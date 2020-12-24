ВМФ не получит в срок носителя «Посейдонов» АПЛ «Белгород»

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24 декабря, четверг  |  Последнее обновление — 09:07  |  vz.ru
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Российские нефть и газ прошли испытание переизбытком

Уникальный 2020 год оставил след в истории нефти и газа Михаил Краснов/ТАСС
2020 год стал причиной серьезных трансформаций в нефтегазовой отрасли. Если 2019 год для России прошел под знаком ожиданий новой газовой войны с Украиной, то 2020 год запомнится сплошными обвалами и потерями. Впрочем, даже в этом уникально сложном году были положительные события. Подробности...
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Почему Макрон поверил вранью Зеленского

«Франция проглатывает откровенную ложь со стороны Украины, потому нам тяжело рассматривать Париж в качестве посредника», – заявили в ЛНР Aurelien Morissard/Global Look Press
Президент Украины наврал президенту Франции о ходе миротворческого процесса в Донбассе. Несмотря на то, что ложь была прозрачной и наглой, Макрон Зеленскому как будто бы поверил. Переговорная тактика Киева выглядит беспомощной только на первый взгляд: Европе проще идти на поводу у украинцев, чем признавать правоту Москвы. Выход из этого тупика только один – штрафовать Киев за бездействие.  Подробности...
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Россия ответила на усиление НАТО в Арктике

На Земле Александры возведена самая северная в мире военная база Пресс-служба Минобороны РФ/ТАСС
На Земле Франца-Иосифа завершено строительство «Арктического трилистника» – самой северной военной базы в мире. Там возведены сотни современных зданий и аэродром, размещен гарнизон из 300 человек. Насколько теперь защищена наша северная граница, которая даже во времена СССР считалась самой уязвимой для ракетного нападения? Подробности...
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Российская вакцина наносит удар по всей украинской власти

Российская вакцина могла бы спасать и украинских граждан Валерий Шарифулин/ТАСС
Украина, похоже, останется одной из немногих стран Европы, у которой не будет в ближайшие месяцы вакцины от коронавируса. Запад, на который Киев так рассчитывал, вовсе не горит желанием срочно обеспечить граждан Украины спасительным лекарственным средством. В этом контексте российская вакцина «Спутник V» уже начала оказывать большое влияние на внутреннюю политику Украины. Подробности...
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За смерть в прямом эфире могут ответить зрители

Стас Решетников (Reeflay) продолжал стримить даже после гибели своей подруги кадр из видео
Очередной стрим подмосковного блогера Стаса Решетникова (Reeflay) закончился трагедией – фактически в прямом эфире умерла его подруга Валентина Григорьева. Ранее блогер не раз демонстрировал пытки над девушкой своим подписчикам, а перед гибелью выгнал ее раздетой на мороз. Эксперты отмечают, что насилие в прямых интернет-эфирах в последнее время стало нормой. Подробности...
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Сталинисты зря мечтают командовать расстрельным взводом

Дмитрий Грунюшкин
Дмитрий Грунюшкин, писатель
Каждый год в конце декабря в соцсетях происходит одно и то же. Лента расцвечивается красными флагами и звездами, в обрамлении которых на нас взирает лучший друг детей и физкультурников с богатыми усами. День рождения Вождя! Подробности...
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США толкают Москву и Пекин к стратегическому союзу

Петр Акопов
Петр Акопов, обозреватель РИА «Новости»
Есть ли предел у российско-китайского взаимодействия? Мы движемся к военному союзу или просто дружим против американцев? И что будет, если Вашингтон изменит свою политику в отношении России или Китая? Подробности...
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Киркоров, Бузова и немного Дудя

Захар Прилепин
Захар Прилепин, писатель, председатель партии «За правду»
При кровавом совке певцом года были бы: Высоцкий, Утёсов, Кристалинская, Шульженко, Зыкина, Бернес, Вертинский, Кобзон, Трошин. А теперь – так. Мы сами это сделали, мы в этом живём, это данность. Другого народа у нас для вас нет. Подробности...
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Додон решил забрать власть в Молдавии

Зачем в США признали славян «цветными»

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Большая пресс-конференция Владимира Путина

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В Кремле украсили главную новогоднюю елку страны

В Москве украсили главную новогоднюю ель страны, установленную на Соборной площади Кремля. 96-летняя ель из-под Наро-Фоминска была выбрана из 50 претенденток по 19 подмосковным лесничествам. Главным мотивом декора стала сказка «Морозко»
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Новый российский пассажирский самолет впервые поднялся в воздух

В России возрожден советский еще проект регионального самолета Ил-114 – его новая модификация совершила свой первый полет. Планируется, что сертификацию самолет пройдет в 2022 году, а его производство составит до 12 единиц ежегодно
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Авиалайнер МС-21 впервые взлетел с российскими двигателями

На фото – новейший отечественный пассажирский авиалайнер МС-21-310, совершающий первый полет с российскими двигателями ПД-14. До этого момента лайнер летал только с иностранными авиадвигателями
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17:54

В шести горных селах Дагестана отремонтировали дома культуры

Дома культуры в шести горных селах Дагестана капитально отремонтировали в 2020 году по нацпроекту «Культура». Два из них уже открылись после капремонта, остальные планируется открыть до конца декабря, сообщила врио министра культуры Дагестана Зарема Бутаева.
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11:22
собственная новость

Театр кукол отремонтировали в Оренбурге по нацпроекту

Здание Оренбургского государственного областного театра кукол готовится к открытию после капитального ремонта, проведенного по нацпроекту «Культура».
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12:13

Модельную библиотеку с мультстудией и клубом комиксов открыли в Коми

Модельная библиотека в рамках нацпроекта «Культура» открылась в отдаленном поселке лесозаготовителей Югыдъяг в Республике Ком, в ней созданы мультстудия, клубы комиксов, технического творчества, коворкинг-зона, рассказала директор центральной библиотечной системы района Галина Пашнина.
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Сколько вы планируете потратить на новогодние подарки?
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    НОВОСТЬ ЧАСА: ВМФ не получит в срок носителя «Посейдонов» АПЛ «Белгород»
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    ВМФ не получит в срок носителя «Посейдонов» АПЛ «Белгород»

       24 декабря 2020, 08:21
    Фото: Павел Львов/РИА Новости
    Текст: Дмитрий Зубарев

    Передача Военно-морскому флоту (ВМФ) России носителя ядерных подводных беспилотников «Посейдон» подлодки «Белгород» и двух субмарин проекта «Ясень-М» «Казань» и «Новосибирск» перенесена на 2021 год, сообщил источник в оборонно-промышленном комплексе.

    «Предполагалось, что до конца 2020 года ВМФ получит АПЛ специального назначения «Белгород» проекта 09852 – носитель ядерных подводных беспилотников «Посейдон» и многоцелевые АПЛ проекта 885М «Ясень-М» – «Казань» и «Новосибирск». Однако сроки сдачи перенесены на следующий год», – сообщил источник ТАСС.

    Другой источник в кораблестроительной отрасли подтвердил эту информацию. По его данным, перенос передачи флоту этих трех АПЛ, а также атомного подводного ракетного крейсера стратегического назначения «Князь Олег» проекта 955А («Борей-А») на следующий год вызван главным образом тем, что по ряду причин, не зависящих от «Севмаша», строящего субмарины, в установленные сроки не выполнены запланированные программы испытаний.

    Первый носитель «Посейдонов» – подлодка «Белгород» проекта 09852 – была спущена на воду 23 апреля 2019 года. Ее передача флоту планировалась на сентябрь 2020 года.

    Напомним, в мае источник в ОПК сообщал, что первый пуск беспилотного подводного аппарата «Посейдон» с борта атомной подводной лодки «Белгород» запланирован на осень 2020 года.


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