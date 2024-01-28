  • Новость часаЛукашенко: Славянское единство будет восстановлено
  • Лента новостей
  • Эксклюзив
  • Новости
    •
    Байден невольно подыграл экспорту российского СПГ
    Эксперты: Французская постколониальная империя в Африке потерпела крах
    Экоактивисты в Париже облили супом «Джоконду» (видео)
    В Иордании погибли трое военных США, десятки ранены
    NYT: Израиль оказался крупным источником вооружений для ХАМАС
    ВСУ пожаловались на запрет Запада бить «вглубь территории России»
    Раскрыты подробности поставок оружия из Греции на Украину
    В Венгрии заявили о претензиях на Закарпатье после поражения Украины
    Мнения
    Денис Миролюбов Денис Миролюбов УЕФА ищет способ вернуть российский футбол в Европу

    К Европе и ее выходкам можно относиться по-разному. Но одно отрицать нельзя: без конкурентных международных соревнований российский футбол продолжит стагнировать.

    14 комментариев
    Глеб Простаков Глеб Простаков Запад опасается продовольственной монополии России

    Украинские черноземы, это то ценное, что сейчас есть в стране на фоне разрушения значительной части промышленности. Но возможности по завершению поглощения украинских земель иностранным капиталом в значительной мере осложнились рисками от проводимой Россией спецоперации.

    12 комментариев
    Геворг Мирзаян Геворг Мирзаян Казахский национализм рано или поздно приведет к конфликту с Москвой

    Практически любой национализм на российской периферии будет иметь антироссийский характер. Ведь его цель как раз в том, чтобы обособиться от России, от ее культурного пространства, от веков совместной с нами истории.

    62 комментария
    28 января 2024, 19:05 • Новости дня

    Рар: Протурецкая партия имеет большое будущее в Германии

    Политолог Рар: Партия DAVA использует неудовлетворенность мусульманского меньшинства в ФРГ в качестве политического топлива

    Рар: Протурецкая партия имеет большое будущее в Германии
    @ IMAGO/Bernd Elmenthaler/Global Look Press

    Tекст: Евгений Поздняков

    Число мусульман в ЕС неуклонно растет. В будущем партии, защищающие интересы мигрантов, будут иметь неплохие шансы на победу за места в Европарламенте. Однако в настоящий момент добиться победы им будет достаточно трудно. Об этом газете ВЗГЛЯД сказал германский политолог Александр Рар. Ранее стало известно, что в голосовании за места в Европарламенте примет участие протурецкая партия DAVA.

    «Демократический альянс за разнообразие и подъем (DAVA) – новая немецкая сила, которая планирует баллотироваться на выборах в Европарламент в этом июне. Это объединение крайне близко к националистической Партии справедливости и развития (ПСР), которой руководит президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган», – сказал германский политолог Александр Рар.

    «Власти ФРГ по-настоящему встревожены появлением этой политической силы. DAVA обращает внимание на повседневную дискриминацию «людей с иностранными корнями» и требует получения ими полного объема прав. Эти граждане часто сталкиваются с дискриминацией при поиске квартир или при подборе работы, поскольку они не воспринимаются в качестве полноправных членов европейского общества», – отмечает собеседник.

    «Таким образом, DAVA заманивает своего избирателя с помощью крайне простых лозунгов. Данная партия намерена бороться с детской и старческой бедностью с помощью социальных пособий. Она также призывает к установлению прагматичной политики по отношению к беженцам», – подчеркивает эксперт.

    «Разумеется, простые немцы не станут голосовать за такую политическую силу. Очевидно, что ставка делается на многочисленное турецкое население в ФРГ. Не думаю, что DAVA сумеет хорошо проявить себя на летних выборах в Европарламент, однако у нее, как и у других схожих политических объединений, определенно большое будущее в современном ЕС», – резюмирует Рар.

    Ранее стало известно, что в голосовании за места в Европарламенте будет принимать участие протурецкая партия DAVA. Об этом в своем Telegram-канале сообщает издание Bild. Подчеркивается, что данную фракцию называют «ответвлением» от турецкой ПСР, руководителем которой является президент страны Эрдоган.

    Подчеркивается, что в настоящий момент в ФРГ проживают около 2,5 млн мусульман, обладающих правом голоса. После вступления в силу нового закона о гражданстве в апреле 2024-го к ним добавится еще столько же. При этом фигура Эрдогана чрезвычайно популярна среди турок, обосновавшихся на территории Германии.

    Кроме того, изданию удалось найти информацию о ключевых лидерах DAVA. К ним относится, например, гамбургский врач Мустафа Йолдас, который стоит на учете МВД страны за поддержку ХАМАС. Другой партийный руководитель – Фатих Зингал из Золингена – известен тем, что оспаривает геноцид армянского народа.

    При этом Bild удалось связаться с фракционным лидером Тейфиком Озджаном, который сообщил, что избирательная кампания будет вестись исключительно «за счет членских взносов и спонсоров из Германии». При этом сам факт наличия данной партии настораживает многих рядовых немцев.

    Так, депутат Бундестага от ХДС Кристоф де Фриз считает, что DAVA будет пытаться изобразить мусульман «жертвами общества расистского большинства». По его мнению, немецкие органы безопасности должны «внимательно следить за деятельностью этой партии и ее связями с турецким правительством».

    Издание «Россия в глобальной политике» в своем Telegram-канале отмечает, что любопытным является сам факт создания в Германии «этнорелигиозной партии, которая фактически представляет интересы другого государства». Отмечается, что правовая и полицейская системы ФРГ, скорее всего, отыщут способы нейтрализации данной партии.

    27 января 2024, 10:53 • Новости дня
    Фицо предупредил Украину об ошибке в случае отказа от транзита российского газа

    Премьер Словакии Фицо: Украина совершит ошибку, если не обеспечит транзит российского газа в Европу

    Фицо предупредил Украину об ошибке в случае отказа от транзита российского газа
    @ REUTERS/Gleb Garanich

    Tекст: Вера Басилая

    Украина совершит огромную ошибку, если не создаст условия для транзита газа из России в Европу после окончания в конце 2024 года срока действия соглашения с компанией «Газпром», заявил премьер-министр Словакии Роберт Фицо в интервью ТАСР.

    Фицо отметил, что транзит российского газа в Европу через Украину, касается не только Словакии, но и Италии и Австрии, которые поддерживают продление соглашения, передает ТАСС.

    По мнению премьера Словакии, есть возможность продолжения транзита российского газа после 2024 года, и было бы хорошо, если найдется решение без прямого участия  украинских фирм. Фицо считает, что словацкие компании могли бы заключить прямые соглашения с Газпромом, но все зависит от воли украинцев гарантировать транзит газа.

    Фицо добавил, что понимает политические соображения Украины, но в Киеве, по его мнению, знают, что транзит российского газа через ее территорию приносит ей какие-то средства.

    Газета ВЗГЛЯД писала, как газ пойдет через Украину без контракта.

    Коментарии (11)
    26 января 2024, 16:38 • Новости дня
    Вице-губернатор Техаса призвал Вашингтон «уйти с дороги»
    Вице-губернатор Техаса призвал Вашингтон «уйти с дороги»
    @ ZUMA Press/Global Look Press

    Tекст: Вера Басилая

    Вице-губернатор Техаса Дэн Патрик предупредил президента США Джо Байдена и его администрацию о возможном столкновении с техасскими силовиками, которые «делают свою работу», и призвал Вашингтон «уйти с дороги», сообщил телеканал Fox News.

    В эфире телеканала Патрик призвал Байдена не совершать крупнейшую ошибку – идти на конфронтацию с правоохранителями, армией и национальной гвардией на границе. По его словам, техасские силовики делают то, чего хочет американский народ, передает РИА «Новости».

    Вице-губернатор отметил, что Техас приветствует любую помощь от других штатов, но ее следует организовать через соответствующие инстанции, чтобы не допустить столпотворения на границе. Патрик добавил, что если Джо Байден уйдет с пути местных силовиков, то они смогут защитить границу.

    Ранее в четверг губернатор Техаса Грег Эббот объявил о «вторжении» мигрантов и мерах по самозащите из-за сложившейся ситуации. Национальная гвардия штата Техас взяла под свой контроль участок границы с Мексикой, закрыв доступ агентам федеральной пограничной службы.

    Между тем Верховный суд США по запросу администрации Байдена разрешил убрать забор из колючей проволоки, который власти Техаса разместили вдоль границы с Мексикой. В то же время губернаторы-республиканцы 25 штатов Америки обвинили Белый дом и Байдена в нежелании защищать границу США и бороться с нелегальной миграцией.

    Газета ВЗГЛЯД писала, как борьба между президентом США и Конгрессом за деньги для Украины получила еще одно измерение и воодушевила сепаратистов Техаса.

    Коментарии (26)
    26 января 2024, 09:38 • Новости дня
    Во Франции заявили об «огромной провокации» Еврокомиссии против фермеров

    Политик Филиппо призвал уничтожить ЕС ради спасения сельского хозяйства Франции

    Tекст: Ольга Никитина

    Лидер французского движения «Патриоты» Флориан Филиппо назвал «невероятным» действия Европейской комиссии, которая в разгар акций протеста фермеров из Франции, Германии, Польши и других европейских стран собирается ускорить принятие соглашения о свободной торговле между ЕС и Меркосур (общий рынок стран Южной Америки).

    Филиппо на своей странице в X (прежнее название – Twitter; соцсеть заблокирована в РФ) подчеркнул, что ЕК совершила «огромную провокацию», которая «убьет сельское хозяйство» Франции и других европейских стран. «Она вполне может это сделать», – приводит его слова РИА «Новости».

    Политик считает, что Европейский союз необходимо уничтожить, прежде чем объединение «разрушит» его страну.

    Филиппо и ранее заявлял, что Европейский союз является «адской системой», которую следует быстрее разрушить, пока она не уничтожила Европу.

    Газета ВЗГЛЯД ранее писала о том, как фермеры стали новой угрозой для европейских властей.

    Коментарии (10)
    27 января 2024, 15:07 • Новости дня
    В аэропорту Мюнхена задержали украинского пенсионера с 455 тыс. евро

    Tекст: Кристина Цыцура

    Сотрудники аэропорта Мюнхена задержали 66-летнего гражданина Украины, который пытался вывезти 455 тыс. евро наличными, пишет газета Bild.

    Мужчина намеревался отправиться на Кипр. При досмотре он сообщил, что везет с собой только 300 евро, но при прохождении контроля ему передали чемодан, в котором оказались толстые пачки купюр номиналом 20 и 50 евро, передает ТАСС.

    Деньги конфискованы, ведется расследование.

    Ранее ФСБ задержала украинца в Ростовской области по подозрению в шпионаже.

    Коментарии (12)
    27 января 2024, 21:51 • Новости дня
    Профсоюз пограничников США поддержал Техас в конфликте с Белым домом

    Tекст: Валерия Городецкая

    Американские власти делают все, чтобы помешать охране границы страны, заявили в профсоюзе агентов и сотрудников пограничной службы США, комментируя конфликт между руководством Техаса и Белого дома на фоне ситуации с мигрантами.

    «Вызывает сожаление, что действующая администрация продолжает делать все, что может, чтобы помешать охране нашей границы», – сообщили РИА «Новости» в организации.

    Между тем американский предприниматель Илон Маск заявил, что пограничный патруль получил поручение помогать нелегальным мигрантам в пересечении южной границы США.

    «Строительство стены – отвлекающий маневр. Чтобы исправить эту ситуацию [с нелегальными мигрантами], не нужна стена. Пограничному патрулю поручено содействовать масштабному незаконному въезду в Соединенные Штаты», – написал Маск на своей странице в соцсети X (бывший Twitter, заблокирована в России).

    По мнению предпринимателя, основная проблема заключается в том, что любой может попросить убежище в США, при этом ему не нужно доказывать необходимость в этом. «А это означает, что все [население] Земли может приехать в Америку», – заключил он.

    Ранее губернатор американского штата Оклахома Кевин Ститт заявил, что планирует направить Национальную гвардию к границе Техаса из-за «вторжения» мигрантов.

    Коментарии (11)
    25 января 2024, 21:59 • Новости дня
    Литовцев призвали потратить сбережения на производство танков
    Литовцев призвали потратить сбережения на производство танков
    @ Kay Nietfeld/dpa/Global Look Press

    Tекст: Вера Басилая

    Займ денег на финансирование оборонных расходов у населения является приемлемым вариантом, это элемент доверия своему государству, заявила в эфире национального радио LRT спикер сейма (парламента) Литвы Виктория Чмилите-Нильсен.

    Спикер считает, что прослеживается согласие политических сил в данном вопросе. По ее словам, это является одним из тех средств, по которым можно договориться чуть ли не сегодня, передает ТАСС.

    По данным председателя комитета сейма по национальной безопасности и обороне Лауринаса Касчюнаса, Литве на оборону в ближайшие семь лет дополнительно необходимо 500 млн евро в год, что соответствует 0,5% валового внутреннего продукта.

    Ранее министр экономики и инвестиций Аушрине Армонайте. предложила выпустить облигации оборонного займа, которые бы распространялись среди населения. Она заявила, что гражданам следует не «держать сбережения в носке», а вложить их в производство танков.

    Коментарии (29)
    26 января 2024, 16:16 • Новости дня
    Рар назвал рычаги давления США на Венгрию по украинском вопросу

    Политолог Рар: США не могут допустить появления новых несогласных с поддержкой Украины

    Рар назвал рычаги давления США на Венгрию по украинском вопросу
    @ freepik.com

    Tекст: Евгений Поздняков

    Венгрия является одним из немногих европейских государств, занимающих альтернативную позицию по финансированию Украины. США хотят добиться единства Евросоюза по данному вопросу, поэтому и пытаются сдерживать Будапешт. Об этом газете ВЗГЛЯД сказал политолог Александр Рар. Ранее в США заявили об имеющихся рычагах давления на Венгрию.

    «США обладают мощнейшими рычагами воздействия на своих европейских союзников. В первую очередь речь идет о финансовых ограничениях, в частности, об отключении дружественных финансовых организаций из американской банковской системы. Штаты фактически контролируют экономическую машину ЕС», – сказал германский политолог Александр Рар.

    «До сих пор Вашингтон благосклонно относился к деятельности премьер-министра Венгрии Виктора Орбана. Если раньше Венгрия участвовала в антироссийских санкциях, то в последнее время венгры стали даже блокировать отдельные пакеты рестрикций. Эта страна также достаточно критически смотрит на вопросы поддержки Украины. Против этого США и ополчились», – отмечает эксперт.

    «В самих Штатах помощь ВСУ блокируется Конгрессом. С точки зрения администрации Байдена, именно европейцы должны перенять финансовую ответственность за Украину. Белому дому очень не нравится тот факт, что Венгрия решила оппонировать данному развитию событий. Однако, несмотря на критику сложившейся ситуации, в конечном итоге Будапешт всегда соглашается с мнением Брюсселя», – подчеркивает собеседник.

    «Правительство Орбана попросту подкупают, постепенно переводя им ранее замороженные ЕС деньги. Тем не менее в США реально опасаются, если Венгрия и дальше будет успешно блокировать пакеты помощи Украине, то в Евросоюзе могут появиться и другие государства, способные выражать альтернативный взгляд на проблему. Такого раскола Белому дому допустить нельзя», – резюмирует Рар.

    Ранее в США заявили об имеющихся рычагах давления на Венгрию. Об этом в интервью изданию Financial Times рассказал американский посол в Будапеште Дэвид Прессман. По его словам, Штаты рассматривают эту европейскую страну в качестве союзника, однако для Белого дома удивителен тот факт, что местное правительство отказывается учитывать интересы нацбезопасности Америки.

    Дипломат раскритиковал венгерского премьер-министра за открытую поддержку Дональда Трампа в период избирательной кампании в США. По его мнению, Виктору Орбану также не следуют симпатизировать призывам отставки Джо Байдена.

    Интересно, что параллельно с этими событиями в Словакии прошли антиправительственные протесты. На акции в Братиславе вышли около 27 тыс. человек. Кроме того, оппозиционными силами были анонсированы митинги схожей направленности еще в 14 городах страны.

    На одной из демонстрацию пришел и глава партии  Progresivne Slovensko, вице-спикер парламента Михал Шимечка. Во время своего обращения к собравшимся он подчеркнул, что премьер-министр государства Роберт Фицо явно недооценил «готовность народа защищать справедливость». Толпа поддержала его криками «Мы не будем молчать» и «Остановим его».

    В декабре появились сообщения о том, что политические союзники главы правительства Венгрии намерены провести переговоры с конгрессменами-республиканцами в США по вопросу прекращения американской помощи Украине.

    Коментарии (4)
    27 января 2024, 08:09 • Новости дня
    Власти Техаса вывезли в другие штаты более 100 тыс. незаконных мигрантов

    Губернатор Техаса Эббот заявил, что из штата было вывезено более 102 тыс. мигрантов

    Tекст: Вера Басилая

    Власти Техаса в рамках программы по перемещению незаконных мигрантов отправили в другие штаты США свыше 102 тыс. человек, заявили в офисе губернатора региона Грега Эббота.

    В сообщении говорится, что с апреля 2022 года свыше 12,5 тыс. мигрантов были вывезены в Вашингтон, более 37,5 тыс. человек – в Нью-Йорк и 31,2 тыс. мигрантов были перемещены в Чикаго с августа 2022 года, передает РИА «Новости».

    Также более 16 тыс. нелегалов отправлены в Денвер, еще 3,4 тыс.человек – в Филадельфию, еще полторы тысячи – в Лос-Анджелес.

    Кроме того, власти Техаса самостоятельно изъяли более 454 млн летальных доз запрещенного наркотического вещества фентанил и задержали на границе почти полмиллиона незаконных мигрантов.

    Ранее президент США Джо Байден заявил, что готов принять новые жесткие меры по пресечению нелегальной миграции в США, если Конгресс одобрит законопроект.

    Зампред Совбеза России Дмитрий Медведев заявил, что неспособность Вашингтона справиться с миграционным кризисом ведет к тому, что все более реальной становится возможность образования Техасской Народной Республики.

    Коментарии (3)
    25 января 2024, 22:30 • Новости дня
    Турция официально одобрила вступление Швеции в НАТО

    Эрдоган утвердил вступление Швеции в НАТО

    Tекст: Елизавета Шишкова

    Президент Турции Реджеп Эрдоган подписал указ об утверждении ратификации протокола о вступлении Швеции в НАТО, документ опубликован в дополнительном номере официального правительственного вестника Resmi gazete.

    Указом признано целесообразным утвердить «Протокол об участии Королевства Швеция в Североатлантическом договоре», который был подписан в Брюсселе 5 июля 2022 года, передает РИА «Новости».

    Закон вступает в силу со дня публикации.

    Ранее пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков назвал ратификацию турецким парламентом принятия Швеции в НАТО суверенным решением Турции.

    Политологи Станислав Ткаченко и Владимир Корнилов пояснили газете ВЗГЛЯД, что Анкара, вероятно, обменяла вступление Швеции в НАТО на экономические или военные преференции.

    Коментарии (18)
    27 января 2024, 05:38 • Новости дня
    Госдеп одобрил продажу Турции истребителей F-16

    Госдеп США одобрил продажу Турции вооружений на 23 млдр долларов, в том числе истребителей F-16

    Tекст: Денис Тельманов

    Госдепартамент США разрешил возможную продажу Турции истребителей F-16, комплектов модернизации и других систем на общую сумму 23 млрд долларов, сообщило Агентство по сотрудничеству в области безопасности Пентагона.

    «Предполагаемая продажа будет соответствовать целям США в сфере внешней политики и национальной безопасности», – передает ТАСС сообщение Агентства.

    Отмечается, что за наличие F-16 у Турции повысит «потенциал и операционную совместимость военно-воздушных сил союзника по НАТО», что важно для «политической и экономической стабильности в Европе».

    При этом в Госдепе считают, что поставки «не изменят базовый военный баланс в регионе.

    Конгресс США должен в течение 30 дней рассмотреть потенциальную сделку и одобрить или заблокировать ее.

    Напомним, что президент Турции Тайип Эрдоган называл поставку F-16 условием для одобрения приятия в НАТО Швеции. 23 января парламент Турции одобрил присоединение Швеции к НАТО.

    Ранее глава МИД Турции Хакан Фидан заявил госсекретарю США Энтони Блинкену, что турецкая сторона ожидает окончания процесса по продаже истребителей F-16.

    Коментарии (13)
    26 января 2024, 14:12 • Новости дня
    Министр обороны Германии оценил риск «нападения России» на НАТО

    Министр обороны Германии Писториус заявил, что не видит угрозы «нападения России» на НАТО

    Министр обороны Германии оценил риск «нападения России» на НАТО
    @ Christian Charisius/dpa/Global Look Press

    Tекст: Ольга Никитина

    Министр обороны Германии Борис Писториус сообщил, что в настоящее время не видит «угрозы нападения России» на территорию НАТО или на какую-либо из стран – членов Североатлантического альянса.

    Писториус в интервью газете Bild заявил, что Россия сосредоточена на СВО. Также он со ссылкой на мнение военных аналитиков заявил, что подготовка Москвой новых крупномасштабных кампаний займет несколько лет, передает ТАСС.

    При этом глава германского военного ведомства считает, что нужен «принцип сдерживания» России, как во времена холодной войны, которая была намного более предсказуемой, чем нынешняя ситуация.

    Ранее Писториус заявлял, что следующие три–пять лет Германии следует использовать, чтобы вооружиться.

    Газета ВЗГЛЯД ранее писала, как население стран НАТО учат думать о войне с Россией.

    Коментарии (4)
    27 января 2024, 16:12 • Новости дня
    Писториус заявил о неготовности Германии к противостоянию с Россией
    Писториус заявил о неготовности Германии к противостоянию с Россией
    @ Britta Pedersen/DPA/Global Look Press

    Tекст: Кристина Цыцура

    Министр обороны ФРГ Борис Писториус заявил, что Берлин не готов к противостоянию с Россией, пишет The Telegraph.

    По его словам, Германия не способна себя защитить от проблем безопасности, с которыми столкнется Европа в будущем, передает РИА «Новости».

    Он добавил, что нельзя испытывать «непоколебимую уверенность» в том, что в регионе постоянно будет царить мир. Глава Минобороны ФРГ призвал подготовиться к противостоянию «угрозам, исходящим от России» и других действующих лиц.

    Ранее Писториус оценил риск «нападения России» на НАТО.

    Коментарии (6)
    28 января 2024, 00:29 • Новости дня
    В Анталье экстренно сел самолет из-за криков в багажном отделении

    Авиалайнер турецкой авиакомпании Pegasus экстренно сел в Анталье из-за криков о помощи из багажного отделения

    Tекст: Денис Тельманов

    Пассажирский самолет, летевший из Стамбула Эр-Рияд, совершил экстренную посадку в аэропорту турецкого города Анталья.

    Причиной инцидента стали крики о помощи, которые раздавались из багажного отделения самолета, передает РИА «Новости» со ссылкой на турецкие СМИ.

    Отмечается, что лайнер принадлежится турецкой авиакомпании Pegasus, по данным сервиса отслеживания местоположения самолетов Flightradar24, самолет уже сел.

    Сейчас самолет проверяют наземные службы, при отсутствии технических проблем, он продолжит полет по марштуру.

    Ранее сообщалось, что Пассажирка родила в летевшем из Москвы в Таджикистан самолете. Роженице помогали бортпроводники, одна из которых в прошлом работала фельдшером.

    Коментарии (0)
    27 января 2024, 20:51 • Новости дня
    Съезд партии Вагенкнехт начался с благодарности Красной армии

    Съезд партии Вагенкнехт начался с благодарности Красной армии за освобождение Освенцима

    Tекст: Валерия Городецкая

    В Германии состоялось первое партийное собрание «Союза Сары Вагенкнехт – За разум и справедливость», мероприятие началось со слов благодарности в адрес Красной армии.

    Слова благодарности произнесла новый член партии, писательница и журналистка Даниэла Дан, передает РИА «Новости». Она напомнила, что Красная армия пожертвовала 13 млн солдат, чтобы освободить узников концентрационных лагерей.

    «И за это мы благодарны и в вечном долгу перед ними, как бы ни изменилась ситуация в мире за прошедшее время», – сказала политик. Она подчеркнула, что, вопреки утверждению главы Еврокомиссии Урсулы фон дер Ляйен о том, что Аушвиц освободили представители союзных армий, сделали это советские солдаты.

    «Величайшее преступление в истории человечества было совершено немцами. <...> И я считаю важным подчеркнуть, что сегодня создается партия, которая стремится сохранить память об этом и сделать из этого выводы», – заключила Дан.

    Ранее постпредство России при ЕС отреагировало на заявление Еврокомиссии в связи с Международным днем памяти жертв Холокоста, напомнив, что крупнейший нацистский лагерь смерти Освенцим освобождала Красная армия, а не «союзные войска».

    Коментарии (0)
    28 января 2024, 00:59 • Новости дня
    В Турции поезд с туристами столкнулся с бетономешалкой

    Пассажирский поезд с иностранными туристами протаранил бетономешалку на северо-западе Турции

    Tекст: Денис Тельманов

    Поезд, перевозивший из Стамбула в Софию пассажиров, большинство из которых иностранные туристы, врезался в переезжавшую пути бетономешалку недалеко от турецкого города Текирдаг на северо-западе страны.

    Водитель бетономешалки получил травмы и доставлен в больницу, передает ТАСС со ссылкой на агентство Ihlas.

    Отмечается, что в железнодорожном составе находилось 80 человек, информация об их состоянии не приводится. На место инцидента выехали бригады медиков, полиции и поисково-спасательной службы.

    Ранее сообщалось, что пассажирский поезд и фура столкнулись в Чехии. Погиб машинист поезда, 15 пассажиров получили травмы.

    Коментарии (0)
    Главное
    Захарова высмеяла данные о попытке «российского» коптера сорвать коронацию Карла III
    Фарион назвала Львов «городом русскоязычных диверсантов»
    В Казахстане подняли вопрос о притязаниях на Оренбург и Астрахань
    Пентагон отменил учения с шестью странами
    Глава JPMorgan указал на движение экономики США «к краю обрыва»
    Открытием зимовочного комплекса в Антарктиде Россия двигает глобальную науку вперед
    У Британии не хватило мощи для удара по хуситам

    Как газ пойдет через Украину без контракта

    Словакия начала договариваться с Украиной о том, чтобы продолжить получать российский газ после окончания транзитного договора с Газпромом в этом году. Завершение соглашения – не приговор. Транзит может быть продолжен даже без него. Как это возможно и что может помешать? Подробности

    Перейти в раздел

    Хамство в адрес Трампа станет «лебединой песней» Зеленского

    «Сначала подумай, а потом говори». Таким стал ответ президента Украины Владимира Зеленского Дональду Трампу на его предложения по урегулированию конфликта. Очевидно, Зеленский сказал это, не подумав о своей собственной участи. Подробности

    Перейти в раздел

    Снять блокаду Ленинграда помогли два ключевых удара

    27 января – одна из важнейших дат в истории России. В этот день, 80 лет назад, Красная армия полностью избавила Ленинград от немецко-фашистской блокады. Ключевую роль в успехе этой операции в итоге сыграли два удара: один – крайне рискованный, а другой – почти случайный. Однако оба они оказались победными. Подробности

    Перейти в раздел

    Запад нашел ответ на провальный «контрнаступ» Украины

    США работают над новой стратегией поддержки Украины на десять лет вперед. Смена тактики заключается в укреплении военной силы и экономики, отказе от возвращения утраченных территорий и отражении наступления России. Также США рассчитывают на удары Украины дальнобойным оружием и диверсии. Эксперты говорят, что смена тактики после провального «контрнаступа» ВСУ закономерна. Но Россия, понимая замысел противника, должна корректировать ход и цели СВО. Подробности

    Перейти в раздел

    К атаке Украины на Белгород прямо причастен Запад

    Украина совершила новый акт террора против гражданских лиц – Белгород подвергся массовому обстрелу кассетными боеприпасами. Убиты 15 человек, в том числе дети. В Вашингтоне заявили, что не поощряют подобные атаки, но эксперты указывают, что именно США несут за произошедшее прямую ответственность. И не только они. Подробности

    Перейти в раздел
    Перейти в раздел

    • Еще одна война: Корея против Кореи

      Одна из ведущих газет США The New York Times, ссылаясь на чиновников, пишет о возможном начале войны между двумя Кореями уже через несколько месяцев. Ранее лидер КНДР Ким Чен Ын действительно сделал ряд крайне смелых и резких шагов. Но начнется ли новая корейская война на самом деле?

    • США затрещали по швам

      Половина штатов США поддержали штат Техас в его противостоянии с федеральными властями и Верховным судом. Миграционный кризис на границе привел к тому, что на юге США воодушевились сепаратисты. Доведет ли Джо Байден Америку до распада?

    • Польша закрыла русофобское дело

      Министерство обороны Польши признало окончательным доклад по расследованию авиакатастрофы под Смоленском, в которой погиб президент страны Лех Качиньский. Это значит, что польская сторона берет вину на себя, хотя еще недавно пыталась обвинять Россию. Что изменилось?

    Перейти в раздел
    Перейти в раздел

    • Развитие транспортной системы России в 2023 году

      Транспорт, одна из фундаментальных отраслей российской экономики, в 2023 году не просто выстоял, но и показал рост. Это касается и внутренних путей, и тех, что связывают Россию с внешним миром. О ключевых показателях достижений российского транспорта – в нашей инфографике.

    • Как растет популярность российских платежных систем

      Уход с российского рынка западных сервисов, обеспечивающих предоставление финансовых услуг, привел к расцвету отечественных платежных систем (банковских карт «Мир», системы быстрых платежей СБП, системы передачи финансовых сообщений СПФС). Взрывной рост их популярности – в нашей инфографике.

    • Самые растущие отрасли российской промышленности

      Российская промышленность переживает в последнее время бурный рост, иногда на десятки процентов в годовом выражении. Какие отрасли растут быстрее всего – в нашей инфографике

    Перейти в раздел

    • Кличко начал матч против Зеленского

      Мэр Киева и бывший чемпион мира по боксу среди профессионалов Виталий Кличко внезапно обнаружил, что Украина «движется в неправильном направлении». Киевский градоначальник резко раскритиковал президента Украины Зеленского и заявил, что в стране «пахнет вертикалью и авторитаризмом». Эксперты связывают происходящее с падением рейтинга Зеленского и с тем, что Запад начал подыскивать ему сменщиков.

    • Трампу расставили ловушки по всей Америке

      Сразу в 16 штатах США поданы иски с требованием не допустить участия бывшего президента страны Дональда Трампа до праймериз Республиканской партии. В случае удовлетворения этих исков Трамп не сможет участвовать в выборах главы государства, но политические последствия могут оказаться для всех США куда более серьезными.

    • Байден оставил Зеленского без подарка на Рождество

      Визит президента Украины в Вашингтон с целью добиться от США очередных денежных траншей закончился провалом. Разногласия внутри Конгресса по-прежнему мешают утвердить многомиллиардную программу помощи Украине, и уже заявлено, что сделать это будет «практически невозможно» до Рождества.

    Перейти в раздел
  • Экономика
  • Политика
  • Общество
  • В мире
  • Происшествия
  • Мнения
  • Видео
  • Фото
  • Инфографика
  • Карикатуры
    •
  • Игры
  • О газете
    •

    Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

    ..............