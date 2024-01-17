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    Как-то с логикой у поуехавших странновато – ты рассказываешь оставшимся и живущим на территории ГУЛАГа про то, какие они быдло и путинисты и должны гореть в аду, а тебе и книжки печатают, и продают, и в театриках ставят, и много где чего.

    3 комментария
    Наталья Потемкина Наталья Потемкина Политэмигранты врут, как очевидцы

    Говоря о том, что в США бытует миф о страшной и ужасной России, многие думают, что виноваты в этом исключительно американские СМИ. Увы, в конкурсе «кто расскажет самую страшную историю о России» они всегда будут на втором месте после так называемых очевидцев.

    8 комментариев
    Сергей Миркин Сергей Миркин Британская конфетка не сделает жизнь Зеленского слаще

    На фоне того, что ни США, ни ЕС не выделили Украине денег, подписание соглашения с Британией в Киеве публично объявляют геополитической победой. На самом деле этот документ сродни решению ЕС о начале переговоров с Украиной о вступлении в союз.

    4 комментария
    17 января 2024, 13:48

    Немецкий эксперт объяснил акции протеста против АдГ в Германии

    Экс-депутат Бундестага Гердт: Протестами против АдГ немцев пытаются отвлечь от экономического кризиса

    Немецкий эксперт объяснил акции протеста против АдГ в Германии
    @ Michael Kuenne/Keystone Press Agency/Global Look Press

    Tекст: Евгений Поздняков

    Олаф Шольц вполне может быть причастен к организации демонстраций против «Альтернативы для Германии» (АдГ). Таким образом он пытается отвлечь немецкое общество от забастовок и экономического спада в стране. Об этом газете ВЗГЛЯД сказал экс-депутат Бундестага Вальдемар Гердт. Ранее на митинг против АдГ в Кельне вышли более десяти тысяч человек.

    «В настоящий момент АдГ является единственной политической силой, способной противостоять Олафу Шольцу. Все остальные партии представляют собой «ручную оппозицию». Собственную фракцию формирует и Сара Вагенкнехт. Отмечу, что у нее имеются неплохие шансы создать по-настоящему независимое объединение», – сказал экс-депутат Бундестага Вальдемар Гердт.

    «Однако сейчас лишь АдГ способна громогласно выступать против беспорядка, учрежденного канцлером. Его политика довела страну до ужасающего спада в экономике. Во многих городах гремят забастовки фермеров и рабочих. Разумеется, Шольцу хочется подавить народные волнения», – отмечает он.

    «Публичное порицание АдГ отлично для этого подходит. Думаю, именно он и его приспешники организовали травлю основных политических конкурентов. Не стоит забывать и о том, что в руках канцлера сосредоточена власть над многими немецкими СМИ. Правительственная пропаганда также активно помогает своему лидеру», – подчеркивает собеседник.

    «Граждан всячески убеждают выйти на улицу, выразить недовольство по отношению к АдГ, которая якобы является пособницей фашизма. Это очень надуманная причина. Трезвый взгляд на проблемы неконтролируемой миграции пытаются представить в качестве радикальных националистических идей», – акцентирует эксперт.

    «Отмечу, что тема фашизма была выбрана организаторами неслучайно. Немцы крайне негативно относятся к этой идеологии. Соответственно, заставить их поучаствовать в митинге против такой концепции достаточно легко. Тем не менее не думаю, что это серьезным образом отразится на репутации АдГ», – уточняет он.

    «Недоброжелатели партии могут собрать тысячи граждан ФРГ, рассказать им массу небылиц и сказок, однако они не смогут изменить главного: простой работяга, возвращаясь домой с митинга, будет заглядывать в свой пустой кошелек. Рано или поздно он поймет, кто истинный виновник его бедственного положения», – резюмирует Гердт.

    Ранее на митинг против АдГ в Кельне вышли более десяти тысяч человек. Об этом сообщает издание Deutshe Welle (признано в РФ иноагентом). Мероприятие проходило на центральной площади Хоймаркт. Люди держали в руках флаги ЕС и ЛГБТ-сообщества (признано экстремистской идеологией). На плакатах были надписи: «Нас больше!», «АдГ – зачинатель фашизма».

    Аналогичные акции прошли и в других регионах ФРГ. Так, издание Die Zeit пишет о многолюдном митинге в Постдаме, куда на встречу с протестующими прибыли канцлер Олаф Шольц и министр иностранных дел Анналена Бербок. Мэр города Майк Шуберт поддержал граждан, вышедших на улицы, а также отметил, что они противостоят «чудовищной опасности для демократии».

    В Дуйсбурге участниками митингов стали, приблизительно, 2,5 тыс. человек. Схожее количество людей собралось у штаб-квартиры АдГ в Гамбурге. Поводом для массовых демонстраций стала публикация издания Corrective, в которой говорится о встрече высокопоставленных членов партии со сторонниками нацистских взглядов в ноябре 2023 года.

    На собрании обсуждалась возможность высылки из Германии около миллиона человек: просителей убежища, иностранцев с видом на жительство и «неассимилированных граждан». В указанной беседе якобы принимал участие Роланд Хартвиг, личный референт сопредседателя АдГ Алисы Вайдель.

    После обнародования материала в стране начались споры о возможности запрета деятельности «Альтернативы для Германии». За запуск данной процедуры высказались некоторые политики из правящей Социал-демократической партии. Ранее в экспертном сообществе отмечали, что руководство ФРГ пытается отвлечь немецкое общество от экономического спада слухами о возможном начале войны НАТО и России.

    15 января 2024, 13:14
    Рар: Немцев нельзя запугать войной с Россией

    Политолог Рар: Немецкое общество не верит в возможность конфликта с Россией

    Рар: Немцев нельзя запугать войной с Россией
    @ Imago Images/TASS

    Tекст: Евгений Поздняков

    Публикация Bild вполне может готовить немцев к необходимости отправки иностранных военных на Украину. Однако общество ФРГ не запугать конфликтом с Москвой. В это никто не верит. Об этом газете ВЗГЛЯД сказал политолог Александр Рар. Ранее немецкое издание Bild сообщило о якобы имеющемся в ФРГ плане войны с Россией.

    «Газета Bild известна своими провокациями и нагнетанием страстей. Поэтому относиться к публикации Репке стоит с долей скепсиса. Важно понимать контекст, в рамках которого была выпущена эта статья. США отказываются от снабжения Украины оружием и пытаются переложить эту задачу на европейцев», – сказал германский политолог Александр Рар.

    «Руководства стран ЕС не знают, как действовать без американцев. Поэтому министры Британии и Франции помчались в Киев, чтобы заверить Зеленского в готовности продолжать поддержку ВСУ. Германию же хотят вынудить стать главным донором финансовой помощи Украины. Однако немцы устали от этого конфликта, поэтому в ход пошли аргументы о скором нападении России на НАТО», – отмечает он.

    «Еще недавно политики и эксперты ФРГ говорили о том, что у Москвы нет сил на ведение войны. Надеюсь, что таким образом в Германии не готовят почву для отправки явно слабеющей Украине иностранных солдат», – акцентирует эксперт.

    «Однако если упомянутый документ правдивый, то рассматривать его нужно в качестве одного из «рабочих сценариев», разработанных в недрах министерства обороны ФРГ. Например, администрация Шольца до сих пор не поставляет Украине ракеты Taurus. Делается это не из-за миролюбивости, а по причине имеющихся опасений дальнейшей эскалации», – подчеркивает политолог.

    «Не думаю, что статьей в Bild Германия пытается отвлечь население от внутренних проблем страны. Немцы не глупы. Общество ФРГ нельзя запугать войной с Россией. В возможность конфликта здесь никто не верит. Скорее всего, все дело именно в переполохе внутри руководства ЕС», – указывает собеседник.

    «Часть политиков Евросоюза считает, что Украина не может проиграть, поскольку это ослабит НАТО. Другие, как мы видим по митингам в Давосе, стараются способствовать началу мирных переговоров между противоборствующими сторонами. Данная позиция не всем приходится по душе», – резюмирует Рар.

    Ранее стало известно о подготовке Германии к войне между НАТО и Россией. Об этом, ссылаясь на секретный документ бундесвера, сообщило издание Bild. Так, согласно ожиданиям министерства обороны ФРГ, конфликт может начаться уже летом 2025 года. При этом эскалация произойдет в феврале 2024-го, когда российская армия перейдет в активное наступление на Украине.

    После начала продвижения в рамках СВО, Россия якобы планирует дать старт серьезным кибератакам на государства Прибалтики. Параллельно с этим, по данным издания, Москвой будет проводиться работа по разжиганию страстей среди этнических русских меньшинств. Сформировавшиеся споры будут использованы РФ в качестве предлога для начала масштабных учений «Запад-2024», в котором будут задействованы 50 тыс. солдат.

    По плану бундесвера, в октябре Россия перебросит войска и ракеты средней дальности в Калининград. Уже в декабре в районе Сувалкского коридора произойдет искусственно вызванный «пограничный конфликт» и «беспорядки с многочисленными жертвами». Результатом обострения станет отдача приказа главнокомандующего НАТО в «день икс» о переброске на восточный фланг 300 тыс. солдат.

    Таким образом, начало войны называется «неизбежным». «Мощный прошлогодний гороскоп для рыбы в раке. Не исключаю, что аналитическую часть бундесверу предоставил германский МИД под руководством Бербок», – иронически прокомментировала статью Bild в своем Telegram-канале официальный представитель МИД Мария Захарова.

    Ранее Владимир Путин заявлял о резком росте активности альянса вблизи российских границ. Президент обращал внимание на то, что численность контингента организации в Восточной и Центральной Европе увеличивается. По его мнению, в настоящий момент НАТО уже и не пытается скрыть агрессивный характер собственных действий за оборонительными формулировками.

    Коментарии (21)
    14 января 2024, 18:19
    Во Франции призвали Россию дать Европе умереть самостоятельно

    Экс-военный из Франции заявил, что ни один русский солдат не должен освобождать Европу

    Tекст: Вера Басилая

    Европа находится в глубочайшем кризисе из-за некомпетентного руководства, но России освобождать ее не стоит, эти страны «умрут сами», заявил бывший военнослужащий армии Франции Николя, посещающий Донбасс с гуманитарной миссией.

    Николя, имеющий двойное гражданство Франции и России, считает, что «дураки европейцы» сами должны разобраться со своими элитами, и ни одного русского солдата ни в коем случае не надо отправлять освобождать Европу, которая постепенно сама умрет, передает РИА «Новости».

    Он также добавил, что идеалом в Европе служит ЛГБТ( признано экстремистской организацией, запрещено в России), а экономика ЕС в упадке из-за некомпетентного руководства.

    Бывший военный также отметил, что бывшие страны третьего мира разворачивают новый мировой порядок, а европейцы, некогда бывшие самыми продвинутыми, станут самыми бедными. По его словам, Европа уходит вниз, а арабский, азиатский и африканский мир поднимается.

    Ранее премьер-министр Венгрии Виктор Орбан заявил, что без радикальных перемен Евросоюз распадется, нынешняя политика Брюсселя «забивает гвозди в крышку гроба» ЕС.

    Коментарии (23)
    14 января 2024, 21:46
    В Болгарии призвали убрать из учебников по истории упоминание о дружбе с Россией

    Министр обороны Болгарии призвал убрать из учебников по истории упоминания о сотрудничестве и дружбе с Россией

    Tекст: Вера Басилая

    Министр обороны Болгарии Тодор Тагарев заявил, что нужно убрать из учебников по истории упоминания о сотрудничестве и дружбе с Россией.

    Таграев считает, что Болгария должна противодействовать российской пропаганде» и «правильно» преподносить историю страны, передает RT.

    Выступая в Атлантическом совете, министр заявил, что из поколения в поколение учат, что Россия – освободитель и друг, и болгары должны быть ей благодарны, но в истории страны «часто оказывались на противоположных сторонах в различных конфликтах».

    Ранее депутаты в болгарском Пловдиве предложили демонтировать памятник советскому солдату-освободителю «Алеша».

    Между тем, бывший французский военный с двойным гражданством заявил, что ни один русский солдат не должен освобождать Европу, России следует дать этим странам умереть самим.

    Коментарии (76)
    16 января 2024, 15:19
    В Германии дали совет Киеву для достижения мира с Россией

    Вагенкнехт посоветовала Киеву отказаться от вступления в НАТО для мира с Россией

    В Германии дали совет Киеву для достижения мира с Россией
    @ IMAGO/Kira Hofmann/Global Look Press

    Tекст: Валерия Городецкая

    Для начала переговорного процесса с Москвой Киеву необходимо пойти на уступки, заявила немецкий политик Сара Вагенкнехт.

    В эфире телеканала Tagesschau Вагенкнехт выразила мнение, что для достижения мира с Россией украинскому руководству нужно отказаться от перспективы вступления в НАТО, передает РИА «Новости». Кроме того, возможно, стране придется пожертвовать территорией, добавила она.

    Политик отметила, что поставки вооружений Украине для улучшения ее переговорной позиции возымели обратный эффект. «А тезис, который нам всегда говорили: «Мы должны поставить оружие, чтобы переговорная позиция Украины улучшилась», не подтвердился вообще. Вышло обратное», – сказала она.

    Ранее официальный представитель МИД России Мария Захарова назвала условия для переговоров по Украине.

    Коментарии (14)
    16 января 2024, 00:05
    Кулеба рассказал, как «решал вопросы» в Европе с помощью борща с водкой и салом

    Глава МИД Украины Дмитрий Кулеба рассказал, что «решал любые вопросы» в Европе с помощью водки, борща и сала

    Кулеба рассказал, как «решал вопросы» в Европе с помощью борща с водкой и салом
    @ Philip Reynaers/www.imago-images.de/Global Look Press

    Tекст: Денис Тельманов

    Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба рассказал, что когда он работал послом в Совете Европы, он придумал приглашать чиновников на домашний обед с борщом, водкой и салом, что позволяло «решать любые вопросы».

    «У меня был «клуб борща». Идея такая: варится борщ у меня в квартире, в резиденцию посла приглашаешь нужных тебе людей, бутылка водки, борщ, хлеб, сало. Работало безотказно для решения любых вопросов», – приводит ТАСС слова Кулебы из интервью YouTube-каналу «Бомбардир».

    Украинский министр подчеркнул, что «все любят поесть и выпить в тех или иных объемах».

    Ранее официальный представитель МИД России Мария Захарова назвала главу украинского дипведомства Дмитрия Кулебу неадекватным и агрессивным из-за заявления, что он хотел ударить российского министра иностранных дел Сергея Лаврова на встрече в Анталье.

    По ее словам, неадекватность представителей киевского режима – широко известный факт, поскольку необразованных агрессивных людей набрали под видом министров разваливать Украину за американские деньги.

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    16 января 2024, 16:12
    Депутат Европарламента назвал трусами сбежавших с Украины мужчин

    Депутат ЕП Мадисон призвал выдать Киеву 800 тыс. проживающих в ЕС украинских мужчин, назвав их трусами

    Депутат Европарламента назвал трусами сбежавших с Украины мужчин
    @ Dwi Anoraganingrum/Zuma Exclusive/TASS

    Tекст: Александра Юдина

    Эстонский депутат Европарламента (ЕП) Яак Мадисон в ходе заседания ЕП призвал Евросоюз выдать Киеву украинских мужчин, «нелегально бежавших из страны» и проживающих на территории объединения.

    По его словам, на прошлой неделе президент Украины Владимир Зеленский «ясно сказал, что в рядах ВСУ не хватает мужчин», передает ТАСС.

    Мадисон заметил, что в Европе проживает почти 800 тыс. украинских мужчин, которые нарушили законы и нелегально бежали из страны, как трусы. «Мы должны помочь Украине с этими мужчинами», – заявил политик.

    При этом ранее Эстония отказалась высылать украинцев мобилизационного возраста. До этого министр внутренних дел Эстонии Лаури Ляэнеметс допускал выдачу Украине военнообязанных беженцев.

    Напомним, депутат Европарламента от Ирландии Мик Уоллес заявлял, что ЕС должен нести ответственность за конфликт на Украине и сдачу украинцев, подлежащих мобилизации.

    Коментарии (28)
    15 января 2024, 01:42
    Bild: Германия готовится к войне с Россией

    Bild: Минобороны Германии готовится к войне с Россией

    Bild: Германия готовится к войне с Россией
    @ Philipp Schulze/dpa/Global Look Press

    Tекст: Ольга Никитина

    Германия занимается подготовкой к войне между Североатлантическим альянсом и Россией, пишут немецкие СМИ со ссылкой на секретный документ Бундесвера.

    Согласно ожиданиям минобороны ФРГ, конфликт может начаться летом 2025 года, говорится в публикации таблоида Bild. Издание отмечает, что в «день икс» главнокомандующий НАТО отдаст приказ о переброске на восточный фланг 300 тыс. солдат, включая более 30 тыс. военных из состава Бундесвера, передает РИА «Новости».

    Эскалация, по данным газеты, может начаться уже в феврале 2024 года, когда российская армия перейдет в активное наступление на Украине.

    В секретном плане минобороны Германии, по информации издания, описываются действия России и Запада с точностью до места и месяца. Начало войны названо «неизбежным». Наиболее вероятным местом столкновения составители доклада считают Сувалкский коридор между Белоруссией и Калининградской областью.

    В декабре президент Владимир Путин отмечал, что активность НАТО резко возросла – к российским границам переброшены значительные силы США.

    Коментарии (36)
    16 января 2024, 16:20
    Новая партия в Германии призвала прекратить поставки оружия Украине

    Der Spiegel: «Союз Сары Вагенкнехт» выступил за прекращение поставок оружия Киеву и возвращение российского газа

    Новая партия в Германии призвала прекратить поставки оружия Украине
    @ REUTERS/Gleb Garanich

    Tекст: Вера Басилая

    Партия «Союз Сары Вагенкнехт» в Германии в случае победы на выборах в Европарламент намерена вернуться к импорту российского газа, остановить поставки оружия Киеву и выступить против расширения ЕС, сообщил журнал Der Spiegel со ссылкой на проект европейской предвыборной программы партии.

    Одним из важных пунктов в программе является призыв к прекращению поставок оружия на Украину, который может побудить Россию вступить в мирные переговоры, пишут «Известия».

    Газета FAZ опубликовала содержание программного документа «Партии Сары Вагенкнехт», он должен быть окончательно одобрен 27 января. Так, согласно предложению Вагенкнехт, ЕС в нынешнем виде неэффективен и нуждается в фундаментальном реформировании, он должен стать независимым от США международным игроком и обладать собственной цифровой инфраструктурой.

    Также в документе говорится, что должен быть приоритет национального законодательства над европейским, и предлагается ввести мораторий на расширение ЕС и на увеличение его бюджета.

    Ранее Вагенкнехт заявила, что для начала переговорного процесса с Москвой Киеву необходимо отказаться от вступления Украины в НАТО. Официальный представитель МИД России Мария Захарова назвала условия для переговоров по Украине. По ее словам, Запад должен прекратить вооружать Киев.

    Коментарии (10)
    15 января 2024, 10:02
    Захарова высмеяла немецкий «секретный план» подготовки войны с Россией

    Спикер МИД Захарова иронично допустила, что немецкий «секретный план» предоставила глава МИД Германии Бербок

    Захарова высмеяла немецкий «секретный план» подготовки войны с Россией
    @ Софья Сандурская/ТАСС

    Tекст: Александра Юдина

    Слитый в инфопомойку Bild немецкий «секретный план» развязывания войны между НАТО и Россией похож на мощный прошлогодний гороскоп «для рыбы в раке», заявила спикер МИД Мария Захарова.

    В своем Telegram-канале она указала, что слитый в инфопомойку Bild немецкий «секретный план», предоставленный, вероятно, главой МИД Германии Анналеной Бербок, является «мощным прошлогодним гороскопом для рыбы в раке».

    Ранее немецкие СМИ со ссылкой на секретный документ бундесвера сообщили, что Германия занимается подготовкой к войне между Североатлантическим альянсом и Россией. Так, в публикации таблоида Bild указано, что эскалация может начаться уже в феврале 2024 года, когда российская армия перейдет в активное наступление на Украине.

    Коментарии (21)
    15 января 2024, 18:19
    Протестующие фермеры освистали министра финансов в Берлине
    Протестующие фермеры освистали министра финансов в Берлине
    @ IMAGO/Global Look Press

    Tекст: Валентина Григоренко

    Протестующие фермеры, которые выступают в Берлине против отмены для них субсидий, освистали министра финансов ФРГ Кристиана Линднера, обратившегося к ним с речью, сообщили СМИ.

    Прямую трансляцию с места события ведет немецкий журнал Spiegel. Отмечается, что после того как Линднер подошел к микрофону и попытался произнести первые слова, демонстранты начали греметь колокольчиками и скандировать «проваливай», «лжец» и «лицемер». В свою очередь президент Союза фермеров Германии Йоахим Руквид попросил демонстрантов проявить уважение к министру и призывал вести себя тише, пишут «Известия».

    Однако фермеры, несмотря на попытки Линднера успокоить их фразами «я вас слышу», «я понимаю ваш протест» и «это законный и мирный протест», неоднократно перебивали политика и продолжали свистеть.

    После того как Линднер упомянул ситуацию на Украине, демонстранты начали шуметь еще громче, поэтому он решил повторить свою речь дважды. Как сообщает Berliner Zeitung, министр выразил большое сочувствие фермерам и добавил, что сокращение субсидий на сельскохозяйственное дизельное топливо правительство отменять не будет.

    В начале января фермеры в Германии начали забастовку по всей стране против мер правительства по экономии бюджета, они заблокировали своими тракторами ряд автобанов. В Берлине протестующие выстроились у Бранденбургских ворот. Забастовка даже привела к остановке одного из заводов немецкого концерна Volkswagen в нижнесаксонском Эмдене, так как недовольные немцы просто перекрыли все подъезды к предприятию.

    Коментарии (3)
    16 января 2024, 16:36
    Депутат Европарламента назвал Украину бездонной бочкой

    Tекст: Валерия Городецкая

    Украина давно превратилась в «бездонную бочку» для европейских налоговых денег, заявил депутат Европейского парламента Харальд Вилимски, возглавляющий делегацию Австрийской партии свободы.

    Выступая перед дебатами в парламенте Евросоюза по теме оказания финансовой помощи Киеву, Вилимски высказался против перевода Украине 50 млрд евро, сообщил информационный портал OTS, передают «Известия».

    Ссылаясь на данные Независимого института экономических исследований, депутат заявил, что Евросоюз по состоянию на осень прошлого года передал Украине около 133 млрд евро. Он отметил, что при этом какая-либо стратегия и усилия по обеспечению прекращения огня и последующих мирных переговоров отсутствует.

    «Поэтому мы не видим причин отправлять все больше и больше европейских налоговых денег на Украину без какой-либо перспективы конца. <…> Украина давно превратилась в бездонную бочку», – сказал Вилимски. Он также указал на процветающую на Украине коррупцию и заявил, что вливаемая в страну помощь ЕС только подпитывает ее.

    Ранее Белый дом предупредил об отсутствии «волшебного горшочка» с деньгами для Украины.

    Коментарии (7)
    15 января 2024, 12:34
    Политолог объяснил публикацию в немецких СМИ о подготовке к войне с Россией

    Политолог Корнилов: Пропаганда в Германии пытается создать образ «российской угрозы»

    Политолог объяснил публикацию в немецких СМИ о подготовке к войне с Россией
    @ Bernhard Freisen/Global Look Press

    Tекст: Евгений Поздняков

    К сообщениям о подготовке Берлином плана войны с Москвой стоит относиться с долей скепсиса. Однако проработать потенциальные угрозы от внезапной агрессии все же необходимо. Об этом газете ВЗГЛЯД сказал политолог Владимир Корнилов. Ранее немецкое издание Bild сообщило о якобы имеющемся в ФРГ плане войны с Россией.

    «Западные издания часто выпускают статьи о возможной войне с Россией. Однако материал Bild заслуживает внимания, поскольку в популяризации слухов может быть заинтересовано правительство ФРГ. Берлину необходимо отвлечь население от внутренних проблем государства», – сказал политолог Владимир Корнилов.

    «Сейчас в Германии наблюдается резкий спад экономики, в стране бурлят масштабные забастовки рабочих. Образ «страшного и опасного врага» потенциально способен объединить немецкое общество. Внешняя угроза всегда снижает уровень внутренних противоречий», – отмечает он.

    «Я бы обратил внимание на автора статьи. Это известный русофоб Репке. Описанный им план по войне с Россией крайне подробен. Однако материал резко обрывается на начале мобилизации в ФРГ. Видимо, журналист побоялся перегнуть палку с нагнетанием ужаса вокруг возможного конфликта», – считает эксперт.

    «Тем не менее фантастом Репке назвать сложно. Реальные планы столкновения с Россией наверняка имеются у Берлина, а также у остальных членов НАТО или ЕС. Поэтому данную статью нужно внимательно изучить, чтобы проработать все потенциальные для Москвы угрозы», – акцентирует собеседник.

    «По дипломатической линии России стоит сделать упор на прямое обращение к немецкому обществу. Важно донести до граждан ФРГ, что их правительство пытается вовлечь население в бессмысленный и жестокий конфликт, который не только не исправит внутренние проблемы ФРГ, но и значительно их усугубит», – резюмирует Корнилов.

    Ранее стало известно о подготовке Германии к войне между НАТО и Россией. Об этом, ссылаясь на секретный документ бундесвера, сообщило издание Bild. Так, согласно ожиданиям министерства обороны ФРГ, конфликт может начаться уже летом 2025 года. При этом эскалация произойдет в феврале 2024-го, когда российская армия перейдет в активное наступление на Украине.

    После начала продвижения в рамках СВО, Россия якобы планирует дать старт серьезным кибератакам на государства Прибалтики. Параллельно с этим, по данным издания, Москвой будет проводиться работа по разжиганию страстей среди этнических русских меньшинств. Сформировавшиеся споры будут использованы РФ в качестве предлога для начала масштабных учений «Запад-2024», в котором будут задействованы 50 тыс. солдат.

    По плану бундесвера, в октябре Россия перебросит войска и ракеты средней дальности в Калининград. Уже в декабре в районе Сувалкского коридора произойдет искусственно вызванный «пограничный конфликт» и «беспорядки с многочисленными жертвами». Результатом обострения станет отдача приказа главнокомандующего НАТО в «день икс» о переброске на восточный фланг 300 тыс. солдат.

    Таким образом, начало войны называется «неизбежным». «Мощный прошлогодний гороскоп для рыбы в раке. Не исключаю, что аналитическую часть бундесверу предоставил германский МИД под руководством Бербок», – иронически прокомментировала статью Bild в своем Telegram-канале официальный представитель МИД Мария Захарова.

    Ранее Владимир Путин заявлял о резком росте активности альянса вблизи российских границ. Президент обращал внимание на то, что численность контингента организации в Восточной и Центральной Европе увеличивается. По его мнению, в настоящий момент НАТО уже и не пытается скрыть агрессивный характер собственных действий за оборонительными формулировками.

    Коментарии (3)
    16 января 2024, 20:54
    Фицо объяснил, почему Венгрию не лишат права голоса в ЕС

    Премьер Словакии Фицо заявил, что не даст согласия на лишение Венгрии права голоса в ЕС

    Фицо объяснил, почему Венгрию не лишат права голоса в ЕС
    @ Robert Michael/ZB/Global Look Press

    Tекст: Кристина Цыцура

    Для лишения Венгрии права голоса в ЕС необходимо согласие всех членов, а нынешнее правительство Словакии не даст его, заявил премьер-министр Словакии Роберт Фицо.

    «Я не соглашусь с нападками на страну за то, что она сражается за свой суверенитет и самостоятельность, даже внутри ЕС», – передает РИА «Новости» со ссылкой на слова Фицо о Венгрии.

    Он напомнил, что в Брюсселе появились планы лишить Венгрию «права голоса и других прав» в ЕС.

    Фицо отметил, что никогда не согласится с атакой против Венгрии, которая противоречит представлениям о защите суверенитета и национальных интересов в ЕС.

    Ранее Фицо заявил, что выплата Киеву 50 млрд евро повлечет жертвы, усиление позиции России, а не успех ВСУ.

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    16 января 2024, 10:10
    Во Франции объяснили, зачем Германии нужен конфликт с Россией

    Французский политик Филиппо заявил, что Германии нужен конфликт с Россией в качестве отвлекающего маневра

    Tекст: Александра Юдина

    Германия нуждается в начале военных действий против России для создания отвлекающего маневра, заявил лидер французской партии «Патриоты» Флориан Филиппо.

    По его словам, такие действия направлены в первую очередь на внутреннюю аудиторию Евросоюза для предотвращения социального взрыва, передает RT.

    Ранее немецкие СМИ со ссылкой на секретный документ бундесвера сообщили, что Германия занимается подготовкой к войне между Североатлантическим альянсом и Россией.

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    14 января 2024, 15:03
    Эстония отказалась высылать украинцев мобилизационного возраста

    Премьер Эстонии Каллас заявила, что не будет высылать украинских беженцев мобилизационного возраста

    Tекст: Вера Басилая

    Эстония исключает высылку прибывших в страну украинских мужчин мобилизационного возраста, поскольку они находятся в стране на законных основаниях, заявила премьер-министр Кая Каллас в видеоинтервью изданию The Kiev Independent.

    Премьер призналась, что обсуждала этот вопрос с президентом Украины Владимиром Зеленским, но исключила высылку украинцев. По ее словам, ЕС предоставил им временную защиту, и выдавать Украине их Таллин не будет. Каллас подчеркнула, что Украина сама должна обращаться к находящимся в Эстонии украинцам и приглашать их обратно, передает РИА «Новости».

    По последним данным департамента полиции и погранохраны, в Эстонии находятся 35 713 украинских беженцев, из них 6898 – в возрасте от 18 до 60 лет, то есть это мужчины мобилизационного возраста.

    Ранее министр внутренних дел Эстонии Лаури Ляэнеметс допускал выдачу Украине военнообязанных беженцев. Депутат Европарламента от Ирландии Мик Уоллес заявлял, что ЕС должен нести ответственность за конфликт на Украине и сдачу украинцев, подлежащих мобилизации.

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