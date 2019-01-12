ВМФ запланировал поставить на боевое дежурство 32 «Посейдона»

Военно-морской флот (ВМФ) России планирует в перспективе поставить на боевое дежурство до 32 стратегических необитаемых подводных аппаратов «Посейдон», сообщил источник в оборонно-промышленном комплексе.

«Предполагается, что по две подлодки – носителя «Посейдонов» войдут в боевой состав Северного и Тихоокеанского флотов», – сказал источник ТАСС.

«Каждая будет нести максимум по восемь беспилотников, то есть общее количество «Посейдонов» на боевом дежурстве может достигать 32 единиц», – пояснил он.

Напомним, в России начались подводные испытания стратегического беспилотного аппарата «Посейдон», способного нести ядерные боезаряды.

Тем временем СМИ опубликовали способ затопить США с помощью «Посейдона» и термоядерного взрыва. Газета ВЗГЛЯД рассказывала об экзотических вариантах уничтожения США.