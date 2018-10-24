Предложен способ затопить США с помощью «Посейдона» и термоядерного взрыва

СМИ опубликовали материал о том, как затопить восточное побережье Северной Америки с помощью термоядерного взрыва.

Автор материала Чоро Тукембаев пишет в «Военно-промышленном курьере», что необходимо организовать прорыв радиальной дайки исландского вулкана Снайфельсйокюдль.

Для этого предлагается использовать термоядерный взрыв, который обрушит юго-западный склон с ледником и спровоцирует разворот Гольфстрима. Оползень вызовет волну в юго-западном направлении, способную достичь Вашингтона, передает РЕН ТВ.

При использовании «Статуса-6» («Посейдона») последствия суперцунами усугубит радиоактивная вода. Бункеры от нее не спасут.

Для затопления Европы нужно создать волну в «природном канале», который начинается от вулканического острова Ян-Майен и достигает Амстердама, заявил Тукембаев.