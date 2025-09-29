В 2005 году по опросам общественного мнения 51% россиян боялись милицию больше, чем преступников, а по опросам 1999 года 67% респондентов решительно не доверяли милиции. Сейчас 36% считают, что полиция работает удовлетворительно, 27% – что хорошо. 63% в сумме.8 комментариев
Силовики задержали более 70 мигрантов после рейда по хостелам Москвы
Во время масштабной проверки хостелов на юго-востоке Москвы задержали 72 иностранца, нарушивших миграционные правила и порядок воинского учета.
Более 70 мигрантов были задержаны в ходе масштабного рейда по хостелам на юго-востоке Москвы, передает РИА «Новости».
Операция прошла при участии сотрудников ОМОН «Авангард» и ОМОН «Меч» на транспорте Главного управления Росгвардии по Москве, которые оказывали содействие Следственному комитету, ФСБ и МВД России.
В ходе проверки, прошедшей в гостиницах на улице Шкулева, силовики проверили свыше 1 тыс. иностранных граждан. В результате рейда были выявлены 72 человека, которые нарушили миграционный режим и правила постановки на воинский учет.
Задержанных доставили в отделы полиции для дальнейшего разбирательства, уточнили в Росгвардии.
