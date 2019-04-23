Путин примет участие в церемонии закладки серийных фрегатов в Петербурге

Президент Владимир Путин во вторник будет участвовать в церемониях закладки двух серийных фрегатов 22350 «Адмирал Амелько» и «Адмирал Чичагов» в Петербурге на «Северной верфи» и в режиме видеосвязи на церемониях закладки и пуска на воду новых кораблей на Прибалтийском заводе в Северодвинске.

«На верфи состоится церемония закладки, стыковки и спуска на воду кораблей для Военно-Морского Флота РФ. Мероприятие объединит в прямом эфире три судостроительных завода. На Судостроительном заводе «Северная верфь» (Санкт-Петербург) состоится закладка двух серийных фрегатов проекта 22350 – «Адмирал Амелько» и «Адмирал Чичагов», – передает РИА «Новости» со ссылкой на информационные материалы к рабочей поездке главы государства в Петербург.

Фрегаты проекта 22350 были разработаны для ведения боя в дальней морской зоне, уточняется в материалах.

По тем же данным, после закладки будет произведена стыковка блоков корвета «Меркурий» проекта 20386. Этот проект разработан Центральным морским конструкторским бюро «Алмаз», «Меркурий» является головным кораблем проекта. Корабль разрабатывался для ведения боя, защиты объектов морской экономической деятельности.

«В это же время на Прибалтийском заводе «Янтарь» (Калининград) произойдет закладка двух больших десантных кораблей «Василий Трушин» и «Владимир Андреев», – уточняется в материалах.

Одновременно с этим в Северодвинске на производственном объединении «Севмаш» спустят на воду атомную подлодку «Белгород», получившую название в честь Города воинской славы, дважды оккупированного немцами во время Великой Отечественной.