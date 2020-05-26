Назван срок проведения первого пуска «Посейдона» с борта АПЛ

Первый пуск беспилотного подводного аппарата «Посейдон» с борта атомной подводной лодки «Белгород» запланирован на осень 2020 года, сообщил источник в оборонно-промышленном комплексе.

«Осенью запланирован практический пуск «Посейдона» с борта атомной подводной лодки «Белгород», которая является первым опытным носителем этих беспилотников», – приводит слова источника РИА «Новости».

По его данным, «Посейдона» в собранном виде пока нет, проходят испытания отдельных узлов и агрегатов», идет сборка первых образцов глубоководных аппаратов.

Напомним, в феврале 2019 года министр обороны генерал армии Сергей Шойгу объявил об успешном завершении морских полигонных испытаний «Посейдона».

Первый носитель «Посейдонов» – подлодка «Белгород» проекта 09852 – была спущена на воду 23 апреля 2019 года. Ее передача флоту запланирована на сентябрь 2020 года. Второй носитель глубоководных подводных аппаратов «Посейдон» – атомную подводную лодку «Хабаровск» проекта 09851 – планируется спустить на воду в конце июня.

Как «Белгород», так и АПЛ «Хабаровск» способны нести по шесть аппаратов «Посейдон».

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