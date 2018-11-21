Российский подводный беспилотник сможет разгоняться до 200 км/ч

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4 января, пятница  |  Последнее обновление — 14:43  |  vz.ru
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Чего ждать от цен в 2019-м

Отечественное шампанское станет дороже из-за норм ВТОФото: Роман Пименов/Интерпресс/ТАСС
После праздничных новогодних распродаж потребительские цены в России неизбежно начнут расти. Для этого есть как явные факторы – рост НДС и акцизов на бензин, так и пока потенциальные – это девальвация российской валюты. На что же ждать роста цен в новом году? Подробности...
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Японцы раньше времени стали считать Курилы своими

У Владимира Путина нет ни моральной, ни юридической причины уступать Синдзо Абэ в территориальном спореФото: Kremlin Pool/Zuma/Global Look Press
В январе в Россию собирается приехать премьер-министр Японии Синдзо Абэ. Он утверждает, что на переговорах с Владимиром Путиным намерен достичь прогресса по урегулированию спора о принадлежности Курил. Взаимная декларация от 1956 года закрепила обещание СССР передать два острова в случае заключения мира с японцами. Ранее Абэ даже пообещал «не выселять русских с Курил». На что конкретно премьер может рассчитывать в Кремле? Подробности...
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Жителям Магнитогорска приходится верить в чудо и отбиваться от фейков

Чудесному спасению 11-месячного Ивана радовались всем миромФото: МЧС России
Трагедия, случившаяся перед Новым годом в Магнитогорске, продемонстрировала, как люди способны сплотиться и проявить мужество перед лицом общего горя. Участвующие в операции спасатели совершили чудо, достав младенца из-под завалов. А пережившие шок жители города показали примеры настоящего сочувствия. Однако нашлись и те, кто не гнушается спекулировать на боли россиян и использовать трагедию в своих целях. Подробности...
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Ради выживания Литва готова отказаться от важнейшей антироссийской меры

Так выглядят сегодня заброшенные уголки ЛитвыФото: Christian Handl/imagebroker.com/Global Look Press
Поистине отчаянную для страны меру обсуждают в Литве – референдум о законодательном разрешении иметь двойное гражданство. И все ради того, чтобы вернуть в страну огромное количество трудоспособного населения, уехавшего на Запад. Что происходит сейчас в литовской демографии и поможет ли этот способ? Подробности...
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Гибель человека на ВПП Шереметьево требует жестких решений

Столкновение авиалайнера с человеком на взлетно-посадочной полосе (ВВП) аэропорта Шереметьево могло привести к крушению авиалайнера или крупной катастрофе
В системе авиационной безопасности России обнаружилась огромная прореха. На взлетно-посадочной полосе московского аэропорта Шереметьево самолетом был сбит насмерть непонятно как там оказавшийся гражданин Армении, депортированный из Испании. По мнению экспертов, инцидент мог закончиться значительно хуже – даже привести к крушению взлетающего лайнера. После ЧП к руководству аэропорта возник целый ряд серьезных вопросов. Подробности...
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В СССР замалчивали катастрофы

Виктор Олевич, Политолог
Левое кликушество вокруг трагических событий в Кемерово и Магнитогорске в прошлом году имеет под собой реальную основу: советскую цензуру, которая создавала для отечественной аудитории светлые и беззаботные будни сталеваров и комбайнеров. Подробности...
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«Украинская автокефалия» не режет якутских оленей

Инокиня Евгения (Сеньчукова), пресс-секретарь Якутской епархии, кандидат философских наук
Если тебе говорят о необходимости автокефалии, хотя она не останавливает стрельбу, не восстанавливает производство, не дает ни хлеба, ни по большому счету зрелищ – то это про фантомы. Подробности...
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Государство использует китайский метод для отбора людей во власть

Олег Матвейчев, профессор НИУ-ВШЭ, член Экспертного совета ЭИСИ
Уже сегодня в России перестает доминировать геронтократия, привыкшая главенствовать в стране начиная с 80-х годов, внеся значительный вклад в гибель СССР. Подробности...
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    Самые забавные видеоролики, посвященные символу 2019 года

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    Чем уникален ракетный комплекс «Авангард»

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    Как Путин исполняет желания детей

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      После взрыва газа в Магнитогорске обрушился дом

      За несколько часов до наступления Нового года в Магнитогорске произошла трагедия: взорвался газ в десятиэтажном жилом доме. Разбор завалов продолжается до сих пор. Спасателям приходится то и дело останавливать операцию из-за угрозы обрушения
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      Мировые столицы украсились елками

      Мировые столицы нарядились к Новому году. Крупнейшие города хвастаются своими центральными елками – самыми высокими, яркими и необычными. Например, новогодний символ Минска (на фото) практически целиком состоит из огней
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      Путин выполнил пять детских желаний

      Путин исполнил мечту 10-летнего Коли, страдающего от тяжелого заболевания, пригласив мальчика в Кремль. О своей мечте поздороваться с Путиным Коля рассказал на проекте «Мечтай со мной», в рамках которого добровольцы помогают исполнять желания тяжелобольных детей
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        Каким, по вашему мнению, будет 2019-й год?
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          Российский подводный беспилотник сможет разгоняться до 200 км/ч

             4 января 2019, 13:31
          Фото: Министерство обороны РФ/РИА Новости
          Текст: Алексей Дегтярев

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          Стратегический беспилотный подводный аппарат «Посейдон» сможет развивать скорость более 200 км/ч, сообщил источник в оборонно- промышленном комплексе.

          «Покинувший подлодку-носитель беспилотник будет идти к цели на глубине более 1 км со скоростью 200 км/ч и больше (около 110 узлов)», – сказал собеседник ТАСС.

          Источник поянсил, что аппарат будет развивать максимальную скорость при помощи воздушной каверны, полости с водяным паром, которая снижает сопротивление среды.

          В декабре сообщалось, что в России начались испытания «Посейдона».

          В июле Минобороны впервые показало подводный беспилотник, главным преимуществом которого, по словам российских военных, является практически стопроцентная неуязвимость от средств противодействия противника.


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