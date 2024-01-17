Экс-депутат Бундестага Гердт: Протестами против АдГ немцев пытаются отвлечь от экономического кризиса

Tекст: Евгений Поздняков

«В настоящий момент АдГ является единственной политической силой, способной противостоять Олафу Шольцу. Все остальные партии представляют собой «ручную оппозицию». Собственную фракцию формирует и Сара Вагенкнехт. Отмечу, что у нее имеются неплохие шансы создать по-настоящему независимое объединение», – сказал экс-депутат Бундестага Вальдемар Гердт.

«Однако сейчас лишь АдГ способна громогласно выступать против беспорядка, учрежденного канцлером. Его политика довела страну до ужасающего спада в экономике. Во многих городах гремят забастовки фермеров и рабочих. Разумеется, Шольцу хочется подавить народные волнения», – отмечает он.

«Публичное порицание АдГ отлично для этого подходит. Думаю, именно он и его приспешники организовали травлю основных политических конкурентов. Не стоит забывать и о том, что в руках канцлера сосредоточена власть над многими немецкими СМИ. Правительственная пропаганда также активно помогает своему лидеру», – подчеркивает собеседник.

«Граждан всячески убеждают выйти на улицу, выразить недовольство по отношению к АдГ, которая якобы является пособницей фашизма. Это очень надуманная причина. Трезвый взгляд на проблемы неконтролируемой миграции пытаются представить в качестве радикальных националистических идей», – акцентирует эксперт.

«Отмечу, что тема фашизма была выбрана организаторами неслучайно. Немцы крайне негативно относятся к этой идеологии. Соответственно, заставить их поучаствовать в митинге против такой концепции достаточно легко. Тем не менее не думаю, что это серьезным образом отразится на репутации АдГ», – уточняет он.

«Недоброжелатели партии могут собрать тысячи граждан ФРГ, рассказать им массу небылиц и сказок, однако они не смогут изменить главного: простой работяга, возвращаясь домой с митинга, будет заглядывать в свой пустой кошелек. Рано или поздно он поймет, кто истинный виновник его бедственного положения», – резюмирует Гердт.

Ранее на митинг против АдГ в Кельне вышли более десяти тысяч человек. Об этом сообщает издание Deutshe Welle (признано в РФ иноагентом). Мероприятие проходило на центральной площади Хоймаркт. Люди держали в руках флаги ЕС и ЛГБТ-сообщества (признано экстремистской идеологией). На плакатах были надписи: «Нас больше!», «АдГ – зачинатель фашизма».

Аналогичные акции прошли и в других регионах ФРГ. Так, издание Die Zeit пишет о многолюдном митинге в Постдаме, куда на встречу с протестующими прибыли канцлер Олаф Шольц и министр иностранных дел Анналена Бербок. Мэр города Майк Шуберт поддержал граждан, вышедших на улицы, а также отметил, что они противостоят «чудовищной опасности для демократии».

В Дуйсбурге участниками митингов стали, приблизительно, 2,5 тыс. человек. Схожее количество людей собралось у штаб-квартиры АдГ в Гамбурге. Поводом для массовых демонстраций стала публикация издания Corrective, в которой говорится о встрече высокопоставленных членов партии со сторонниками нацистских взглядов в ноябре 2023 года.

На собрании обсуждалась возможность высылки из Германии около миллиона человек: просителей убежища, иностранцев с видом на жительство и «неассимилированных граждан». В указанной беседе якобы принимал участие Роланд Хартвиг, личный референт сопредседателя АдГ Алисы Вайдель.

После обнародования материала в стране начались споры о возможности запрета деятельности «Альтернативы для Германии». За запуск данной процедуры высказались некоторые политики из правящей Социал-демократической партии. Ранее в экспертном сообществе отмечали, что руководство ФРГ пытается отвлечь немецкое общество от экономического спада слухами о возможном начале войны НАТО и России.