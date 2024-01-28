Федор Лукьянов спрогнозировал перспективы немецкой партии сторонников Эрдогана

Tекст: Дмитрий Зубарев

Издание Bild в своем Telegram-канале сообщило, что 9 июня 2024 года в голосовании за места в Европарламенте будет участвовать новая партия под названием DAVA («Демократический альянс за разнообразие и пробуждение»), которую называют «ответвлением» Партии справедливости и развития Реджепа Эрдогана.

По сообщению издания, сейчас в Германии проживает как минимум 2,5 млн мусульман с немецким паспортом и правом голоса, а после вступления в силу нового закона о гражданстве в апреле 2024 года общее количество мусульман с правом голоса составит уже пять миллионов человек. При этом Эрдоган чрезвычайно популярен среди турок, проживающих в Германии.

В распоряжении газеты также оказалась учредительная декларация партии DAVA с именами ее ключевых лидеров. Это, например, гамбургский врач Мустафа Йолдас, который стоит на учете МВД Германии за поддержку ХАМАС, или юрист из Золингена Фатих Зингал, который оспаривает геноцид армян.

По мнению политолога Федорова Лукьянова, само по себе появление в Германии этнорелигиозной партии, которая фактически представляет интересы другого государства – уже любопытно. Однако эксперт прогнозирует, что правовая и полицейская система Германии найдут способы нейтрализации такой партии, «но примечательно, что база для такой политической силы уже есть».