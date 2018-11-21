Российский подводный беспилотник сможет разгоняться до 200 км/ч

Стратегический беспилотный подводный аппарат «Посейдон» сможет развивать скорость более 200 км/ч, сообщил источник в оборонно- промышленном комплексе.

«Покинувший подлодку-носитель беспилотник будет идти к цели на глубине более 1 км со скоростью 200 км/ч и больше (около 110 узлов)», – сказал собеседник ТАСС.

Источник поянсил, что аппарат будет развивать максимальную скорость при помощи воздушной каверны, полости с водяным паром, которая снижает сопротивление среды.

В декабре сообщалось, что в России начались испытания «Посейдона».

В июле Минобороны впервые показало подводный беспилотник, главным преимуществом которого, по словам российских военных, является практически стопроцентная неуязвимость от средств противодействия противника.