги о том, что «белых и устарелых» профессоров пора заменить на чернокожих женщин, в России вызывают либо непонимание, либо смех. Мало кто знает, что кроется за такими призывами. Сколь бы глупо они ни звучали, нужно понимать, что лучшие вузы США и Британии действительно погрязли в расизме. И выхода из этой ситуации нет. Подробности...
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России нужен закон Кирилла Толмацкого

Децл говорил, что собирается инсценировать смерть в 35 лет и уехать жить на островФото: Brain Short/facebook
От внезапной остановки сердца умер рэпер Децл, ему было всего лишь 35 лет. Музыканты и продюсеры соболезнуют родным и близким, но смерть исполнителя – повод задуматься о тех, кто еще жив. Автоматические дефибрилляторы, позволяющие запустить остановившееся сердце, должны быть повсеместно. Подробности...
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Сталинисты не знают Сталина

Александр Дементьев, историк (Университет Буэнос-Айреса)
Тоска по времени, когда у нас было будущее, сильно недооценена как фактор политических симпатий. Любовь к Сталину, массовый аргентинский перонизм и даже трамповское «Make America great again» – общемировая тенденция. «Again» как когда? Подробности...
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Героев Великой Отечественной нужно «упаковывать» в комиксы

Ирина Алкснис, обозреватель РИА «Новости»
Пора прекратить истерить и вытереть лицемерные слезы по поводу шуток над Карбышевым. Лицемерные – потому что ни за что не поверю, что возмущающиеся ни разу в жизни не шутили и не рассказывали анекдоты про Ивана Сусанина. Подробности...
Обсуждение: 87 комментариев

Химеры прошлого пора оставить

Антон Любич, экономист
Самое заурядное кафе обязано отвечать двум миллионам регулирующих требований. Единственная задача этого административного кошмара – в любой ситуации оставить предпринимателя виноватым, всегда держать на крючке. И так – в любой сфере. Подробности...
Обсуждение: 29 комментариев
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          Оборону России укрепят целым арсеналом подводных роботов

          Глубинный дрон стал тезкой американского противолодочного самолета Boeng P-8 Poseidon   21 февраля 2019, 16:40
          Фото: Минобороны России/Youtube
          Текст: Виктор Сокирко

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          Спуск на воду подлодки – носителя беспилотника «Посейдон» эксперты называют «ночным кошмаром США» и «последним стимулом, заставляющим «ястребов» начать с Россией полноценный диалог». При этом надо понимать – «Посейдон» далеко не единственная наша разработка в области боевых подводных роботов. Есть и другие.

          «Посейдон» – это подводный атомный беспилотник, скорое появление которого в составе ВМФ РФ анонсировал президент Владимир Путин в послании Федеральному собранию. Глава государства упоминал о нем еще в прошлом году, правда, как о некоем безымянном подводном аппарате с неограниченными возможностями. Теперь этот глубинный российский дрон обрел имя древнегреческого творца штормов и наводнений, став тезкой американского противолодочного самолета Boeng P-8 Poseidon, атлантического лайнера, британской подлодки и гидродинамических машин.

          Появление российского «Посейдона» на «перископной глубине» не стало неожиданностью – его разработки под грифом проекта «Статус-6» велись как минимум с 2010 года. Проект «случайно» рассекретили во время встречи Путина с представителями Минобороны и оборонной промышленности в ноябре 2015-го, но с размытым изображением. А уже в декабре 2016-го американская разведка сообщила о практическом испытании подводного беспилотного аппарата с ядерной силовой установкой, запущенной из подводной лодки «Саров».

          Шпионы тогда что-то явно упустили – пуски проводились с древней, но переоборудованной в лодку-матку АПЛ «Подмосковье».

          Боевые роботы морских глубин, способные «сканировать» дно океана, разрабатывались в России достаточно давно. В 2014-м американские издания разродились рядом статей на тему создания русской беспилотной субмарины с ядерным зарядом в десятки мегатонн, способной уничтожать базы стратегических подводных лодок и другие важные объекты на побережье США. В Пентагоне даже успели придумать кодовое название для этой ударной АПЛ, способной быстро и скрытно перемещаться на большие расстояния, – «Каньон».

          Однако «сенсация» имела небольшую неточность. Мы не разрабатывали подобное оружие. Оно уже существовало.

          Озабоченность американцев тогда вызвало появление у России подводной лодки с большим боевым потенциалом и неясным предназначением. Речь идет о той самой АПЛ «Подмосковье», которая после модернизации превратилась в плавучую подводную базу для мини-субмарин. В ходе реконструкции этот стратегический ракетоносец получил отсек с аппаратурой для подводных работ и стыковочный узел в нижней части корпуса. Но настоящего предназначения этой лодки американцы не знали, а потому и нервничали.

          Не знали они и о том, что в России велись активные работы по созданию перспективных подлодок пятого поколения, которые будут оборудованы унифицированными модульными платформами, оснащенными интеграционным вооружением и роботизированными комплексами. Сейчас о них (с упоминанием размещения беспилотных «Посейдонов») открыто заявил Владимир Путин. Новейшая разработка должна сойти со стапелей уже в этом году.

          Информация об АПЛ пятого поколения с боевыми роботами на борту (с «Посейдонами» и не только) всегда была закрытой. Тем не менее известно, что первая из них была заложена на Северодвинском судостроительном «Севмаше» несколько лет назад и сейчас завершаются ее тестовые испытания. Предполагается, что новые подлодки получат более широкие возможности применения как традиционных вооружений (торпед, крылатых и баллистических ракет), так и мини-подлодок, способных выполнять самостоятельные задачи, получив команду с лодки или воздушного пункта управления.

          Тестирование таких мини-лодок без экипажа на борту идет с 2008 года. Испытания проходили на Севере и в Тихом океане, в районе Курил. Цель такого атомного беспилотника может быть любой – авианосная эскадра, база стратегических авианосцев, наземные строения. Обнаружить его практически невозможно из-за малогабаритности и малошумности при движении под водой.

          Мини-подлодка может произвести пуск боезаряда или сама стать своеобразной торпедой.

          Помимо АПЛ «Подмосковье», участвовавшей в тестировании подводных беспилотников, использовалась и дизельная подводная лодка «Саров» (проект 20120), которая была переоборудована для транспортировки роботизированных комплексов. Именно на «Сарове» испытывались мини-подлодки для АПЛ пятого поколения, спроектированные в Государственном ракетном центре имени академика Макеева совместно с ЦКБ «Рубин». Проект носит название «Скиф». Его предназначение – нанесение неожиданных ударов из глубин океана.

          По большому счету, «Скиф» – это даже не подводная лодка, а баллистическая ракета донного базирования. На ее борту нет людей, управление производится на удаленном доступе. В то же время она может менять место своей дислокации еще до боевого применения. Даже если потенциальный противник засечет район установки «Скифов» с российской подлодки, аппараты смогут переместиться на значительное расстояние и лишь потом залечь на дно.

          На первом этапе ракеты издают шум, имитирующий работу энергетической установки подлодки, чтобы сбить неприятеля с толку и дать субмарине возможность уйти из района, а потом становятся бесшумными и занимают позицию. «Скиф» способен длительное время находиться на морском или океанском дне в режиме молчания. И в то же время, получив команду, молниеносно поразить цель или цели на дальности свыше 300 километров.

          Стартовать из глубины «Скифы» могут в любом месте, в том числе в непосредственной близости от цели, что практически исключает возможность их уничтожения. Средства ПЛО здесь просто бессильны.

          Предположительно, в России уже завершены работы по созданию этих субмарин, способных за раз уничтожить авианесущую группировку противника, и они уже входят в арсенал Вооруженных сил. Но это только предположение. По понятным причинам, этот проект пока не особо афишируется.

          Еще один российский роботизированный комплекс – «Галтель», морской разведчик и сапер, успешно прошел опытную эксплуатацию в прибрежных водах Сирии. Аппарат занимался поиском неразорвавшихся боеприпасов и охраной акватории в районе порта Тартус. Благодаря этому роботу впервые была создана детальная карта донной поверхности у средиземноморских берегов САР.

          Под водой этот робот ориентируется по элементам гидроакустической навигационной системы. Таким образом задаются координаты, фиксируется точка отсчета. Дело в том, что сигналы GPS или ГЛОНАСС на глубину не пробиваются, поэтому под водой создаются маяки-ориентиры, которые дают возможность подводному роботу двигаться по заданной траектории.

          Одновременно «Галтель» фиксирует любые плавающие или лежащие на морском дне объекты – от пловца-диверсанта до спичечного коробка.

          В состав комплекса входят телеуправляемый необитаемый подводный аппарат и две автономные необитаемые подводные лодки с автономностью плавания до 24 часов и дальностью до 100 километров. За 12 часов подводный дрон обследует акваторию площадью четыре квадратных километра. Подлодка может передвигаться по разным траекториям и способна самостоятельно обходить подводные препятствия даже в тех местах, которые не заложены в бортовую программу рельефа дна.

          Вероятно, «Посейдон», «Скиф», «Галтель» и ряд других боевых глубоководных дронов являются частью одного проекта. По крайней мере, их объединяет один носитель – атомная подводная лодка, которая «подбрасывает» беспилотники до цели.


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