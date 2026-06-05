Силуанов заявил о переходе экономики России к сбалансированному росту

Tекст: Вера Басилая

Российская экономика приблизилась к этапу стабильного развития, рассказал министр финансов Антон Силуанов во время делового завтрака Сбербанка на Петербургском международном экономическом форуме.

«Легко жить, когда раздаешь расходы, снижаешь ставки, рост идет. Но насколько он устойчивый, рост? Мы сейчас видим, что такого роста постоянно быть не может», – подчеркнул руководитель ведомства.

Силуанов добавил, что пришло время сделать развитие более сбалансированным без масштабных дефицитов бюджета и низких процентных ставок. По его словам, страна уже проходит эту стадию, и позитивные изменения начинают ощущаться, передает РИА «Новости».

Министр финансов Антон Силуанов заявил об улучшении экономической ситуации в стране.

Вице-премьер России Александр Новак сообщил о переходе отечественной экономики к этапу управляемого охлаждения.

В конце прошлого года Минфин спрогнозировал выход на устойчивые темпы роста ВВП в 2026 году.