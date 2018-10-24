Предложен способ затопить США с помощью «Посейдона» и термоядерного взрыва

Взгляд
26 декабря, среда  |  Последнее обновление — 08:46  |  vz.ru
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Почему расчеты Росстата признаны «ужасными»

Официальная статистика не всегда отражает реальную картинуФото: Сергей Красноухов/ТАСС
Росстат подвергся жесткой критике на довольно высоком уровне. Качество расчетов просто ужасно, рассказал первый вице-премьер, министр финансов Антон Силуанов. Неудивительно, что порой официальные данные вызывают скепсис как среди экономистов, так и у населения. Можно ли исправить когнитивный диссонанс между статистикой и реальностью? Подробности...
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Почему Лукашенко недоволен итогами встречи с Путиным

Рукопожатие двух президентов крепкое – но не менее сильны и расхождения в их позицияхФото: kremlin.ru
В Москве прошла долгожданная встреча лидеров России и Белоруссии. Перед ее началом раздавались не самые радужные прогнозы, да и Александр Лукашенко жаловался на требования, предъявляемые ему Москвой. В чем суть противоречий между двумя странами – и почему Лукашенко явно остался недоволен итогами переговоров? Подробности...
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Кто и как ищет в космосе опасные для Земли объекты

Инцидент в Хабаровском крае скорее напоминает оползеньФото: кадр из видео
«Падение тела размерами порядка 100 метров в диаметре создаст на Земле кратер наподобие Аризонского. Тела размерами от 1,5 км несут в себе угрозу многолетней ядерной зимы, которая уничтожит нашу цивилизацию», – рассказал газете ВЗГЛЯД старший научный сотрудник Института прикладной астрономии РАН Николай Железнов. Он оценил вероятность падения метеорита в Хабаровском крае. Подробности...
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США оценили американскую жизнь в полмиллиарда долларов

Дело корейского узника Отто Уормбиера можно признать уникальнымФото: Guo Yina/Xinhua/Global Look Press
Северная Корея должна выплатить 501 млн долларов простой американской семье. По крайней мере, такое решение принял суд в США, хотя оно парадоксально и практически неисполнимо. В этом деле фигурируют пытки и трагедия, спровоцированная ребячеством, но главное в том, что оно наглядно показывает, насколько далеко Америка готова распространять свою власть. Подробности...
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Гибель человека на ВПП Шереметьево требует жестких решений

Столкновение авиалайнера с человеком на взлетно-посадочной полосе (ВВП) аэропорта Шереметьево могло привести к крушению авиалайнера или крупной катастрофе
В системе авиационной безопасности России обнаружилась огромная прореха. На взлетно-посадочной полосе московского аэропорта Шереметьево самолетом был сбит насмерть непонятно как там оказавшийся гражданин Армении, депортированный из Испании. По мнению экспертов, инцидент мог закончиться значительно хуже – даже привести к крушению взлетающего лайнера. После ЧП к руководству аэропорта возник целый ряд серьезных вопросов. Подробности...
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Российский двигатель РД-180 может стать «последним из могикан»

Георгий Малинецкий, доктор физико-математических наук, вице-президент Нанотехнологического общества России
Илон Маск назвал ракетный двигатель РД-180, который США много лет закупают у России, «великолепным». Однако такие похвалы заставляют задуматься о будущем нашего космоса. РД-180 совершенен, но этому совершенству есть предел. Подробности...
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Как немецкие бизнес-знахари едва не сделали меня инвалидом

Наталия Янкова, публицист (Германия)
Зашла к врачу за рецептом на таблетки от кашля. Заодно показала колено. Он резко скомандовал: «Пойдемте!» В Германии принято выполнять команды – особенно врачей. Я мысленно сказала «яволь», хотя и не сразу поняла, куда мы пойдем. Подробности...
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Что мешает политическим проходимцам на избирательном поле

Павел Данилин, политолог
Громче всего возмущаются те политические силы, которые и без того показывают весьма скромные результаты на выборах. Валить все на муниципальный фильтр они вряд ли могут – «нечего на зеркало пенять», как говорится в пословице. Подробности...
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    О чем смеялись на пресс-конференции Путина

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          Предложен способ затопить США с помощью «Посейдона» и термоядерного взрыва

             26 декабря 2018, 07:59
          Фото: Egmont Strigl/Imagebroker/Global Look Press
          Текст: Антон Антонов

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          СМИ опубликовали материал о том, как затопить восточное побережье Северной Америки с помощью термоядерного взрыва.

          Автор материала Чоро Тукембаев пишет в «Военно-промышленном курьере», что необходимо организовать прорыв радиальной дайки исландского вулкана Снайфельсйокюдль.

          Для этого предлагается использовать термоядерный взрыв, который обрушит юго-западный склон с ледником и спровоцирует разворот Гольфстрима. Оползень вызовет волну в юго-западном направлении, способную достичь Вашингтона, передает РЕН ТВ.

          При использовании «Статуса-6» («Посейдона») последствия суперцунами усугубит радиоактивная вода. Бункеры от нее не спасут.

          Для затопления Европы нужно создать волну в «природном канале», который начинается от вулканического острова Ян-Майен и достигает Амстердама, заявил Тукембаев.

          Напомним, в России начались подводные испытания стратегического беспилотного аппарата «Посейдон», способного нести ядерные боезаряды.

          Газета ВЗГЛЯД рассказывала об экзотических вариантах уничтожения США.


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