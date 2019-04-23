Путин принял участие в спуске на воду АПЛ «Белгород»

Президент России Владимир Путин во время видеоконференции с завода «Северная верфь» в Петербурге принял участие в спуске на воду атомной подлодки «Белгород».

Глава государства поучаствовал в церемонии спуска АПЛ, названной в честь Города воинской славы – Белгорода, который был дважды оккупирован немцами во время Великой Отечественной, передает РИА «Новости».

Журналистам запретили снимать подлодку на фото и видео из-за особой секретности.

Контр-адмирал в отставке, Герой России Всеволод Хмыров заявил ранее, что спуску подлодки предшествовали стендовые испытания «Посейдона».

Также сообщалось, что полный цикл испытаний системы «Посейдон» займет около двух лет.

Генеральный директор предприятия «Севмаш» Михаил Будниченко, на котором произвели АПЛ, сообщил, что строители выполнят все задачи по строительству кораблей для ВМФ в установленные сроки «и с высоким качеством».

Об этих аппаратах Путин сообщал в послании Федеральному Собранию в 2018 году. По словам главы государства, эти беспилотники могут оснащаться обычными и ядерными боеприпасами и будут способны поражать большой спектр целей. Среди них он назвал авианосные группировки, береговые укрепления и инфраструктуру.

«Белгород» является переработанной многоцелевой АПЛ проекта 949А «Антей», уточняет агентство со ссылкой на источник в «оборонке».

Газета ВЗГЛЯД подробно рассказывала, как может выглядеть российский флот в ближайшем будущем.

Ранее сообщалось, что президент будет принимать участие в церемониях закладки двух серийных фрегатов 22350 «Адмирал Амелько» и «Адмирал Чичагов» в Петербурге на «Северной верфи».